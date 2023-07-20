15+ доказательств того, что в ресторане историй пруд пруди — успевай записывать

До появления общепита только домашние знали о наших вкусовых предпочтениях, а теперь это головная боль еще и работников ресторанов. Мы обратились к треду, где официанты вспомнили самые странные блюда, которые у них заказывали посетители.

А в бонусах расскажем о том, как сотрудники кафе проучили нечестного гостя и что сказала официантка, когда чуть было не пролила на парня томатный сок.

Я работал в японском ресторане. Как-то ко мне подошел гость и спросил, есть ли у нас соевый соус с низким содержанием натрия. Странным было то, для чего парень собрался его использовать — он взял и подлил его в свою газировку. © -eDgAR- / Reddit

Когда я работал в пиццерии, одним из самых запоминающихся был случай, когда дама заказала пиццу со спагетти болоньезе. © REDPURPLEBLOOD2 / Reddit

Клиент попросил переварить его куриную грудку, чтобы она стала очень сухой. Сказал, что любит, чтобы мясо было жестким, как подошва. © yayishowered / Reddit

Работала в суши-ресторане. Женщина заказала рулет из огурцов, но попросила сделать его без риса и водорослей. Короче, одни огурцы. © mercuryprincessxxx / Reddit

У меня был постоянный клиент, который съедал на обед тарелку острых консервированных перцев и выпивал стакан газированной воды. Он откусывал кусочек, а затем выливал сок в свою газировку. Съедал по 40 или 50 штук каждый раз. © lookssharp / Reddit

Девушка заказала хорошо прожаренные ребрышки. Шеф-повар приготовил, но ей показалось, что их мало пожарили. В итоге ребрышки возвращались на кухню несколько раз, пока не превратились в два куска черного угля. Клиентка с улыбкой на лице сказала: «Наконец-то идеально!». Я не знаю, как человек вообще может прожевать такое блюдо. © DoctorMcAstronaut / Reddit

Я обслуживала женщину, которая хотела заказать «Цезарь» с креветками, но при этом она хотела знать, где были пойманы креветки. В итоге заказала салат с курицей, потому что мы так и не смогли ей ответить про креветки. © MrsMickeyKnox / Reddit

Парень заказал куриный салат и попросил каждый ингредиент принести на отдельной тарелке. Он хотел лично нарезать огурцы, помидоры и лук. Когда мы все принесли, он начал выковыривать из хлеба мякиш, нарезал туда ингредиенты салата и так ел. Еще попросил отдельно запечь ему хлеб в духовке. © MershRebbit / Reddit

У меня была клиентка, которая заказывала все в унциях. Например, заказ на завтрак: «Я возьму 8 унций кофе без кофеина, 2 яичных белка, 1 унцию перца, 1 унцию тертого сыра». Повара никогда не отмеряли, просто накладывали «на глаз», но она никогда не жаловалась. © G_R_W / Reddit

Однажды гости заказали у меня стейк без стейка. Они объяснили, что не едят говядину, хотели заменить ее курицей, но оставить гарнир, который обычно подается к этому блюду. Надо было видеть лицо нашего шеф-повара, когда я сказала ему: «Мне нужен стейк без стейка». Это было бесценно. © Queen_of_hell98 / Reddit

Парень заказал черный кофе с маслом. Я думала, что закажет еще и тост, но нет, он просто положил масло в кружку с кофе. © DarklyDreamingDJ / Reddit

Заходит женщина и просит стакан манго. Я уточняю, хочет ли она чай с манго или лимонад с манго, а она отвечает: «Нет, спасибо, только сироп с манго». Я объясняю, что сироп — это не сок, он очень сладкий. Она настаивает, говорит, что хочет только его. Я приношу ей стакан мангового сиропа. Она выпивает все и берет одну порцию навынос. © Blackbird6 / Reddit



Девушка заказала у меня макароны без всего. Я спросила, не хочет ли она добавить к ним масла или сыра. Она ответила: «Нет, просто одни макароны». © strawberrygrl98 / Reddit

Женщина сказала, что ей нужны только маленькие коктейльные креветки, потому что на королевские креветки у нее аллергия. © sellingittrue / Reddit

Работал в суши-баре. У нас при заказе суши вы получали тарелку с мороженым. Одна женщина попросила шоколадное мороженое с васаби. Перемешала все и съела. Сказала, что это было странно, но очень вкусно. © Davidlarios231 / Reddit

Женщина заказывала стакан молока, большую суповую тарелку с петрушкой и ела. Никакой заправки для салата, просто так. © balljoint / Reddit

Бонус № 1

Пришла большая компания, все прошло шикарно, скинулись на чаевые. И тут один парень решил втихаря забрать все себе. Прошел мимо и мерзко улыбнулся. Я догнал его на выходе и при всех громко заявил: «Простите, вы тут сдачу забрали и мелочь обронили». И подаю ему. Прямо помню, как недоумение в глазах его товарищей сменялось понимаем. В итоге они его заставили вернуть деньги. А еще я с удовольствием наблюдал, как парня на улице дополнительно отчитали. © Grimm661 / Pikabu

Бонус № 2

Когда официантка расставляла блюда, заметил, что поднос угрожающе наклонился и резко подался назад. Полстакана томатного сока выплеснулось туда, где я только что сидел. Понравилась реакция официантки: «Надо же, вы первый, кто умудрился увернуться, когда я что-нибудь проливаю!» © zoosovet / Livejournal

