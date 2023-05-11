15 досадных опечаток, которые круто изменили смысл сказанного. А кое-кто вляпался по полной

Иногда из-за опечаток, автозамены или просто незнания правил правописания сообщения в мессенджерах получают неожиданный поворот. Такие небольшие недоразумения в переписке случаются со всеми нами, чего уж греха таить. Однако, если у обоих участников диалога есть хорошее чувство юмора, они могут по-настоящему наслаждаться такими шутками.