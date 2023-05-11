15 досадных опечаток, которые круто изменили смысл сказанного. А кое-кто вляпался по полной
Иногда из-за опечаток, автозамены или просто незнания правил правописания сообщения в мессенджерах получают неожиданный поворот. Такие небольшие недоразумения в переписке случаются со всеми нами, чего уж греха таить. Однако, если у обоих участников диалога есть хорошее чувство юмора, они могут по-настоящему наслаждаться такими шутками.
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Кстати, такие перлы можно встретить не только в личных переписках, но и, например, в родительских чатах. Вот вам в качестве доказательства 19 непредсказуемых переписок, которые грех было не сохранить.
AdMe/Народное творчество/15 досадных опечаток, которые круто изменили смысл сказанного. А кое-кто вляпался по полной
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