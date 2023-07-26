15+ доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива
Судить о человеку по внешнему виду, а о книжке по обложке может быть чревато последствиями. Милый подросток может оказаться многодетной мамой, а татуированный брутал иметь 4 образования. И таких историй — пруд пруди, а наша статья — прямое тому доказательство.
- Планировали с супругой ребенка, на третьем месяце пошли вставать на учет. Жена очень молодо выглядит: невысокого роста, весит около 40 кг. Заходит в кабинет врача: — Здравствуйте, пришла вставать на учет по беременности.
Врач оглядывает с ног до головы и выдает:
— Ух, как же вы достали, малолетки!
Жена:
— Вообще-то мне 27!
Врач в ступоре. 10-секундная пауза. Отвисла и говорит:
— 27? Тогда запишем «Старородящая». © mikka89 / Pikabu
- Большинство моих коллег думали, что я глупая блондинка, которая научилась только завязывать шнурки. Но потом познакомились со мной поближе и узнали, что я занималась исследованиями в лаборатории и у меня есть опубликованная работа международного уровня. А еще о том, что я разбираюсь с Excel лучше, чем многие программисты. © shiguywhy / Reddit
- Дочке перед первым классом достала путевку в детский санаторий. Приехала навестить через три дня, а меня не пускают: входить можно только родителям, а сестрам и братьям не положено! И только когда дочка, увидев меня на проходной, подлетела с криком «мама приехала»- охранники все-таки пустили. © Алена Кравчук
- В магазине сантехники передо мной стоит строитель в спецовке, продавец — ярко накрашенная блондинка: «Что вам?» Строитель: «Мне нужна штука, с помощью которой можно смеситель к стене прикрутить». Продавец ему выдает: «Эта „штука“ называется „эксцентрики“. Уточните материал и длину.» Строитель: «Сейчас позвоню, уточню». И отошел звонить. © westwood79 / Pikabu
- Я очень молодо выгляжу. Обожаю, когда продавцы, которые ходят по домам и предлагают что-то купить, заходят ко мне. Открываю дверь, а они спрашивают, дома ли мои родители. Я всегда говорю, что нет и они оставляют меня в покое. На самом деле мне 29 лет. © GeekyKirby / Reddit
- Мне было 38, когда я примчалась в роддом на кесарево. Я сама маленькая, субтильная, на голове хвостик, одета в сарафанчик, босоножки. Медсестра меня увидела и как начнет причитать: «Ой, что же это делается: дети детей рожают! Ты еще, небось, и школу-то не закончила!» Мое лицо в темном коридоре, где она меня встретила, было видно плохо. © Елена Чернолецкая
- Окружающим кажется, что я выгляжу лет на 10 моложе своего возраста, тяну максимум на студента колледжа. А на самом деле мне уже немного за тридцать. © shaodyn / Reddit
- С супругом мы познакомились, когда мне было 26, ему 27, но выглядел он как подросток. Прошли годы, но внешность мужа поменялась мало. В связи с этим получаются смешные моменты. Вот один из них: ежегодно по домам ходят сотрудники сферы образования, переписывая детей от 0 до 18. Тетушка лет 50-60, окидывает мужа взглядом и просит позвать маму. Мы живем в доме его родителей и он решил, что это кто-то из соседей. Муж: «Мама с нами не живет». Тетушка озадаченно переваривает информацию и выдает: «Ну тогда позови кого-нибудь из взрослых». Он залетает в комнату: «Иди, к тебе пришли». © AnnaAnna36 / Pikabu
- Работаю в магазине дорогой одежды. Приходят девушки с виду хорошо одетые, накрашенные, ухоженные фифы. А в жизни ведут себя по-свински. Обязательно белую блузу запачкают помадой, тональным кремом, еще скомкают и оставят в примерочной. И нагрубят, конечно. А мы стираем дома. Зато когда заходят скромно одетые и почти без макияжа — всегда аккуратно складывают одежду, уважительно общаются. Таким скидку делаем всегда. © Подслушано / VK
