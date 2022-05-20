15 феерических начальников, благодаря которым рабочие будни перестают быть серыми

Иногда повстречать хорошего начальника сложнее, нежели найти свою вторую половинку. Но если все же повезло, то и работать с таким шефом приятнее и задорнее. И будний день может преподнести сюрприз в виде доброго отношения начальства, подарка от него или просто шутки.

Мы в ADME очень рады за героев нашей подборки, ведь у них есть такие крутые и с перчинкой боссы.

Утром сегодня стою у окна, задумалась, смотрю на промышленный пейзаж участка. Подходит шеф, поднимает за подмышки, отрывает от пола и вещает: «Смотри, Симба...» Договорить не успел, ибо ржали. Мой новый шеф странный, но веселый. © fazafaza / Pikabu

Мой директор — самая лучшая! Она всегда подбадривает, когда настроение на нуле, в любой день месяца можно попросить аванс, зарплата всегда без задержек. Однажды в воскресенье мне нужно было выплачивать кредит, не хватало примерно трети суммы, как раз должны были долг отдать, но не отдали. Позвонила ей с просьбой выдать аванс, а она предложила приехать к ней домой, раз так срочно надо. Чуть не расплакалась, просто чисто по-человечески так не каждый поступит. © Подслушано / Ideer

Когда я разрыдалась на работе, мой начальник сказал: «Принести тебе пончик с джемом?» © lornaaaa_xo / Тwitter

Дело было пару лет назад, тогда я только снял комнату в коммуналке. Зашел в магазин после работы. Купил пару пачек «Роллтона», пряников, колбаски и хлебушек. Подхожу к кассе, выкладываю. Смотрю, директор мой стоит. Спрашивает меня:

— А чего это ты «Роллтон» ешь? А картошечки чего не купил? Яиц?

— Так это, только вот в комнату заехал, пока еще не прикупил ничего. Из всей посуды только чайник да тарелка.

— Ну смотри. Надо правильно питаться.

Прихожу на следующий день, а у меня в подсобке лежат новая микроволновка, сковорода и одеяло с подушкой. Звоню ему, и он говорит, что это просто подарок, мол, бери и не задавай лишних вопросов. © VasyaDirokol / Pikabu

— А чего это ты «Роллтон» ешь? А картошечки чего не купил? Яиц? — Так это, только вот в комнату заехал, пока еще не прикупил ничего. Из всей посуды только чайник да тарелка. — Ну смотри. Надо правильно питаться. Прихожу на следующий день, а у меня в подсобке лежат новая микроволновка, сковорода и одеяло с подушкой. Звоню ему, и он говорит, что это просто подарок, мол, бери и не задавай лишних вопросов. © VasyaDirokol / Pikabu У меня на работе все вакансии имеют пафосные названия. К примеру, вместо уборщицы у нас клининг-специалист, вместо обычного специалиста — ведущий специалист и прочее. Директор сделал это специально, чтобы в последующем работникам легче было найти работу. Ведь надпись «ведущий» или «главный специалист» в трудовой книжке выглядит лучше, чем просто «специалист». © Подслушано / Ideer

Я была на совещании — потерялась в своих мыслях, и у меня непроизвольно начали течь слезы. Мой босс подтолкнула меня к выходу, и я, извинившись, ушла. В туалете я просто разрыдалась, а моя начальница пришла и прочитала мне длиннейшую лекцию о парнях и о жизни. Она была послана мне Вселенной. © Nozee_Songz / Тwitter

Когда я собиралась в отпуск, босс спросил: «Надо полить какие-нибудь цветы в ваше отсутствие?» © aneesa_mah*** / Тwitter

«Привет, девчонка».

Нам на работе премии зачислили на следующий день после аванса. А сегодня от жены начальника я узнала, что премиальные для сотрудников вообще не выделили, он пожертвовал деньгами из своей зарплаты, чтобы мы не остались без премий к Новому году. © jakob.tee / Pikabu

Мой начальник только что сказал мне, что я могу взять 2 недели на то, чтобы пройти несколько курсов, и временно приостановить свои проекты. Все потому, что я сказала, что мне интересно узнать что-то новое. © TheTechFlex_ / Тwitter

Мы поменялись офисами, и теперь вместо того, чтобы работать одной, я сижу в офисе с 2 другими сотрудниками. Я в одиночку работаю быстрее и продуктивнее, не отвлекаясь на посторонние вещи, но эти 2 человека, с которыми я работаю, такие милые и отзывчивые! И я думаю, что мой босс сделал это специально. Я действительно стала счастливее на работе. © DomSkyeRN / Тwitter

Дядя зашел в лифт, отправляясь на работу. Как назло, ключи выпали в самый неподходящий момент — в самую шахту лифта. Пока ждал лифтера, пока вытащили — опоздал сильно. Директору сказал правду, мол, ключи провалились и их долго доставали. Тот не поверил, что связка ключей может провалиться в такой маленький проем, и попросил показать. Ну что ж, сели в машину и поехали к дяде домой. Там директор взял связку ключей и кинул. Естественно, они упали в шахту. А вот теперь представьте лицо лифтера, который из шахты лифта одного и того же дома доставал ключи 2 раза за день! © Подслушано / Ideer

Сейчас я тружусь на своей 5-й работе. Вчера поняла, что люблю это место. И не только из-за того, что делаю здесь, но еще из-за начальства.

Ты косячишь, тебя вызывают на разговор, объясняют, что ты сделал не так, и говорят, что в следующий раз у тебя обязательно получится.

У тебя не вырабатывается план, а тебе говорят, что это не так страшно и в будущем ты обязательно этот план выполнишь.

Ты просто делаешь то, что должен делать, а тебе говорят, что ты молодец и в тебе есть задатки для того, чтобы получить повышение. До этой работы я слышала в основном «депремировать», «оставайся после работы», «ты не справляешься». А теперь хочется трудиться, понедельник не выглядит серым, не хочется разочаровывать тех, кто говорит, что верит в меня. © Unedica / Pikabu

Ты косячишь, тебя вызывают на разговор, объясняют, что ты сделал не так, и говорят, что в следующий раз у тебя обязательно получится. У тебя не вырабатывается план, а тебе говорят, что это не так страшно и в будущем ты обязательно этот план выполнишь. Ты просто делаешь то, что должен делать, а тебе говорят, что ты молодец и в тебе есть задатки для того, чтобы получить повышение. До этой работы я слышала в основном «депремировать», «оставайся после работы», «ты не справляешься». А теперь хочется трудиться, понедельник не выглядит серым, не хочется разочаровывать тех, кто говорит, что верит в меня. © Unedica / Pikabu Я попросила отгул на полдня, чтобы выполнить кое-какие дела перед днем рождения сына, и мой босс отказала мне! Она сказала, что я заслужила целый выходной. © TheRealJavaMama / Тwitter

Я смеялся так сильно, что моя начальница попросила почитать, над чем же я так смеюсь. И тоже рассмеялась, а затем позвонила в отдел кадров, чтобы повысить мне зарплату за то, что я показал ей твит, который заставил ее смеяться сильнее, чем когда-либо за последние годы. © CharmXtova / Тwitter

По дороге на работу упал и сильно порвал джинсы в области паха. Ситуация не страшная. Работаю в отдельном кабинете. Весь день проходил в рваном, и все было нормально. Ближе к вечеру в мой кабинет с экскурсией зашел директор с иностранными партнерами. На следующий день мне выписали премию, чтобы купил себе новые штаны и не позорил руководство. © Подслушано / Ideer