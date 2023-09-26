15 доказательств того, что все познается в сравнении
Иногда одно фото доносит больше информации, чем любой текст. Ведь глядя на картинку, мы можем сразу сравнить два предмета и расставить все точки над «i».
«Наглядная разница размерных сеток женской одежды в разных странах. Слева — американский S, справа — японский XL»
«Эти же носки под сценическим освещением»
«Моя рука и рука брата»
«Раньше я все время прятала руки, но вот это — мое самое большое достижение»
«Кроссовки слева ношу каждый день, кроссовки справа — только в школу»
«У моего друга прям мертвецки бледные руки»
«Игрушка продается в одном дешевом магазине. Покупали ее для праздника. Черепку слева 25 лет, справа — новый»
«У моего мужа палец такой же длины, как и у меня, только в два раза шире»
«Один производитель, но паприка разных цветов»
- Просто на цвет влияет количество света. Храните баночки в темноте. ©
hypnopixel / Reddit
«Моя правая туфля гораздо более изношенная, чем левая»
«У ребят рост под 1.90. Но кухонные шкафы для них все равно слишком высокие»
«Оставил кошачью еду на один день в холодильнике открытой»
«Слева — сегодняшняя, справа — вчерашняя».
И слева, и справа — консервированный тунец
«У моего кота со временем меняется цвет глаз»
«Одни и те же туфли с разницей в год»
Вот еще несколько фотосравнений, глядя на которые думаешь: «Ну и как такое вообще возможно?»
Фото на превью GidgetGecko / Reddit
AdMe/Народное творчество/15 доказательств того, что все познается в сравнении
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