15 доказательств того, что в общественном транспорте заскучает только невнимательный
Поездка в общественном транспорте редко ассоциируется с событиями, о которых можно увлеченно болтать с коллегами и близкими. Но нашим сегодняшним героям посчастливилось вынести из поездок такие истории, что они мигом принялись трубить о них на весь интернет.
- Как обычно, после работы сажусь на конечной в автобус и еду из промзоны через жилой район. К первой остановке подъезжаем — никто не выходит, не заходит. Ну ок, едем дальше. На второй людей не было, водитель даже останавливаться не стал, на третьей и четвертой остановке людей немало, но никто садиться не стал — летим дальше. Лишь на пятой ларчик открылся. В переднюю дверь зашел мужик и спросил водителя: «Маршрут какой? У тебя табло не горит!» © Sir.****naft / Pikabu
- Интеллигентная дама весьма преклонного возраста, в трамвае, вполголоса прочитала большой отрывок из знаменитого романа. Ошарашенные пассажиры захлопали в ладоши. Дама улыбнулась: «Вот это я помню... А вот зачем я в этот трамвай села — не помню.» © nevostruev_vb / Twitter
- Еду в трамвае. Звонит телефон. Мама. Ну и начинает выспрашивать как, мол, дела, как здоровье... Перебиваю. Говорю, что сейчас разговаривать неудобно, кругом люди и все будут слушать. Прощаюсь и обещаю перезвонить позже. Убираю телефон и одна из сидящих дам обращается ко мне буквально следующей фразой: «Как вам не стыдно так о нас думать! Кому вообще надо подслушивать ваши разговоры!». Хотелось заржать. Сдержалась. © Leara / Pikabu
- Женщина на конечной остановке маршрутки, расталкивая всех, стремится зайти первой во что бы то ни стало. Поскольку меня она тоже толкнула, я не выдержала и прокомментировала сие поведение фразой: «Ну неужели обязательно быть первой?». На что, все еще стремясь к двери маршрутки и уже нивелировав все потенциальные препятствия на своем пути, она возмутилась: «А что, мне вас пропустить первой?!» © Olga7Valerie / Pikabu
- Захожу в автобус, берусь за поручень. Ко мне подходит какая-то женщина и пристально на меня смотрит. Я ей киваю в знак приветствия и перехожу к другому месту. Она опять ко мне подходит и смотрит. Растерялась я как-то, чего ей от меня надо? Потом подумала, может, это кто-то из родительниц подопечных (а я в то время вела кружок кройки и шитья), говорю: «Здравствуйте!» А мне в ответ кричат: «Женщина, оплачиваем проезд!» Блин, кондуктор. © okrk / Pikabu
- Поехал на работу на трамвае. За пару остановок до конечной точки трамвай заскрежетал и остановился. Немного постояли, водитель сбегал на улицу, вернулся, и в громкоговоритель сообщает: «Уважаемые пассажиры, трамвай сломался, просим пересесть в следующий, билетики сохраняем». Ну ладно, вываливаемся толпой, и как раз подъезжает следующий трамвай. Все заходят в него, распределяются по салону, предъявляют билетики и... стоим, трамвай перед нами же не едет, сломался. Пешком дошел в итоге. © peremenint / Pikabu
- В автобусе сейчас диалог:
— Девушка, постойте, девушка!
— Есть парень, не знакомлюсь!
— Ну позовите его, у вас белая шапка в грязь упала, может, он ее поднимет. © AntonBelyayev1 / Twitter
- Еду домой в автобусе, у одного парня звонит телефон, он поднимает трубку и долго слушает, что ему говорят. Потом раз пять устало повторяет вежливые «нет, спасибо, не надо» и потом вдруг говорит в трубку:
— Девушка, скажите «трицератопс».
— ...
— Ну, пожалуйста, скажите «трицератопс»
— ...
— Ну это же абсолютно бесплатно, не накладывает никаких обязательств и вообще очень просто!
— ...
— Вот и я просто не хочу активировать ненужную мне кредитку! До свидания! © Unknown author / Bash
- Ехала в автобусе. Напротив сидит девушка. Набирает из кошелька мелочь в руку и при этом произносит вслух: «один, два, четыре, шесть...». Кондуктор все это время стоит над ней и ждет. И тут у нее падает монетка. Она снова начинает считать. Досчитывает до 20 (проезд 21), потом понимает, что ей не хватает той монетки, что у нее упала. Просто скидывает всю мелочь в кошелек и такая с невозмутимым видом: «Итак, заново». Кондуктор в ярости была. © Unknown author / Bash
- Еду в метро. Какой-то мужчина пристально разглядывает меня через вагон, потом направляется ко мне и обнимает за талию и прижимается. Пока в моей голове проносятся все слова, которые я сейчас ему скажу, он нагибается к моему уху и шепчет: «Девушка, у вас ширинка расстегнута, застегивайте, я прикрою!». И правда, расстегнута. © Подслушано / Ideer
- Едем с парнем в автобусе. Людей все больше и больше, сидячие места закончились. В автобус заходит бабуля, мой парень подскакивает и уступает ей место, на что она с благодарностью кивает ему и присаживается рядом со мной. Едем дальше, она смотрит на меня, потом на парня, снова на меня, и, скорчив недовольное лицо, говорит: «Успеешь его еще облизать!» Что это было? © Подслушано / Ideer
- Стоим с подругой у метро. Подходит девушка лет 15, спрашивает, не найдется ли у нас немного денег. Подруга, как добрый человек, лезет в кошелек, но там оказываются только две купюры по 1000. Говорит, мол, извините, у меня только 1000, ничем не могу помочь. И тут девчонка выдает: «А нам и 5000 давали и ничего!» © Подслушано / Ideer
- Подслушала в транспорте разговор дедули и девочки-подростка:
— Сидит тут, впялилась в свой телефон, реальности совсем не видит, ну что за поколение пошло?!
— Дедушка, реальность в моем телефоне такая же, как и вне его, просто у меня есть возможность сделать выбор, какая из них лучше, а у вас нет, вот вы и злитесь. © Unknown author / Bash
- Еду в автобусе. Рядом орет пацан лет пяти. Не потому, что его что-то беспокоит, а потому, что ему весело орать. Мать его молчит и улыбается, все пытаются игнорировать. И тут стоящая рядом девушка начинает орать, пародируя мелкого. Тот затыкается и удивленно смотрит на нее, как и все. Замечая это, она прекращает и спрашивает: «Что, неприятно? Вот и мне неприятно твои вопли слушать после работы». Мать в возмущении, пацан задумался, девушка умиротворенно смотрит в окно. © Подслушано / Ideer
- В автобусе бабуля ворчит на девушку:
— Навтыкают наушники и стоят, лучше бы так детей рожали! Я в 25 уже двоих сынов родила, не то что сейчас!
— У меня трое в 27 и еще детей хотим.
— Куда столько рожать? Понарожаете таких же в наушниках! Хамит еще! © AntonBelyayev1 / Twitter
Подобные истории окружают нас повсюду. Даже в магазине вас может ждать такое, что слов не подберешь для описания.
AdMe/Народное творчество/15 доказательств того, что в общественном транспорте заскучает только невнимательный
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