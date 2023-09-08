15+ случаев, когда время поколдовало над вещами крайне неожиданным способом

Время оставляет свой отпечаток на всем, к чему прикасается. Фото интернет-пользователей — лучшее тому доказательство. Люди поделились снимками, наглядно иллюстрирующими, что все на свете подвластно времени.

«Носил тут кольцо 2,5 года!»

«Этот медведь у меня с детства. Точно такого же, но практически нового, я нашла в доме своего парня»

«Шоколадка, которую 2 года никто не открывал»

«Моя дочь пока не ходит, а только ползает. Поэтому ее башмачки изнашиваются сверху, а не снизу и выглядят так»

«Локон моих рыжих волос, срезанный в 16 лет. Сейчас мне 27, и мои волосы выцвели со временем»

«Резиновый ремешок от моих часов превратился в пыль после 7 лет хранения»

У меня была пара резиновых сандалий, с которыми случилось то же самое. © ***fortrey / Reddit

«Разница в цвете между одинаковыми кепками. Левая — совершенно новая, правую я носил на работе каждый день в течение года»

«Обнаружил эту странную штуку, растущую на моем костюме, после того, как распаковал его»

Со мной произошло то же самое: в кармане костюма осталась пачка жевательной резинки. Возьмите влажную тряпку и аккуратно протрите подкладку. © hefty_chonk44 / Reddit

При взаимодействии с влагой ксилит из жвачки испаряется и оседает в кристаллической форме. © bonelessfolder / Reddit

«Мой котенок родился с несколькими белыми полосками. Около 5 недель назад полосок стало больше, а сейчас появились новые»

«Мы полагаем, что у него кошачье витилиго, и с возрастом белой шерсти будет все больше».

«На прошлый Хэллоуин мы случайно оставили наши декоративные тыквы гнить. И вот что у нас выросло»

«До вчерашнего дня мы даже не знали, что выращиваем тыкву. Мы просто думали, что перед домом растет странный сорняк. А когда пошли его выпалывать, обнаружили мини-огород».

«Мои туфли после года обучения в 7 классе»

«Совершенно новая мочалка по сравнению с мочалкой 5-летней давности»

«Я пользуюсь одной и той же книжной закладкой уже 17 лет»

«Мои фотохромные очки лежали в сетчатом кармане рюкзака. И вот что вышло»

«Это узор от помешивания ложечкой на дне моей кофейной чашки»

«Новый и старый ботинки рядом»

«Разница в цвете между алоэ моей мамы, за которым особо не ухаживали на протяжении 30 лет, и моим»

«Растение провело 30 лет на окне под прямыми солнечными лучами, его поливали один или два раза в год. Каким-то образом алое выжило, поэтому мы привезли его к себе домой в надежде поправить его здоровье».

«Разница в цвете между моим старым ремешком для наручных часов и новым»