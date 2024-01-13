15+ доказательств того, что в магазине разворачиваются такие сюжеты — Спилберг отдыхает
Поход за покупками — рутинное мероприятие, от которого не ждешь особенных впечатлений. Однако именно в магазине порой разгораются такие страсти — сценаристы и режиссеры просто обзавидуются.
- Забегаю в магазин. Набор покупок чисто женский: прокладки, тампоны, салфетки влажные и сухие, ватные диски. На кассе мужичок брезгливо так все это пробивает. Я не устояла и говорю: «Не бойтесь, в Вашем случае это незаразно!» Он чуть в меня салфетками не запустил. © Подслушано / VK
- Однажды отключилось электричество, во всем магазине стало темно. Я включил на телефоне фонарик и просто продолжил делать покупки. Все остальные смотрели на меня так, будто никак не могли определить: сумасшедший я или гений. © Unknown author / Reddit
- Однажды в магазине девчонка убегала от родителей в одном нижнем белье с криками: «Я не хочу, я не хочу!» Судя по всему, она примеряла какую-то одежду, но она ей не понравилась, уговоры родителей не помогли. © Yorikor / Reddit
- На кассе гламурная дива: наращенные ногти, волосы, тонна макияжа. Медленно пакует свои продукты. Очередь собралась, кассир нервничает. Муж заворожено смотрит на нее, поворачивается ко мне и заявляет: «Вспомнил! Мы курицу-гриль забыли купить!» Первыми засмеялись мы с кассиром. А затем вся очередь. Под наш дружный смех девица быстренько смылась.
- Я работаю в продуктовом магазине. Когда кто-то спрашивает нас, где находится какой-нибудь товар, мы обязаны отвести к нему клиента прямо к товару. Итак, я веду женщину к нужным полкам и веду по дороге светскую беседу. Спрашиваю, как она себя чувствует, как у нее дела. И тут она подробно выкладывает мне всю свою жизнь, рассказывает обо всех своих проблемах. © alexi_lupin / Reddit
- В очереди на кассу какая-то хабалистая женщина мне решила высказывать, что я медленно продукты выкладываю. Я сначала не реагировала, а потом спокойно говорю: «Уйду, когда все сложу». И тут она просто замолкает. Если бы не замолчала, то я бы так же спокойно сказала, что позову охрану. Воспитание, уровень культуры и морали этой женщины — не мои проблемы, она для меня чужой прохожий. Я не собираюсь орать или пассивно реагировать язвительными фразами в ее сторону, тем самым удовлетворяя ее запрос на скандал. © Выборгский крендель / ADME
- Стою на кассе в магазине. Передо мной мужик расплачивается и отдает кассиру карточку, которую кто-то забыл. Ехидно так отмечает, мол, каким же рассеянным надо быть. И уходит, оставив папку с документами. © Подслушано / VK
- Мы с друзьями выходили из магазина через стеклянные двери. Одни из них были открыты, а вторые — закрыты. Я почему-то я решил, что закрытая дверь — открыта и сходу в нее врезался, да так, что там остался отпечаток моего лица. Мои друзья и владелец магазина прибежали посмотреть, что со мной случилось и долго удивлялись отпечатку моего лица на стекле. © frog_at_well_bottom / Reddit
- Хотел купить телефон и набирал по разным магазинчикам буклеты, складывал их в карман. В супермаркете и набрал еды, оплатил на кассе. Только отхожу — ко мне подлетает охранник и говорит: «Показывай давай, что украл, выкладывай все из карманов». Ну я и вытащил все буклеты, ему в руки положил и говорю: «Держи, почитаешь от скуки». Он сразу такой: "Не, не надо. © vsadniksib / Pikabu
- Видел, как женщина взяла с полки баночку с сырным соусом и слизала весь сыр с внутренней стороны крышки. Затем она просто поставила банку обратно на полку. © Unknown author / Reddit
- В магазине вижу: мужчина покупает большой торт со скидкой 50%, потому что срок годности в этот день кончается. Ему на кассе на это указали, мол, торт сегодня надо съесть. А он отвечает: «Да я это понял. А у вас есть машинка для простановки сроков годности? Перепечатайте мне, а то в гости неудобно как-то нести». © Подслушано / VK
- Я работал в магазине. Одна женщина потребовала, чтобы мы продали ей игрушку стоимостью $50 за $5, потому что кто-то другой купил ее за $5. Она так расстроилась, что швырнула игрушку в моего менеджера. В итоге она все же добилась своего. © Marcbmann / Reddit
- Иду себе с тележкой в супермаркете, навстречу мамаша тоже с тележкой, в которой сидит девочка лет 4-х. И тут ни с того ни с сего эта пигалица показывает на меня пальцем и начинает кричать: «Мам, смотри, ведьма!». Женщина давай извиняться, мол, дите малое, что с него возьмешь. Я улыбнулась и покатила свою тележку дальше, понимая, что, мало ли — я, жгучая длинноволосая брюнетка с густыми бровями, ребенку напомнила какую-то чувиху из мультика. Но потом мне резко стало очень обидно. Поэтому я выслеживала эту маму с дочкой по всему магазину и корчила страшные рожи малой, пока женщина не видела, потом заняла очередь на кассе за ними и ликующе посматривала грозным взглядом на девчушку, пока та не залилась слезами. © Подслушано / VK
- В торговом центре парень в солнцезащитных очках с кассетным плеером начал танцевать прямо передо мной и выкрикивать: «Мощные рейнджеры, мощные рейнджеры, мощные рейнджеры!» А затем убежал. © rattiger / Reddit
- В магазине кассир начала открывать пачку моих салфеток, которые я пробивала на кассе. Сказала, что был тут один покупатель, который не досчитался двух салфеток в пачке, и она пересчитывает. Не нашла, что ответить, кроме как: «Это подарок, не портьте коробку». Кассир подумала и сказала: «Дареному коню в зубы не смотрят», — и пробила пачку. © Подслушано / VK
- Однажды стоял в очереди на кассе и видел как охранник супермаркета бежал за покупателем. Под курткой убегающего мужчины отчетливо виднелось что-то большое, он придерживал этот предмет обеими руками. Добежав до выхода, мужчина попытался одной рукой открыть дверь, в этот момент из-под его куртки выпала замороженная индейка и со стуком покатилась по кафельному полу. © Unknown author / Reddit
- Я работаю в розничной торговле. Однажды какой-то парень решил вздремнуть посреди прохода, просто подложил под голову коробку из-под обуви как подушку. © SawceBawss / Reddit
- Охранница заперла дверь в магазин прямо перед носом мужчины и говорит: «Расстегните куртку». Мужик психанул, расстегнулся, а потом резко сдернул штаны, остался в одних семейниках и орет ей: «Вот, смотрите, тут тоже ничего нет!» Она смутилась, быстренько открыла дверь и ретировалась. © Инесса Федоровна / ADME
Даже самый обыкновенный поход в магазин может вполне лечь в основу какого-нибудь комедийного фильма. Зайдете просто хлеба прикупить, а выйдете с полной корзиной крутых историй.
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что в магазине разворачиваются такие сюжеты — Спилберг отдыхает
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