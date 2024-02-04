15 фееричных комментариев от зубастых пользователей, которым до всего есть дело

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Люди, которым остроумные реплики приходят в голову по сто раз на дню, делают интернет лучше. И не так важна тема или пост, как комментарии под ними: чтение комичных реплик пользователей сети — гарантированный способ поднять себе настроение. Вот вам свеженькая подборка, наслаждайтесь.

1.

Для создания этого материала был использован источник: Playbest / Pikabu

2.

3.

4.

5.

6.

Сюрстрёмминг (surströmming) — шведский национальный продукт, представляющий собой консервированную квашеную балтийскую сельдь. Имеет резкий неприятный запах.

7.

Для создания этого материала был использован источник: ianovost / Pikabu

8.

Для создания этого материала был использован источник: inthismess / Pikabu





9.

Для создания этого материала был использован источник: nemarp / Pikabu





10.

11.

12.

13.

14.

15.