15 эпичных родственников, которые умеют потрепать нервы близким
Родственники с чудинкой есть практически у каждого. К их выходкам невозможно привыкнуть, но и вычеркнуть из своей жизни близких по крови людей не получится. Поэтому приходится терпеть все чудачества, а иногда и рассказывать о них окружающим вместо анекдотов.
А в конце вас ждет бонус о том, что по-настоящему крепкие родственные узы выдерживают любые испытания, даже проверку деньгами.
- Есть у меня родственники — семейная пара. Первой у них родилась дочь. Назвали ее именем матери. Следом рождаются 2 сына. И тут возникает дилемма, кому дать имя отца, а кому просто какое-нибудь имя. Но решение пришло само собой: один из мальчиков был с родовой травмой, не серьезной, но все же. Так вот, здорового сына назвали именем отца, а второго просто Васей. © Подслушано / Ideer
- Недавно приезжаю к матери. Не виделись с ней почти 2 года, а мне с порога: «Ничего себе ты поправилась, ну просто раскабанела!» Весила я тогда 90 кг при росте 180 см. Говорю: «Ну спасибо, мамочка, я тоже очень рада тебя видеть!» А мамуля в ответ: «Ну кто тебе, кроме родных-то, правду в глаза скажет? Это я специально, чтоб у тебя стимул заняться собой был!» И так постоянно всю мою сознательную жизнь. Какое счастье, что я живу в 1,2 тыс. км от своей матери. © oksanakos / Pikabu
- Мне 17 лет. Моей сестре 28, и у нее двое детей, они еще в школу не ходят. Каждый раз, когда они приезжают к нам в гости, сестра скидывает детей на меня. И тут как-то маман заявила, что мы едем в отпуск на недельку: она, папа и я. Втроем. Здорово! Но в аэропорту я увидела сестру с детьми. И тогда я незаметно спрятала паспорт в обувь. Ой, какая жалость, что служба контроля не пустила меня на самолет. Я с радостью провела целую неделю дома одна! Мама и сестра писали мне о том, как им тяжело с 2 малышами. Они ругались, что я испортила им отпуск. Папа догадался, что я пошла на уловку, и сказал, что все понимает. © No_Writing9686 / Reddit
- У моей сестры трое детей. Сыну помогли с переездом в другую страну. Старшей дочери оплатили обучение, помогают с ипотекой. Младшая дочь хочет учиться в другом городе, и ей они отказываются помогать! Мол, пусть остается смотреть за нами в старости. Ей звонили брат и сестра, ругали, что стариков бросает. Я офигела. Решила племяннице помочь. Договорились с ней так: если она поступает на бюджет, то аренда жилья до окончания учебы — это моя забота. Она умница, поступила, получила стипендию, нашла 2 подработки. Сейчас она одна из лучших студенток факультета, не устает благодарить меня за поддержку. А сестра теперь перестала со мной общаться, потому что на старости лет ей пришлось нанять чужую женщину в качестве помощницы по дому, ведь я «увела ее дочь»! © Подслушано / Ideer
- Нам теща на свадьбу подарила ₽ 35 тыс., а потом они с моей уже супругой поругались и она потребовала их обратно. Так и заявила: «Верните мне мои деньги!» Мы обалдели, но вернули, конечно. Я даже на камеру это снял — мало ли что от такой родственницы ожидать. А теща взяла и свалила во Францию. Не общаемся теперь. © Pnevmopix / Pikabu
- Наша семья жила бедно. Сейчас родители, вспоминая те времена, просят их понять и простить за то, что не смогли нам дать хорошее детство. Вот только я их понять не могу. Это у меня в детстве не было шоколадок, желанных игрушек и новой одежды, а вот у брата все было. Родители ужимались сами и ужимали меня, стоило только ему начать кукситься, и иногда я даже оставалась без праздника в честь дня рождения, потому что «братик же плакать будет». И сейчас, когда я родителям это припоминаю, они заводят свою шарманку про «понять и простить», ведь братик «маленький был». А у нас разница всего полтора года. © Подслушано / Ideer
- Меня свекровь не любила очень. Хотя при первой встрече была почти любезна (ну насколько для нее это было возможно). У меня просто мегапрокачанный образ «хорошая девочка», что не мешало ей меня презирать, строить планы по нашему с мужем разводу с предварительным отжатием моих активов. Знаю это, потому что муж рассказывал. Муж ее планов не разделял, но она не сдавалась. Просто сына она родила для своих нужд и ни с кем делиться им не планировала. Тут уж трижды золотая невестка бесить будет. © Melissa / ADME
- Нам с женой по 32 года. Недавно стали жить вместе, и вот тут-то обнаружилась проблема: на ужин она готовит только куцый салат с курицей. Вешу я 100 кг и таким уж точно не наемся. Я пытался с ней говорить, но она каждый раз пускалась в слезы. Я постоянно чувствовал себя голодным, нарушился сон. Тогда я нашел лайфхак: по пути с работы перехватывал еду в городе, а потом шел домой на ужин. Все шло хорошо, пока меня не увидела теща. Я просил ее не говорить жене, но она меня выдала. Жена устроила скандал. Мерзкое ощущение, будто я предал жену. © Acceptable_Love_6237 / Reddit
