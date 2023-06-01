15 историй, произошедших в такси, по сравнению с которыми стендап-выступление любимого комика покажется нудятиной

Когда таксисты выйдут на пенсию, им точно следует серьезно подумать о написании мемуаров: перед их очами, а точнее за их спинами, разворачиваются как задорные комедии, так и душещипательные драмы. В некоторых странах труд водителей машин с «шашечками» считается одним из самых тяжких. А мы дополним: зато не монотонным.

Работал водителем такси. И вот как-то получаю вызов, адрес доставки — улица Космонавтов. Вышла пассажирка, села в машину. А я не знал номер дома, поэтому спросил ее: «Космонавтов сколько?» Она ответила: «Сейчас еще 3 выйдет». © Подслушано / Ideer

Прекрасное зимнее утро, на улице −32 °С. Приходит очень странная заявка: начальный и конечный адрес совпадают. Выходит женщина, с важным видом садится и говорит поторопиться, потому что опаздывает. Я отвечаю, мол, сударыня, так ехать-то куда: конечный адрес тот же, что и начальный. Она смотрит на меня и выдает: «До остановки меня довези, я на автобус опаздываю». Эта барышня через приложение отследила автобус и вызвала такси до остановки, «чтобы по морозу не тащиться». Остановка в 150 м от дома. © unknown author / Pikabu

Подвозил как-то парня. Он сел и начал рассказывать мне про тусовку, на которой он отрывался. Это был какой-то странный диалог, потому что после моих реплик он каждый раз делал паузу, а его ответы на мои вопросы вообще казались бессмысленными. Только через 15 минут до меня дошло, что он разговаривает с другим человеком через Bluetooth-гарнитуру. © Bartothebear / Reddit

В 18 лет пошла учиться на права. Для медкомиссии нужна была справка от психиатра. Ко «взрослому» психиатру меня не пустили, отправили к детскому за еще одной справкой. Злющая от внеплановых поездок по городу, вызвала такси. Приехавший таксист странно на меня поглядывал и наконец спросил: «Девушка, можно вопрос? Я заявку взял, конечно. Но вы же понимаете, что мы из одной психушки в другую едем?» © Подслушано / VK

Однажды я разговорилась с водителем. Когда назвала ему имя своей мамы, он начал задавать вопросы о ней. Оказалось, что они знакомы, также он знал всех моих теть и дядь. В итоге я при нем набрала номер матери и включила громкую связь. Они не виделись около 40 лет. Я была просто в шоке! © StraightSalt7 / Reddit

Однажды ехала с таксистом ночью. Разговорились про домашних животинок, про котиков в частности. Обсудили корма, ветеринарные истории. А потом он предложил: «Хотите, я вам спою?» Отказаться не посмела, и он запел «мяу-мяу» на разные тона. Было очень смешно. Чаевые оставила на радостях. © Мама Говарда / ADME

Ехала в такси. Зная привычку водителей поговорить с пассажирами, приготовилась к беседе. А тот все молчит. Уже полпути проехали, а он ни слова. Подъезжаем к месту назначения, таксист по-прежнему как язык проглотил. Я занервничала. Что со мной не так? Ну почему он со мной не разговаривает? Неужели я такая страшная? Ему что, противно? Почему он так быстро едет? Хочет от меня избавиться? А когда доехали, таксист замешкался, повернулся ко мне красный как помидор и выдал: «Не надо оплачивать проезд, это мой вам подарок... А можно вас пригласить на ужин?» Так вот оно что! Я прямо вся расцвела. © Палата № 6 / VK

Однажды ко мне в такси села семья: мама, папа и сын. Со мной они особо не общались, но странно было наблюдать за тем, как всякий раз, когда подросток хотел что-то сказать отцу, он спрашивал у мамы, можно ли ему это сделать. Друзья, этому парню на вид было лет 16. © GreyhoundOne / Reddit

«Таксист позвонил мне, чтобы сказать, что приехал, и попросил вынести воды для его щенка».

