15+ эпичных кулинарных провалов от людей, которых ни в коем случае нельзя подпускать к кухне
Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни терпел фиаско на кулинарном поприще. И не обязательно оно подстерегало нас в приготовлении каких-то сложных блюд. Такие провалы были и у многих пользователей сети. Удача на кухне обошла их стороной на несколько километров.
- Как-то раз, лет 20 назад, поставила варить язык в достаточно древней скороварке. Ушла в комнату и задремала. Проснулась от взрыва. Забегаю на кухню, а там картина маслом: крышка от скороварки оставила здоровую вмятину на потолке, вокруг вмятины натюрмортом прилипли ошметки морковки, лука и лаврушки. И как апофеоз — язык, точно спикировавший в миску обалдевшей от такого счастья собаки. © Elena Maron
- Был у меня в технаре одногруппник, который жил в общаге в отличие от меня. Рассказывал он мне как-то историю: «Дело было в общаге. Захожу как-то на кухню, а там стоит девчонка и что-то варит в кастрюльке: жидкость белого цвета и больше ничего. Я спрашиваю: „Что готовишь?“ Отвечает: „Сгущенку варю. Воды, похоже, много налила“. Тут я офигел: оказалось, она реально открыла сгущенку, вылила ее в кастрюлю с водой и варит». © babaraba / Pikabu
- Моя бывшая жена вообще была очень хорошим поваром. Но однажды она готовила какое-то блюдо, в которое нужно было добавить паприку. А у нас она, по-видимому, закончилась. Поэтому жена по недомыслию заменила ее кайенским перцем. Что ж, в тот вечер мы заказали китайскую еду. © Evan Friend / Quora
- Как-то раз в детстве варила пельмени. В пакете их было слишком мало. Тогда я нашла в морозилке еще одну открытую пачку и добавила в кастрюлю. Потом оказалось, что я сварила одновременно пельмени и вареники с вишней. © Liza Lego
- Пыталась испечь торт в виде пожарной машины на день рождения сына. По глупости использовала силиконовую форму для кекса и, вероятно, налила в нее слишком много теста. В итоге оно переполнило емкость и вылилось на дно духовки, оставив бесформенный, наполовину приготовленный кусок коржа для основного корпуса пожарной машины. В тот год на празднике у сына был вкусный торт из магазина. © mgov999 / Reddit
- В 9 лет поняла силу материнской любви. У мамы был день рождения, и я решила испечь ей торт. И так как муки дома оказалось мало, я использовала ту, которая осталась после жарки рыбы. Кто же знал, что мука соленая вся. И вот торжественный момент, я отрезаю большой кусок и вручаю его. Такого наслаждения на лице мамы я никогда не видела. После, сама попробовав свое творение, я побежала узнавать, почему мама виду не подала, что торт соленый. Мне ответили: «Я ведь тебя люблю, не могла расстроить». © Подслушано / Ideer
- Когда я только начинал готовить, считал, что любая еда прилипнет к сковороде без смачного слоя масла. Попытался как-то приготовить пару гамбургеров на сковороде, смазанной рапсовым маслом. Температуру установил среднюю, как и рекомендуется. В итоге: дом, полный дыма, 2 подгоревших пятна на моей лучшей сковороде и пара «гамбургеров», которые были полностью сгоревшими снаружи, но все еще сырыми внутри. Прошла целая неделя, прежде чем я попробовал сделать что-нибудь еще. © Corey Roberts / Quora
- Сломала ногу, лежу жалею себя. Попросила мужа сварить яйца. Что-то долго он гремел на кухне, и я поскакала туда на одной ноге. Заглядываю в кастрюлю, а там нет яиц — просто греется вода. На мой немой вопрос муж выдает: «Сейчас закипит, и закину». Кому-то явно тяжелее, чем мне. © Подслушано / Ideer
- Позвала подругу к себе в гости. Захотелось есть, решили пожарить яичницу. На окне нашли несколько луковиц, пожарили. Вкус показался странным, да и запах тоже, не доели, оставили. Вечером ко мне подходит бабушка и спрашивает, куда делись луковицы тюльпанов с окна. Пожарили яичницу с тюльпанами... © Подслушано / Ideer.ru
- А я как-то суп варила. Отварила мясо, нарезала морковку звездочками обычным ножом (хотелось красивенько и чтобы ребенку понравилось), 3 вида сладкого перца, чеснок одинаковыми дольками, еще что-то. Из этой нарезки овощей может было пазлы складывать в тарелке. Садимся за стол, ребенок отбивает дробь ложкой по столу, я начинаю разливать суп по тарелкам, а с половника свисает что-то непонятное, змеевидной формы, грязноватого оттенка. Оказалось, я в суп бросила картофельные очистки, а картошечка благополучно отправилась в мусорное ведро. © Светлана Светлана
- Когда я начал жить самостоятельно, первым моим приготовленным блюдом была курица с пармезаном. Она быстро стала хитом среди моих друзей. Настолько, что моя подруга, которая собиралась замуж, попросила меня приготовить это блюдо для ее вечеринки перед свадьбой. В моем рецепте был чесночный порошок. И когда я стал добавлять его, отвалилась крышка, и я высыпал целую чашку чеснока в соус. Я тщетно пытался вычерпать его, но большая его часть уже опустилась в кастрюлю. Дети этой моей подруги по сей день называют меня дядя Чеснок. © JargonPhat / Reddit
- Как-то раз решила испечь пирог. Вся такая деловая добавляю муку, не глядя. Чувствую, что-то идет не так, потому что тесто стало густеть на глазах. Мешаю его, и ложка уже с трудом проворачивается. Алебастр вместо муки — это мое ноу-хау. © Подслушано / Ideer
- У нас с мужем скандал был, когда мы только начали жить вместе. Уверяла его, что фарш надо под водой промывать. © Knopka0709 / Pikabu
- А я сделала по всем правилам салат оливье с вареным языком, заправила майонезом, но заметила, что в суете забыла горошек добавить. Прошу мужа: горошек аккуратно положи, подмешай. А он взял и бухнул всю банку, а жидкость не слил! Сами доедали, ложкой черпали: продуктов было жаль. © Галина Пархоменко
- Однажды я совершил ошибку, подумав, что корицу можно заменить на орегано. В тот вечер пошел ужинать в ресторан. 4 л мясного соуса по-гречески коту под хвост. © Steven P Robinson / Quora
- Жила в нашей общаге девочка-первокурсница. Совершенно не умела готовить. Есть-то охота, на студенческий доход не забалуешь — решила она макарошек сварить. Спросила у соседок как, а те взяли да пошутили над ней. Кто ж знал, что она инструкцию не прочтет? Сидела девушка в комнате и отчаянно сушила макароны в тарелочке феном. «Есть, — говорит, — охота больно, а они так долго сохнут». © Подслушано / Ideer
- А я котам размораживала рыбу прямо в сковороде. Муж пришел после корпоратива, когда я уже спала. Утром просыпаюсь и вижу: сковородочка-то чистенькая стоит, родная, крышечкой прикрытая. Я к котам — у тех глаза честные-пречестные. Я к мужу, а он говорит: «Ничего вкуснее вчерашней рыбы не ел в жизни». © Prororo / Pikabu
Некоторых людей на кухне сопровождает только удача. Как, например, кулинаров, которые решили в первый раз попробовать приготовить яйца по-шотландски или же пончики без молока для сына, который страдает аллергией на лактозу.
AdMe/Народное творчество/15+ эпичных кулинарных провалов от людей, которых ни в коем случае нельзя подпускать к кухне
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