- Мой знакомый работал в первом в нашем городе магазине, который торговал электроникой. Он рассказывал, что в их отдел народ в основном глазами на ценники похлопать приходил. Магазин в центре, публика хорошо одетая, ухоженная, но покупали что-то редко. Заходит мужичок в старенькой курточке, разношенных ботинках, со стареньким рюкзачком и начинает спрашивать технические характеристики моделей. Покивал на ответы продавца и говорит: «Ок, мне вот этот, этот, и три вон тех». У парней ступор, они осторожненько так спрашивают, знает ли он сколько это будет стоить? Тот только ручкой махнул и попросил еще что-то из комплектующих. Ладно, продавец выписывает чек, отдает мужичку, а сам в глубине души не сомневается, что тот только повыеживаться зашел и сейчас убежит из магазина. Мужик берет чек, идет к кассе, оплачивает наличкой из рюкзачка, просит ребят помочь все это загрузить в багажник, и спокойно уезжает. © Ирина Савенкова
- Я слушаю хеви-металл, поэтому люди думают, что это все, что я умею играть. А на самом деле в течение многих лет я играл классическую музыку на фортепиано. © Unknown author / Reddit
- Когда-то работал на базе отдыха. Однажды к нам на сутки приехала праздновать день рождения компания типичных хулиганов. Все стереотипы: семечки, жаргон. Я напрягся, ибо ждал, что меня «веселье» ждет в ближайшее время. Но все оказалось не так. Ребята спокойно отметили, не буянили, не орали, не дрались, а с утра полностью все за собой убрали, даже шелуху от семечек веником подмели. Внешность обманчива. © Подслушано / VK
- Продавала недвижимость за городом. Там было сыро, грязно, куча строительной пыли. Одета я была не лучшим образом: резиновые сапоги, старая куртка, джинсы. Друзья подвезли меня до торгового центра. Хотела там купить очки, но продавцы сказали, что они мне не по карману. К ноутбукам просили не подходить — «дорогие». А таксист и вовсе отказался меня везти, пока я не покажу деньги. © ErickaVentress / ADME
- Взял жену на корпоратив. По приезде начал со всеми знакомить: «Это Паша. Он тестировщик. Это Саша — аналитик». Вдруг нам навстречу идет невзрачный чувак в поношенной куртке и шапке-петушке. Жена мне на ухо: «А это что за чучело?» А я ей с улыбочкой: «Знакомься, солнышко! Это Миша — наш генеральный директор!» Жена слегка крякнула, потом прошептала что-то вроде «здравствуйте, приятно познакомиться». Супруга потом сказала, что в ее воображении все директора должны носить исключительно дорогую и модную одежду. © e8428631 / Pikabu
- Знакомый предложил мужу с друзьями халтуру — протянуть силовой кабель на режимном объекте. Разговор серьезный, все приоделись. Договорились по деньгам, всех все устраивает. На прощание заказчик говорит. Вы только ребята в следующий раз поскромнее приезжайте. Весь объект на ушах, когда вы подъехали, с КПП передали, что какое-то начальство приехало. Вдруг проверка! Так больше половины рабочих на стройке разбежались, попрятались. © ZlayaKoshatinka / Pikabu
- Работаю в приюте для животных. Заходит мужик, метра два, огромный, накачанный, суровый взгляд. В итоге этот мужчинка выбрал самого маленького песика и рыженького котенка. © Палата № 6 / VK
- У меня много татуировок. Когда люди видят меня, они думают, что я чем-нибудь торгую и у меня нет никакого образования. А на самом деле у меня 4 высших и я работаю в крупной компании. © Unknown author / Reddit
И хоть делать какие-то выводы о людях исходя из их внешнего вида не стоит, все же есть некоторые мелочи, на которые стоит обратить внимание при знакомстве. Например, есть мнение, что цвет глаз связан с личными качествами, а обувь выдает душевное состояние своего хозяина.
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