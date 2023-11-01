15+ доказательств того, что у работников детских садов каждый день — трудовой подвиг

Воспитателям в детском саду некогда скучать: то за одним карапузом носятся, то за другим. Столько усевают всего переделать, что к вечеру просто голова кругом идет. А ведь нужно еще и на вопросы сердобольных родителей ответить: «Как там их дитятко ненаглядное день провело?»