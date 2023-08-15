15+ доказательств того, что заказ такси — это та еще лотерея для всех участников поездки
Поездки в такси давно стали для многих обыденностью. Но именно здесь, как ни странно, частенько происходят истории, которые люди еще долго не могут стереть из памяти. Причем это касается как таксистов, так и пассажиров.
- Помню, таксовал, приехал по адресу, вышла компания девушек, я спрашиваю адрес, они подтверждают, нажимаю на телефоне «Поехали». Включается навигатор, показывает, что по более короткому пути пробка из-за аварии, надо поехать по более длинному, но так быстрее выйдет на 15 минут. Девушки сразу:
— А вы что, по навигатору будете везти?
— Ну да.
— А зачем вы нам тогда нужны, если по навигатору едете? Так мы и сами можем.
Не нашелся что ответить. Довез, молча вышли, поставили плохой отзыв: «Не знает города». © SPORK / Pikabu
- Села в такси, назвала адрес, едем. Водитель едет по навигатору, я краем глаза поглядываю на карту и вижу, что он делает приличный такой круг. Я ему раз сказала, где повернуть, два сказала, на третий он психанул, показательно вышел из машины, сел на заднее сиденье и начал визжать, мол, садись за руль, веди сама. А я села и поехала — права есть, чего бояться. Визгу было в 3 раза больше: «Хамка, идиотка, в суд подам». Послала его лесом, еще и жалобу на него накатала и, естественно, не платила. А до дома дошла за 10 минут — он как раз тогда пытался проскочить поворот во двор, где я и живу, чтобы побольше километраж накатать. © Палата № 6 / VK
- Вызвали такси, ехать из одного конца города в другой. 3-летний сын сидел за водителем очень тихо. Остановились на перекрестке, вдруг сынуля дотягивается до таксиста, легонько хлопает его по плечу и спрашивает: «Дядя, а у тебя деньги есть?» И тут таксист как заорет от неожиданности! Оказалось, что он не заметил, что в машине ребенок, думал, везет 2 взрослых — меня и мужа. Через 10 лет снова в родном городе вызываем такси, приезжает тот самый водитель! Проезжая тот перекресток, он начал нам рассказывать, как его когда-то на этом месте один малой напугал. Мы ему на сына показываем и говорим: «Вот тот малой!» На тот момент сын был выше меня ростом уже. © Любовь Усикова
- Я однажды перевозила крыс в клетке, написала, что клетка чистая, крепкая и я гарантирую, что они никого не покусают. Таксист, увидев их, даже с разочарованием каким-то протянул: «Мелкие такие». © YaYuTat / AdMe
- Работаю в такси. На днях подвозил мужика, который не мог расплатиться со мной и оставил в залог ведро гаек и 12 литров молока, мол, точно вернусь. Обменялись номерами, вчера звонит этот мужик, говорил, мол, вот, готов оплатить, подъезжай туда-то, будет еще заказ. Окей. История повторилась, на этот раз у меня остался мешок картошки и 4 бутылки колы. Сегодня история ЕЩЕ РАЗ повторилась, и у меня в машине остался ящик шампуня и 2 банки краски. Принципиально уже не прекращаю это. Интересно, к чему приведет. © Палата № 6 / VK
- У нас жарища, Gismeteo обещает +32, но на смену я выехал в 6 утра, и столбик термометра поднялся лишь до 19 градусов.
Заказ — 114 рублей за 8 км, женщина лет 35 едет на работу:
— А давайте закроем окна, холодно еще.
Ну ок. Закрыли окна. Салон начал нагреваться, ибо авто — аквариум, не тонирован вообще.
— А давайте включим кондиционер?
— Но ведь можно снова открыть окна.
— Из окон дует. Не хочу, чтобы меня продуло.
Хозяин — барин. Не прошло и 5 минут, как дама открыла окно. Я устремляю к ней свой вопросительный взгляд:
— Выключить кондиционер?
— Нет, не надо.
— А зачем тогда окно открыли?
— Слишком холодно.
