15+ случаев, когда время поколдовало над вещами крайне неожиданным способом
Время оставляет свой отпечаток на всем, к чему прикасается. Фото интернет-пользователей — лучшее тому доказательство. Люди поделились снимками, наглядно иллюстрирующими, что все на свете подвластно времени.
«Носил тут кольцо 2,5 года!»
«Этот медведь у меня с детства. Точно такого же, но практически нового, я нашла в доме своего парня»
«Шоколадка, которую 2 года никто не открывал»
«Моя дочь пока не ходит, а только ползает. Поэтому ее башмачки изнашиваются сверху, а не снизу и выглядят так»
«Локон моих рыжих волос, срезанный в 16 лет. Сейчас мне 27, и мои волосы выцвели со временем»
«Резиновый ремешок от моих часов превратился в пыль после 7 лет хранения»
- У меня была пара резиновых сандалий, с которыми случилось то же самое. © ***fortrey / Reddit
«Разница в цвете между одинаковыми кепками. Левая — совершенно новая, правую я носил на работе каждый день в течение года»
«Обнаружил эту странную штуку, растущую на моем костюме, после того, как распаковал его»
- Со мной произошло то же самое: в кармане костюма осталась пачка жевательной резинки. Возьмите влажную тряпку и аккуратно протрите подкладку. © hefty_chonk44 / Reddit
- При взаимодействии с влагой ксилит из жвачки испаряется и оседает в кристаллической форме. © bonelessfolder / Reddit
«Мой котенок родился с несколькими белыми полосками. Около 5 недель назад полосок стало больше, а сейчас появились новые»
«Мы полагаем, что у него кошачье витилиго, и с возрастом белой шерсти будет все больше».
«На прошлый Хэллоуин мы случайно оставили наши декоративные тыквы гнить. И вот что у нас выросло»
«До вчерашнего дня мы даже не знали, что выращиваем тыкву. Мы просто думали, что перед домом растет странный сорняк. А когда пошли его выпалывать, обнаружили мини-огород».
«Мои туфли после года обучения в 7 классе»
«Совершенно новая мочалка по сравнению с мочалкой 5-летней давности»
«Я пользуюсь одной и той же книжной закладкой уже 17 лет»
«Мои фотохромные очки лежали в сетчатом кармане рюкзака. И вот что вышло»
«Это узор от помешивания ложечкой на дне моей кофейной чашки»
«Новый и старый ботинки рядом»
«Разница в цвете между алоэ моей мамы, за которым особо не ухаживали на протяжении 30 лет, и моим»
«Растение провело 30 лет на окне под прямыми солнечными лучами, его поливали один или два раза в год. Каким-то образом алое выжило, поэтому мы привезли его к себе домой в надежде поправить его здоровье».
«Разница в цвете между моим старым ремешком для наручных часов и новым»
В течение жизни человек обрастает огромным количеством вещей. О существовании одних мы с трудом можем вспомнить, другие — холим и лелеем и даже передаем по наследству.