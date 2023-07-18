15+ доказательств того, что теща и свекровь — одни из ключевых фигур в браке

Как известно, теща и свекровь имеют на супругов очень большое влияние. От того, насколько хорошо молодые наладят с ними контакт, порой зависит благополучие всей семейной жизни. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые поделились воспоминаниями о взаимоотношениях с мамами своих вторых половинок.

В бонусе расскажем историю про парня, к которому в гости приехали сразу аж две тещи.

Теща дочь свою, мою жену, учила: "Мужик нужен, чтобы пахал. Вот пока силы есть, пока может работать по 2 смены, деньги домой нормальные приносить — вот тогда нужен. А потом можно по врачам не таскать. Сам пойдет — нужно не пускать. Попрекать, мол, что ты по докторам бегаешь, не мужик что-ли? Мужик терпеть должен. Если будет по врачам ходить — лет до 80 прожить еще сможет, а зачем тебе в старости эта обуза? Поработали, квартиру и машину купили — хватит. © Mesmo / Pikabu

Решили поехать большой семьей на море: мы с мужем, его родители и мои. Представляли, как классно проведем совместно время. Но с первого дня отпуска начали ругаться. Сначала мама и свекровь не могли поделить комнату. Одной нужен был ортопедический матрас, другая стояла на своем из-за балкона. Потом свекор начал учить меня, как правильно варить борщ. Сказал, что я капусту шинкую слишком мелко. Еще и по ночам всех будили. Свекровь заявила, что мой папа громко храпит за стенкой и мешает ей спать. А муж мой всем не угодил, потому что в арендованном жилье плохая звукоизоляция. Дошло до того, что 2 последних дня не ели за одним столом и ходили на пляж порознь. Не хочу я больше всей семьей отдыхать. © Палата № 6 / VK

Моя свекровь сначала старалась нас развести, рассказывала про меня небылицы. А спустя годы звонила и высказывала мне за то, что я посмела уйти от ее сыночка. © Елена Фокина

Свекровь намекала, что мой муж на самом деле не хотел жениться, но я каким-то образом заставила его. Вы бы видели ее лицо, когда ей сказали, что на самом деле он боролся за мою любовь. © LenyBoo / Reddit



Когда ребенок родился, купил жене в помощь посудомоечную машину. Когда посуды мало, просто мыли по старинке под краном. Когда посуды много, ставили в посудомойку. Приехали в гости тесть с тещей, посидели, поели, мои родители тоже были. Стал складывать посуду в посудомойку, так теща вся извелась: «Зачем эта машинка, таких денег стоит, ужас! Лучше бы мыли под краном.» Я выкладываю посуду в мойку: «Пожалуйста, мама, можете приступать!» А та сразу: «Ой, что это я в чужой монастырь со своими правилами лезу?! Мойте уж как вам хочется, сами взрослые уже!» © BARin134 / Pikabu

Моя свекровушка за нашей спиной перенесла дату свадьбы, потому что подружка ее в загсе работает. © Lenux / ADME

Я была первой девушкой своего мужа, с самого начала его мать невзлюбила. Она наговорила мне всякой ерунды, в конце концов я перестала с ней разговаривать. На свадьбу ее, конечно, пригласили. © oooo_witchywoman / Reddit

Когда мы поженились, свекровь каждый день названивала мужу на работу. Она плакала и говорила ему, что ужасно соскучилась по нему. Умоляла после работы сначала ехать к ней, а не к нам домой. © Magda Selmeci / Quora

Моему мужу исполнилось 40 лет, свекровь решила устроить ему вечеринку. Все бы ничего, но она пригласила всю семью моего супруга и никого и из родственников с моей стороны. А в приглашениях написала, что все устроено ей и лучшим другом мужа, а обо мне ни слова. А мы ведь были женаты уже больше 10 лет. © Valeria Mariani / Reddit

К бывшей свекрови очень подходила фраза: «Хотели как лучше, а получилось как всегда!» Три раза она оставалась одна с внучкой. После первого раза доченька пугалась, когда я ее мыть начинала, хотя до этого все было в порядке. Оказалось, свекровь хотела помыть, но не сумела отрегулировать воду. После второго раза дочь стала бояться расчески. В годик пришлось попросить посидеть час. Потом ребенок рыдал от ужаса при виде горшка. Свекровь сказала, что хотела помочь приучить. © Юлия Котеночкина / ADME

Свекровь винила меня в том, что я разрушила брак с ее обожаемым сыночком. Она перевернула все ситуацию с ног на голову. На самом деле — это ее сын изменял мне с самого начала наших отношений. © Ann Tierney / Quora

С бывшей свекровью не ладили с самого начала. Они хотели невестку из богатой семьи, с квартирой и так далее. © Алена Кравчук

Самым незабываемым подарком от свекрови оказался пакет с ее старыми трусами и ночнушками. Сказала, что трусы ей стали малы, а вместо ночнушек она решила носить пижамы. «Выкидывать и разрезать на тряпки жалко. Поэтому — дарю!» У меня ее вещи жалости не вызвали и были отправлены на помойку. Самое смешное, что через некоторое время она спросила, нет ли у меня старых вещей, которые можно порезать на тряпки? Вот тут я пожалела, что уже не могу вручить ей назад ее подарок со словами: «Дарю!» © Olivkovaya.Nimfa / Pikabu

Свекровь однажды очень сильно на меня обиделась и не показывалась полгода. Мы собирались переезжать. Попросили ее часа полтора — два погулять с ребенком в коляске, пока будем носить вещи в машину. Свекровь пришла, пока я собирала ребенка в соседней комнате, она распаковала все уложенные и подписанные коробки с вещами! Я приношу ребенка, а она сидит, перекладывает посуду. Сказала, что сейчас покажет мне, как правильно переезжать. Я взяла ребенка и ушла. Мужу написала, что его мама решила грузить коробки вместо меня, а я приду уже на новую квартиру часа через три. Свекровь такого коварства не ожидала. Она надеялась, что будет меня поучать, а ей пришлось срочно все распихивать обратно и таскать вещи по лестнице с 3 этажа. А ведь могла спокойно гулять с коляской в парке. © Татьяна Лобанова / ADME

Мать моего мужа — это кошмар. Она была холодна и неприветлива со мной с самого дня нашего знакомства. Злобно смотрела, что-то бормотала в ответ, когда я говорила: «Доброе утро». И многое другое. Потом в один из вечеров она сказала прямо при муже «Я мечтала, чтобы мой сын женился на хорошей женщине, но это не ты». © Nedcake881 / Reddit

Бывшая свекровь сказала моему бывшему мужу, что я слишком толстая. Сразу после родов подарила мне пузырек с таблетками для похудения. © M T / Quora

Бонус

Новый сотрудник уходит домой и говорит: «Пошел я свой гарем — две дочери, жена, две тещи». Мы в недоумении. Я подумал, может человек в хороших отношениях с тещей от предыдущего брака. Но оказалось, что все гораздо проще. Теща и ее сестра-близнец в гости приехали, он их вообще не может отличить. © MdaaPfff / Pikabu