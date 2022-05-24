15+ фото, которые без слов покажут закулисье работников кухни

Когда мы приходим в очередное заведение за аппетитным блюдом, то даже не задумываемся над тем, как же оно оказывается на нашем столе. А между тем на кухне общепита трудится огромное количество людей, которые для нас жарят, варят, парят и выпекают. И порой даже сами не успевают перекусить.

Мы в ADME решили заглянуть за кулисы всевозможных кафе и ресторанов, чтобы выведать, как же оно там.

Шеф-повар нарезает хлеб в одном и том же месте. И вот наконец нож прошел прямо сквозь доску

«А это наша Большая Бетти. Сняли ее с одного старого корабля»

«Теперь у меня есть своя кухня! Неделями мы все расчищали, я сплю по 3 часа, похудела на 9 кг — но ничего бы не изменила»

«А команда моя ну просто нереальная».

«Повысил нашу посудомойщицу до повара. А завтра вот подарю ей первый собственный нож»

Эх, а наш посудомойщик только что запихнул в посудомойку мою чугунную сковороду. А повар приготовил пряный суп из цуккини с огурцами вместо цуккини. © xDOOSO_ / Reddit

«Сказал новенькому помыть гриль. Что ж, явно не такой результат я ожидал увидеть»

Просто вау. Я отмывал целую кучу грилей, и да — паренек обалденно сделал свою работу. © KallistiEngel / Reddit

А вот первый рабочий день посудомойщика. Еще не знает, что его ждет, ведь посуды будет гора-а-аздо больше

Обязательно потом сфоткай, как он будет выглядеть после ближайшего праздника с кучей посетителей. © saltminesplunker / Reddit

«Надеемся, твоей маме понравился обед»

Парень, ты сам выглядишь как сливочный пирог. © D******tDave / Reddit

«Обычно я мою посуду, но сегодня шеф решил испытать меня. Пожелайте удачи»

Не забывай глубоко дышать. Первый раз на готовке может вызвать дикую панику, а так хоть немного самообладание будет под контролем. © FormerOrphanCrippler / Reddit

«Нам тут управляющий заявил, что тупые ножи безопаснее острых»

Ага, а еще липкие полы безопасные — скользить не будешь. © LightBulbChaos / Reddit

«7 месяцев назад я бросил свою дикую работу в фастфуде и устроился посудомойщиком в стейк-хаус. И вот сегодня мне доверили делать салаты. Мечты сбываются»

«С каким же нетерпением жду завтрашний день!»

«Она была со мной 10 лет, сменила четырех шеф-поваров. И сегодня был ее последний щелчок»

Иногда действительно просто ничего нельзя поделать

На фото список заказов, которые необходимо выполнить прямо сейчас.

Мне кажется, твоему директору стоит уволиться. © Ogax / Reddit

«А наш директор просто лучший из всех, что у меня был. Если запара — может спокойно сам к раковине встать»

«Каждый раз, когда коллега приходит к нам на обед вместе с девушкой, мы начинаем без конца приносить им тарелки со всякой ерундой»

«Они очень хорошо выглядят и абсолютно бессмысленны».

«А у нас тут один кипятит воду во фритюрнице»

«Все скинулись и подарили коллеге хороший нож. Он всегда выкладывается на полную, ну и просто очень милый»

А ведь это говорит о том, что не только парень классный, но и весь коллектив. © Kneeyul / Reddit