15 фееричных комментариев от зубастых пользователей, которым до всего есть дело
Люди, которым остроумные реплики приходят в голову по сто раз на дню, делают интернет лучше. И не так важна тема или пост, как комментарии под ними: чтение комичных реплик пользователей сети — гарантированный способ поднять себе настроение. Вот вам свеженькая подборка, наслаждайтесь.
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Для создания этого материала был использован источник: Playbest / Pikabu
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Сюрстрёмминг (surströmming) — шведский национальный продукт, представляющий собой консервированную квашеную балтийскую сельдь. Имеет резкий неприятный запах.
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Для создания этого материала был использован источник: ianovost / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: inthismess / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: nemarp / Pikabu
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Если вы не готовы останавливаться и хотите продолжать смеяться, то вот вам еще несколько статей с ехидными комментариями от остроумных пользователей:
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