- Мне 25 лет, брату 31 год, но я, по сути, старшая сестра. Он приблизительно с 25 лет не имеет стабильного заработка и частенько просит в долг, отдает очень редко. Я смирилась и подкидываю ему денег, благо зарплата позволяет. Но недавно у меня появился ребенок, я ушла в декрет, и свободных денег больше нет. Теперь я плохая сестра, а мама при любом случае меня упрекает, что я не хочу помочь родному брату. Ужасно обидно. © Подслушано / Ideer
- Свекровь с порога в ответ на мое «Здравствуйте!» спросила «Ты кто такая?», даже не удосужившись поздороваться. Эх, «золотая» женщина: у нее 2 невестки и зять, но ни с кем из нас у нее не сложились отношения. © Олена Ивановна / ADME
- У родственницы дочь лет в 18 нагуляла дочку и скинула ее на маму. Внучка выросла, ситуация повторилась. У этой же родственницы сын с женой живут в другом городе и на выходных часто просят приехать посидеть с внуком. Эта женщина уже сильно в возрасте, болеет, но носится с правнучкой (ей 5 лет) и внуком (около года). И постоянно жалуется, как ей тяжело. Мне ее очень жаль, но она же сама посадила всех этих оболтусов на шею. © Бутербродик / ADME
- Мне 30. У меня есть 2 старших брата. Родители помогли им переехать и купили квартиры. А когда я решила уехать, чтобы найти нормальную работу, они закатили форменную истерику: «Ты должна остаться с нами! А кто будет огород копать?!» Грозились, что после их смерти мне не достанется ничего. Вот тут я посмеялась... Им чуть за 50. Они реально думали, что я в надежде на мифическое наследство просижу около них следующие 30 лет? Последней каплей было то, что они устроили мне выволочку: увидели, что меня с работы проводил парень. Мать орала: «Вот помру, тогда и таскайся по мужикам!» Что ж, я переехала. У меня муж и дочь. Родители даже на свадьбу отказались приехать. Братья долго стыдили меня, мол, я бросила родителей на произвол судьбы: «Да как ты могла их оставить одних?!» Сами живут в 40 минутах езды на машине, но совершенно не рвутся родителям помогать. © jagergouth / Pikabu
- Про мою свекровь. У каждого из ее сыновей было по несколько браков, и ни одна женщина ее сыночки не была достойна. Собственно, и бежали дамы скорее от нее, чем от сыновей. Меня уже в процессе намыливания лыж благоверный за юбку схватил, попросил подождать, пока свои намылит. © Elena Marchuk / ADME
- Решили с мужем переехать в другой город. Мои родители по каким-то причинам были против. Чего только я не выслушала в свой адрес! И вдогонку они потребовали отдать право собственности на когда-то подаренную мне квартиру. Подписала все документы и уехала. И начался с этой квартирой у них головняк: техника ломается, с отоплением проблемы, трубу прорвало и соседей затопило. Родители думают, что квартиру я сглазила. Может, просто бумеранг? © Подслушано / VK
- С братом никогда не были близки. И вот у него свадьба. Его девушка Сара попросила меня стать подружкой невесты. Я согласилась, накопила $ 800 и купила платье подружки невесты. И тут Сара намекает, что подружкой невесты должна стать другая девушка — Бекки. Я обиделась, но говорю: «Как скажешь, это же твоя свадьба». Решила, что сдам платье и верну свои деньги. Сара была совершенно потрясена: «Пусть Бекки наденет его, у вас же один размер». Я отказалась. Сара начала торговаться, мол, она даст мне за платье $ 250. Но я стояла на своем. К счастью, платье приняли назад и я вернула свои $ 800. А тут еще коллега мне говорит: «Могу тебе подогнать билет на море за полцены». Только вот поездка приходится на те же даты, что и свадьба брата. Как думаете, меня посчитают неблагодарной сестрой, если я выберу море? © trashgirlfriend / Reddit
Бонус: крепкие родственные узы выдерживают даже испытание деньгами
- Взяла у брата в долг ₽ 300 тыс. на ремонт. Брат дал деньги не глядя, без расписок и переводов, просто наличку наслюнявил. Но сказал: «Если решишь деньги не возвращать, я ничего не скажу, но сестры у меня больше не будет». Ну что ж, теперь я на ипотеку так тщательно деньги не готовлю, как ежемесячно брату высылаю. Потерять лицо в его глазах — хуже некуда. Переводим стабильно, уже половину отдали за несколько месяцев. Выплатим все — и еще сверху дам за доверие и помощь. Потому что брат — золото. © TanyaGagi / Pikabu
Хорошо, когда родственники действительно поддерживают теплые отношения и помогают друг другу. Но иногда чужие люди становятся ближе родных по крови. И не так уж редко это случается.
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