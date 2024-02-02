15+ доказательств того, что суровый мороз — это не только красный нос и замерзшие пальцы, но и сказочная красота

Все мы в детстве летом рассматривали бабушкин ковер на стене, а зимой — морозные узоры на окне. Прошло много лет, а наблюдать за проделками холода все еще интересно. Однако делать это приятнее всего в теплом месте с чашкой горячего чая.

1. «Промочил перчатки, и они заледенели»

2. «Покрыл автомобиль полиролью. Спустя 24 часа она превратилась в иней»

3. «Над велосипедом прорвало трубу»

4. «Ручка на моей входной двери немного замерзла»

5. «Фонтан моих соседей замерз»

6. «Никогда не думал, что увижу ледяные цветы своими глазами»

Я даже не знала, что подобное существует. © EarthboundMisfit25 / Reddit

7. «Водяное колесо замерзло»

8. «У нас сегодня прохладно. Иней везде»

9. «Сегодня не смог попасть на работу»

10. «Ледяной узор на окне»

11. «Обнаружил на окне ледяного паука»

12. «На бочке с водой вырос гриб»

13. «У нас был дождь со снегом. В итоге на деревьях получились ледяные крылья»

14. «Снег огибает перила»

15. «Храню яйца на балконе. Но на днях жахнул лютый мороз. Вот что с ними стало»

16. «Наш город засыпало снегом»

17. «Ограждение у особняка залило во время шторма. А после резко похолодало»

18. «Сосулька в виде колибри»

19. «Вот что шторм и мороз сделали с растениями»