15+ эпичных кулинарных провалов от людей, которых ни в коем случае нельзя подпускать к кухне

Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни терпел фиаско на кулинарном поприще. И не обязательно оно подстерегало нас в приготовлении каких-то сложных блюд. Такие провалы были и у многих пользователей сети. Удача на кухне обошла их стороной на несколько километров.