Кондиционер в итоге я отключил — она даже не заметила. © ExCoonMan / Pikabu
- Мой приятель работал в такси. Стоял как-то возле ресторана в очереди. Выходит мужик, идет к первому такси — отказ, ко второму — опять отказ. Так доходит до машины моего друга, а тот уже настороже, мол, куда же это он ехать задумал, что ему все отказали. А мужик захотел просто переехать на другую сторону улицы. Может, проспорил кому или блажь какая-то. А друг взял и согласился, перевез его через дорогу, и вот внимание — пассажир дал ему 100 баксов! Ох, как потом его коллеги-таксисты были раздосадованы. © Алена / AdMe
- Однажды приезжает машина, водитель показывает мне табличку, мол, глухонемой, и текст в телефоне: «Прошу поставить 5 звезд». Я ему жестом показываю: поехали, там решим. В дороге видеозвонок, и этот тип на скорости 40 км/ч в городском потоке просто бросает руль и начинает рэп читать, активно размахивая двумя руками. За поездку дважды это происходило. Доехали, вышел из машины и собираюсь оценить поездку, как вдруг приходит 2 чека, выяснилось, что мой предприимчивый хипхопер в пробке включил ожидание, на 90 руб. накапало сверху. После разбирательств прислали мне промокод на 100 руб., на том и разошлись. © 1988renat / Pikabu
- Как-то мой молодой человек заказал мне такси с работы. Скинул скрин с номером и именем водителя — смотрю: Василий подъедет. Подъезжает нужная машина, открываю дверь, а там женщина за рулем. Я говорю вопросительно: «Василий»? А она мне: «Дмитрий»? Вот так мы поржали от души: я забыла, что такси от себя мой парень заказывал, а она не успела сменить имя предыдущего таксиста. © GulyashBinosh / Pikabu
- Вызвала я такси, приходит СМС: «Вас ожидает золотистый мерседес». О, думаю, покатаюсь на крутой тачке! Выхожу и вижу: стоит «мерин» из 90-х, весь ржавый и убитый в хлам. И не золотистый он вовсе. Ну и ладно, думаю, лишь бы не сломался по дороге. На финишной прямой слышим звук полицейской сирены — это за нами машина едет и в рупор: «Водитель мерседеса номер такой-то, остановитесь»! Он останавливается аккурат на въезде во дворы, я ему: «Я могу идти»? А он робко так: «Ну, вы хотя бы рассчитаетесь»? Вот вам и «золотистый мерседес». © Анастасия Ефремова / AdMe
- У нас смешной случай вышел однажды. Я и мама поймали такси, едем. По пути подсаживается еще один мужчина, садится на переднее. Едем дальше, через некоторое время мужчина на переднем просит остановить и говорит спокойным таким, но внушительным голосом: «Так, а теперь спокойно, без паники и лишних движений». У нас с мамой душа в пятки, водитель тоже опешил, а мужчина потихоньку открыл дверь и дал деру! © Di Kodzoyeva
- Была на дне рождения подруги в соседнем городе за 20 км от своего. Обратно ехала уже вечером на такси, и там разговорилась с таксистом о его работе. Самым запоминающимся и знаковым случаем за его опыт была история, когда 8 лет назад одна попутчица сидела и решала математику его 11-летней дочке, спасая ее от «неуда» по предмету. Рассказ отца о тете-помощнице потом так вдохновил девочку, что она, желая быть похожей на тетю, начала активно учиться. Сейчас эта девушка учится на педагогическом, мечтая стать учителем математики. И самое удивительное в этой истории то, что той самой попутчицей была я. Лучше я себя в жизни не ощущала. © Палата № 6 / VK
- Прилетел заказ по тарифу «Детский», ехать надо в соседний город. Сели двое глухонемых — девушка с мужчиной, только вот ребенок оказался совсем не немой и орал на ультразвуке все 50 км пути, достучаться до родителей, чтобы его успокоили, до конца поездки так и не смог, они-то его не слышат, им пофиг. © Nehav**eso / Pikabu
- Приехала в город, где ни разу до этого не была. У вокзала поймала такси. По дороге переписывалась в телефоне, периодически улыбалась и посмеивалась. Таксист всю дорогу кидал взгляды в зеркало. Наконец, приехали. И он говорит: «Вас так-то зовут?» Я немного напряглась, говорю: «Да». «А фамилия такая-то?» — «А откуда вы меня знаете?» — «А ты с моей младшей сестрой до седьмого класса вместе училась, а потом мы уехали». Смотрю на него в шоке. Ну, серьезно: неужели кто-то узнает в 30-летней тетеньке семиклассницу, которую, может, пару раз сто лет назад видел? А он ржет: «Да невозможно ж не узнать, ты даже смеешься так же» (как конь, ага). В общем, подивились совпадению и пошла я офигевать дальше. © Олень / ADME
- Работаю таксистом. Внезапно ко мне сел мужчина в костюме и с чемоданом. Он сразу начал кричать: «Давай за той машиной, держи дистанцию, не теряй!» Я испугался, но поехал. Через 5 минут все же рискнул спросить, зачем мы едем за ним. Мужик неожиданно говорит: «Да это мой начальник. Так взбесил меня! А я с детства хотел так в такси запрыгнуть, повеселиться. Вот и решил после тяжелого рабочего дня немного остудить пыл». © Палата № 6 / VK
- Вызвала такси «эконом». Выхожу. Сверяю номер, офигеваю. Стоит новый Range Rover, мужик в костюме за рулем, идеальная чистота. Села, уточнила, что такси, едем. Молчу — неудобно. Не выдержала, спросила, почему такая машина и такой мужчина работают в такси. Оказалось, он с сыном поспорил. Мужик — директор какой-то фирмы, ограничил средства сыну, чтобы тот стал самостоятельным, а балбес пошел в такси и заявил, что папа бы так не смог. Теперь он перед работой берет заказ по пути и еще после работы пару часов таксует, чтобы сыну нос утереть. Вот такое воспитание. © altoshka / Pikabu
Кстати, в разных странах у такси есть свои особенности. Например, в ОАЭ есть специальное «Такси для дам», а в Сингапуре — роботакси с беспилотным управлением. Только диву даешься: до чего техника дошла!
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что заказ такси — это та еще лотерея для всех участников поездки
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