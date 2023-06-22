15 фееричных историй со свадеб, которые все присутствующие еще не раз перескажут своим внукам
Что в фильмах, что в реальной жизни свадебные мероприятия редко проходят совсем уж без происшествий. Нередко друзья, родственники, да и сами молодожены нервничают и выкидывают те еще фортели. Порой людей просто захлестывают сильные чувства. Некоторые ситуации оказываются настолько запоминающимися, что люди не могут удержаться и делятся ими в соцсетях.
- Свадьба завершилась, гости разошлись, мы с мужем ушли в номер отдыхать. Посреди ночи просыпаюсь от шума. Вижу, дверь на улицу открыта и в проеме покачивается черный силуэт. Он медленно направился в комнату, а я затаилась как мышка. Но когда он оказался слишком близко к кровати, я не выдержала и начала пихать мужа. Он, не будь дураком, сразу врубил свет. В общем, это был ведущий. Перепутал номер. © Подслушано / Ideer
- Я свадебный фотограф. Однажды работал с невероятно стервозной невестой. Настолько, что ее мама даже дала мне баснословные чаевые, чтобы я не психанул. Невеста ко всем, включая собственного жениха, относилась как к прислуге. Щелкала пальцами, когда просила что-то сделать. Даже накинулась на диджея за то, что он съел один бутерброд. Видите ли, он должен был взять обед с собой, так что она вычтет стоимость бутера из его гонорара. Продержались молодые всего 3 года, кстати. © EndlessOcean / Reddit
- Бросание букета на свадьбе — это трэш! Дальняя родственница невесты толкнула двух девушек. Они обе упали, одна еще и больно ударилась. А той девушке, которая поймала букет, дамочка расцарапала руки до крови. Выгнали ее в итоге, с трудом удалось успокоить пострадавших. Два развода у нее, кстати, и я начинаю понимать, почему. © Подслушано / Ideer
- Мои родители развелись, когда мне было 2 года, это было 24 года назад. Мама так и не вышла больше замуж. Полтора месяца назад вышла замуж я. Попросила ведущего на свадьбе, чтобы он объявил танец невесты с крестным. Я обливалась слезами во время этого танца, потому что впервые в жизни услышала от мужчины фразу : «Я тебя люблю, доченька». © Подслушано / Ideer
- Был фотографом на свадьбе. Всю церемонию невеста выглядела жутко несчастной. Когда я фотографировал жениха, он неоднократно шутил, что его жизнь кончена. Во время тоста невеста не выдержала и убежала в ванную. Вернулась минут через 30 с опухшими глазами, вытирая слезы. Между ними совершенно не было «химии», даже странно было, что они женятся. Кстати, это была последняя свадьба, которую я снимал. © Majestic_Storage_563 / Reddit
- На свадьбе не было моих родных. Вообще никто из них не пришел. Я рыдала несколько недель. Причина была не в моем избраннике, они его обожают. Просто моему отцу 76 лет и у него строгая диета. Маме врач запретил путешествовать. Дочь старшей сестры родила первенца за неделю до моей свадьбы. Подружки либо не смогли взять отпуск, либо боялись лететь за границу. Зато муж организовал для них прямую трансляцию, так что душой все были с нами. © Samantha Kannan / Quora
- Отец позвонил мне прямо перед церемонией и заявил: «Я скорее умру, чем позволю тебе жениться на ней». Папане никогда не нравились мои девушки. Одна грубая, потому что с ним не согласилась. Другая не уважает его, потому что держится на равных. Короче, ему было не угодить. В этот раз я прямо сказал, что ленивый бездельник не имеет права указывать, как мне жить. В итоге я женился на женщине своей мечты, мы женаты уже почти 10 лет. © Dustin R Martin / Quora
- Записывал интервью молодоженов и спросил у жениха, что сподвигло его сделать своей девушке предложение. Он ответил: «Она давила на меня со свадьбой». Их брак продержался чуть меньше 2 месяцев. Я даже не успел обработать и отправить им видео, а они уже расстались. © davehorse / Reddit
