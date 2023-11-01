15+ доказательств того, что у работников детских садов каждый день — трудовой подвиг
Воспитателям в детском саду некогда скучать: то за одним карапузом носятся, то за другим. Столько усевают всего переделать, что к вечеру просто голова кругом идет. А ведь нужно еще и на вопросы сердобольных родителей ответить: «Как там их дитятко ненаглядное день провело?»
- Работала в детском саду нянечкой, с тех пор чужих детей просто не переношу. А моя мама проработала 30 лет и до сих пор говорит: «Если ночью снились дети, значит было плохо с сердцем. При этом, в отличии от меня, она очень любит детишек и все малявки к ней тянутся. © Татьяна Макшанцева
- В садике показала ребятишкам ролик о жизненном цикле рыб. Как они из икринок превращаются в мальков. Вдруг один малыш спрашивает: «А они женаты?» А другой отвечает: «Ты чего, они же даже не ходили в ресторан!» © Christine Payne / Quora
- Занимаюсь в группе с 5-летками. И вот поссорились у меня 2 девчонки. Я разволновалась, начала выяснять, из-за чего конфликт. Мне в ответ: «Мы кое-что не поделили». Оказалось, «личное пространство». Из-за этого обиженная сторона закатила истерику. © Charmaine Ng / Quora
- Несколько раз за время работы в саду я сталкивалась со своеобразными детьми. Так, одна девочка лет 5 приходила в садик и уходила из него с настоящей истерикой. А вот в течение дня было все в порядке: ребенок играл, ни с кем не ссорился, никаких расстройств. Мама, понятно, волновалась и нервничала, что же такое с ее малышкой в саду вытворяют. Предложили ей посмотреть камеры. Мама извинилась и поняла, что нужна помощь ребенку, а не ругань с воспитателями. © paaandagirl / Pikabu
- Во время занятия один малыш прямо в середине моей речи спрашивает: «А почему вы такая толстая?» Пришлось ответить: «Не знаю, дружок, некоторые люди просто полные. Не хочешь меня спросить что-нибудь о нашем уроке? Тогда садись, пожалуйста, на место». © Pette_Davis / Reddit
- Мне сделали предложение руки и сердца. Мальчуган из моей группы сказал, что обязательно женится на мне, когда вырастет. © JustALuckyDog / Reddit
- Моя мама — воспитательница в детском саду. Проходила она с малышней объемные фигуры: кубы, конусы. При этом пыталась объяснить, что они будут пользоваться взрослыми словами и шар теперь следует называть сферой. Показывает она ребятам мяч для игры в баскетбол и спрашивает, что это такое. Один карапуз тут же отвечает: «Баскетбольная сфера». © Lily Peter / Quora
- Я воспитатель с 5-летним стажем. Много всяких перлов слышала от детей. Но один из моих любимых: «Сегодня день как-то не задался: меня папа из семьи уволил». © Kikabennet / Reddit
- Подходит ко мне девочка из моей группы и заявляет: «Ой, а вы потолстели! А знаете, как я догадалась? У вас попа со стула свешивается». © futato / Reddit
- Один знакомый, который работает воспитателем, мне сказал: «Я простуду не подхватываю. Я с ней живу. Уже как-то привык». © Matthew Bates / Quora
- Как-то спросил у своих детей в шутку: «Разве я не самый крутой на свете?» Один мальчуган выдал: «Нет, конечно! Самая крутая вещь на свете — это татуировки на лице». © B***Sniffer26 / Reddit
- Училась в школе и в 9-м классе пошла на лето нянечкой в садик. В группе были дети лет 5. Однажды воспитатель попросила посмотреть за ними в тихий час. Я прилегла на кровать и уснула, а когда проснулась, оказалось, что ребята тихо сидели кружком и смотрели на меня. Воспитатель так и не узнала, что тихий час был у меня. © Наталья Кузнецова
- Работала заведующей детским садом. Пришла на работу. Вдруг раздается звонок. Поднимаю трубку, а там: «С вами будет разговаривать министр образования области». Онемела. Слышу стальной голос, который строго вопрошает, есть ли у нас свет, тепло и вода. Отвечаю: «Все есть». Оказывается, в одной из групп в раздевалке батарея была холодной. Воспитатель включила конвектор, стало тепло. Но родители решили о холодной батарее рассказать министру, немного преувеличив проблему. © Подслушано / VK
- 3-летняя девчушка у меня в группе как-то надела в детский садик колечко. Ничего особенного, просто бижутерия. Я попросил украшение снять и спрятать на всякий случай. Девочка ни в какую. На вопрос, почему же она не может его убрать, ответила, что оно слишком ценное. © Andrew Bennett / Quora
- Дело было зимой. Моя подруга работала в детсаду воспитательницей. А я после лекций иногда заглядывала к ней туда. Однажды пришла, а приятельница с нянечкой собирают малышню на прогулку. Детки уже большие, 4–5 лет, но помогать одеться надо. Я тоже присоединилась к процессу. Мою подругу срочно позвала к себе заведующая. Она попросила отвести малышей во двор и убежала. И тут вся группа детишек как понеслась по ступенькам вниз с криками! А дальше с крыльца кубарем. Я сначала растерялась и только могла говорить: «Дети, осторожнее!» Куда там. Пока я не рявкнула «Стоять!», на меня никто не среагировал. После вопля все построились, и мы чинно дошли до участка. Слава богу, все дети были целы и невредимы. Подруге я потом сказала, что лучше буду дрессировать зверей, чем работать воспитателем. © Ивета Денисенко
- Если жена работает воспитателем в детском садике, веселые выходные тебе гарантированы. Вы точно будете делать кучу всяких поделок. © stefantribble / Twitter
- Работаю воспитателем в детском саду в ясельной группе. Приходит по 20 детей, все плачут, бесконечная смена штанов, усаживание на горшки по 12 часов. К вечеру спина не разгибается. А потом родители приходят и предъявляют: «Почему у моего ребенка сопельки под носом не вытерли?» Да вы не представляете, сколько литров соплей я за сегодня вытерла! © Подслушано / VK
- Устроилась работать воспитателем в детский сад. Начало было невероятно сложное! Я с трудом понимала речь некоторых детей, мне было сложно понять, что они от меня хотят. Нас было двое, моя коллега с опытом мне во всем помогала. Утро, ребенок подходит и говорит: «Сими, сими, сими...». Я не понимаю, он в слезы, я тоже. Зашла коллега, сразу во всем разобралась и объяснила: "Запоминай, "Сими" в 90 % случаев — это сними. Посмотри-ка, он умудрился вступить в котлету. Нужно снять ему колготки и переодеть!«. Сейчас уже все знаю, хорошо справляюсь, но тогда я только начинала учить «детский диалект». © Палата № 6 / VK
Воспитатели привыкли перед родителями держать ответ и подробно рассказывать о том, чем занимались их подопечные. Однако, у них оказывается все же есть секреты, которыми они не спешат со всеми делиться.
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что у работников детских садов каждый день — трудовой подвиг
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