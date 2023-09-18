15 эпичных родственников, которые умеют потрепать нервы близким

Родственники с чудинкой есть практически у каждого. К их выходкам невозможно привыкнуть, но и вычеркнуть из своей жизни близких по крови людей не получится. Поэтому приходится терпеть все чудачества, а иногда и рассказывать о них окружающим вместо анекдотов.

А в конце вас ждет бонус о том, что по-настоящему крепкие родственные узы выдерживают любые испытания, даже проверку деньгами.