- Была на свадьбе у подруги. Церемония скромная очень, все своими силами сделали. На всем старались сэкономить: непрофессиональный тамада, дешевый ресторан у черта на куличиках, тесный банкетный зал. Можно долго продолжать. Но как жених смотрел на свою невесту! В этом взгляде было все: любовь, нежность, уважение. И пускай они живут с родителями и бабушками в двушке и едут в свадебное путешествие в деревню, но счастливее людей я прежде не видела. © Подслушано / Ideer
- Мне запомнилась одна скромная свадьба. На ней было 50 человек. Венчание провели дома. На невесте было простое белое платье, которое она сшила сама. Молодожены поклялись любить друг друга «в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии». Но самый лучший момент был, когда невеста прошла по проходу под руку с отцом и сказала жениху «Да»... Мы женаты 48 лет. У нас 4 детей и замечательные внуки. И теперь мы учимся стареть вместе. © David McKay / Quora
- Раньше увлекалась фотографией. Периодически друзья-товарищи приглашали пофоткать семейные праздники. Обычно мне было несложно, но после одного случая я все же перестала. Друзья пригласили на свадьбу и попросили в виде подарка сделать фоточки. А во время банкета меня и оплачиваемого оператора посадили отдельно в холле и дали по тарелке еды, причем не той, что для всех, а попроще. «Друзья» так и не поняли, почему я свернула все общение. Но фотки все-таки им отдала. © Подслушано / VK
- Однажды я была на свадьбе, которая была запланирована на лето, но состоялась только осенью. Ничего необычного, бывает. Вот только ребята не учли, что дни осенью становятся заметно короче. Торжество проходило в потемках, при свечах, которые собрали впопыхах буквально с миру по нитке. Зато фотографии получились потрясающие: крупные планы, лица и руки, черные силуэты деревьев на фоне красно-золотого неба. Аж дух захватывает. © Sara Cole / Quora
- Ездили с мужем на свадьбу к друзьям. Отмечать должны были 2 дня. Но на второй день нас не захотели впускать из-за того, что мы не заплатили за вход. Точнее, недостаточно заплатили. Связь там плохо ловила, поэтому мы предложили перевести деньги позже. На что жених с невестой заявили: «Ничего не знаем, давайте сейчас. Вы не знали, что денег больше надо брать?» Я возмутилась: «А ничего, что мы в конверт прилично положили?» Меня настолько это взбесило, что я просто развернулась и ушла. Муж ушел за мной. © Подслушано / VK
- Была на свадьбе у младшей сестры. Я видела, как ей важно, чтобы все прошло идеально. Она продумала все вплоть до салфеток на столах гостей. Я была под впечатлением. Но то, что произошло вечером, повергло меня в шок: когда официанты заносили огромный 3-этажный торт, они поскользнулись и торт упал на пол. Думала, сестра сейчас разрыдается. Но проходит пару секунд, они с мужем в шоке подходят к торту, начинают есть ту часть, которая еще целая, и приглашают гостей присоединиться. Я бы на ее месте убежала и всю ночь плакала. © Палата № 6 / VK
- На свадьбе моего двоюродного брата было 150 человек. В какой-то момент брат попытался спеть для своей новоиспеченной жены, но затея с треском провалилась, потому что у него нет ни слуха, ни голоса. Гости умирали от смеха. А чуть позже выплакали все глаза, когда он зачитывал ей свое письмо. Оно заканчивалось словами: «Лучшее мое решение в жизни — это жениться сегодня на моей лучшей подруге и поцеловать ее на глазах у всех». Месяц назад они отпраздновали вторую годовщину. © Antonie Pierc / Quora
Кто-то считает, что бракосочетание без происшествий — все равно что мед без ложки. Например, свекровь может сделать внезапный финт ушами прямо во время церемонии, а невеста — переосмыслить свою жизнь, уже стоя у алтаря.
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