Однажды мне пришлось взять такси, так как я очень опаздывал. Водитель спросил: «Какую музыку предпочитаешь?» Я ответил, что любую. И тогда он включил индийскую классическую музыку и стал рассказывать интересные факты о ней. Это была невероятно крутая поездка и один из лучших способов начать день. © iownachalkboard7 / Reddit

Опаздываю по делам, задач уйма, все валится из рук, ничего не успеваю. Вызвала такси, водителем которого оказался славный дедушка-грузин, уловивший мое настроение и не проронивший ни слова. Едем молча, только радио тихонько работает. Тут из колонок звучит «Как у матушки моей было 8 дочерей...» Водитель хитро на меня смотрит, выворачивает громкость на полную и начинает петь во всю глотку. Не удержалась и подхватила. Мы ехали, горланили песню и смеялись. Было ощущение, что груз с плеч упал. И улыбка на весь день! Всем желаю таких таксистов. А ему огромное спасибо! © Палата № 6 / VK

На днях хорошо повеселился, домой ехал ночью на такси. Сажусь сзади, а водитель — девушка. Длинные красивые волосы, сидит в большой косухе, кепке. Думаю: «Надо познакомиться, такая необычная особа...» Комплименты отвешиваю, спрашиваю номер телефона. Тут машина останавливается, моя дива, поворачиваясь, включает свет и басом так выдает: «Я Леша вообще-то». Извинялся я очень долго. © Палата № 6 / VK

Заказал такси, и впервые попалось уведомление, что водитель неслышащий (перечеркнутая иконка уха). Ехать мне примерно час. В машине тишина: ни музыки, ни разговоров. Это была идеальная поездка. При выходе я написал на телефоне в заметках крупным шрифтом: «Спасибо! Хорошего вечера!» Показываю ему, и он, как ребенок, заулыбался — видно было, что очень обрадовался. И у меня настроение улучшилось. © romanzhivo / Pikabu

Вызвал однажды такси — тоже пометка, что водитель глухой. Ну ладно, сажусь, молчу. Руками показываю поворот, вдруг водитель говорит: «Что за ерунда? Целый день все молчат и руками машут». Сказал ему, что он глухой. Услышав, не поверил — пришлось доказать ему. Смеялся он потом. © unknown author / Pikabu

Нужно было на вокзал. Остановила машину, закинула на заднее сиденье сумку, и тут мое такси уносится в закат. Несусь за ним, попутно теряясь в догадках, на кой черт ему сдалась девичья сумка с тряпьем. Доехала до вокзала на другой машине, вижу моего несостоявшегося извозчика — машет мне руками, сигналит. Дальше диалог:

Таксист: «Девушка, а как так получилось, что вы не сели-то?!»

Я: «А как так получилось, что вы уехали без меня?»

Таксист чешет репу: «Ну я услышал, что дверь закрылась, и поехал». © kawayushki / Pikabu

Таксист: «Девушка, а как так получилось, что вы не сели-то?!» Я: «А как так получилось, что вы уехали без меня?» Таксист чешет репу: «Ну я услышал, что дверь закрылась, и поехал». © kawayushki / Pikabu Везу мужчину. Мне надо перестроиться из крайнего левого ряда в крайний правый. Потихоньку начинаю маневр и понимаю, что меня просто не пускают. За рулем той машины девочка. Я газу — и она газу, я притормаживаю — и она едет не спеша. Назло, короче. Мужик говорит: «А ну-ка, поравняйся с ней — я ей буду объяснять, как ездить надо». Я говорю: «Да успокойся, такое сплошь и рядом, не обращай внимания. Ничего ты ей не объяснишь!» Он снова, мол, поравняйся, и все тут. Ну что ж, хозяин — барин. Мы равняемся, мужик открывает окно и орет: «Оксана, какого черта ты так ездишь?» Она: «А че он жмется ко мне, проехать не дает?» Он: «Дома поговорим!» Девочка притормозила и пропустила. Дочка его оказалась. © unknown author / Pikabu