15+ доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива

Судить о человеку по внешнему виду, а о книжке по обложке может быть чревато последствиями. Милый подросток может оказаться многодетной мамой, а татуированный брутал иметь 4 образования. И таких историй — пруд пруди, а наша статья — прямое тому доказательство.

И хоть делать какие-то выводы о людях исходя из их внешнего вида не стоит, все же есть некоторые мелочи, на которые стоит обратить внимание при знакомстве. Например, есть мнение, что цвет глаз связан с личными качествами, а обувь выдает душевное состояние своего хозяина.