15 фееричных историй со свадеб, которые все присутствующие еще не раз перескажут своим внукам

Что в фильмах, что в реальной жизни свадебные мероприятия редко проходят совсем уж без происшествий. Нередко друзья, родственники, да и сами молодожены нервничают и выкидывают те еще фортели. Порой людей просто захлестывают сильные чувства. Некоторые ситуации оказываются настолько запоминающимися, что люди не могут удержаться и делятся ими в соцсетях.