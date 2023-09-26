15 доказательств того, что все познается в сравнении

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Иногда одно фото доносит больше информации, чем любой текст. Ведь глядя на картинку, мы можем сразу сравнить два предмета и расставить все точки над «i».

«Наглядная разница размерных сеток женской одежды в разных странах. Слева — американский S, справа — японский XL»



«Эти же носки под сценическим освещением»

«Моя рука и рука брата»

«Раньше я все время прятала руки, но вот это — мое самое большое достижение»

«Кроссовки слева ношу каждый день, кроссовки справа — только в школу»

«У моего друга прям мертвецки бледные руки»

«Игрушка продается в одном дешевом магазине. Покупали ее для праздника. Черепку слева 25 лет, справа — новый»

«У моего мужа палец такой же длины, как и у меня, только в два раза шире»

«Один производитель, но паприка разных цветов»

Просто на цвет влияет количество света. Храните баночки в темноте. ©

hypnopixel / Reddit

«Моя правая туфля гораздо более изношенная, чем левая»

«У ребят рост под 1.90. Но кухонные шкафы для них все равно слишком высокие»

«Оставил кошачью еду на один день в холодильнике открытой»

«Слева — сегодняшняя, справа — вчерашняя».

И слева, и справа — консервированный тунец

«У моего кота со временем меняется цвет глаз»

«Одни и те же туфли с разницей в год»