15+ фото, на которые смотришь битый час и думаешь: «Так круто глаза меня еще не обманывали»

Человеческий глаз — оптический орган, благодаря которому мы можем воспринимать окружающий нам мир. Однако несмотря на свое сложное строение, его можно обмануть. Даже в повседневной жизни мы порой замечаем непонятные явления, но не придаем им значения. Например, отражение в окнах может создать иллюзию, словно здание прозрачное, или же любимый питомец на фото окажется совсем другого размера.

«На моем ноутбуке есть серые точки, которые тут же исчезают, если на них посмотреть»

«Машина проехала сквозь стену?»

«Отражение в здании идеально сочетается с градиентом неба. Поэтому кажется, что здание прозрачное»

Может кто-нибудь мне объяснить, что на самом деле происходит? Мой мозг видит только прозрачное здание. © DrDancealina / Reddit

«Кошка с очень длинной передней лапкой»

Если это не рисунок искусственного интеллекта, то с вашей кошкой что-то не так. © Gagago302 / Reddit

«Пару дней назад я выглянул в окно и просто обалдел»

Кажется, что баскетбольное кольцо висит над ямой, но это не так

Кто-нибудь объяснит мне? Я ничего не понимаю. © TidalJ / Reddit

Перед баскетбольной площадкой есть короб, который создает иллюзию того, что под кольцом яма. © ZhouLe / Reddit

«На этом фото мне 16 лет. А у моей мамы на плече лежит какой-то непонятный червячок»

Что за ерунда? Немедленно объясни, где остальная часть руки. © skymoods / Reddit

Под моим плащом! Я держу накидку через ее плечо между большим и указательным пальцами, хаха. © Amayai / Reddit

«Няня прислала фото. Судя по всему, наша кошка где-то потеряла тело»

Разве с такой мордахой кому-то нужно тело? © Saffidon / Reddit

«Разве достаточно двух ножек? Я в замешательстве»

Бывают же такие фотографии, посмотрев на которые так и хочется протереть глаза.

«Я случайно сделала свою кошку великаном»

«Мне кажется, что собака начала ходить в качалку. Вот доказательства»

Да это же кенгуру. © caddymix024 / Reddit

«Однажды нашел вот такую морковь»

Красные пятки торчат из грядки. © disa1 / Pikabu

Кошка. А может быть, слизень

«Ехал я как-то вечером в маршрутке и тут вижу в окно такое явление. Не сразу разобрался, даже немного испугался»

Женщина так долго смотрела в телефон, что на нее начали приклеивать объявления, думая, что это статуя. © amegamatik / Pikabu

«Чудеснейший вид из окна на горные хребты. Ладно, шучу, это просто куча грязи»

Скорее всего, лестница ведет к кабинету травматолога

«Спасибо, что помыл мне машину»

Почему-то сразу Тетрис вспомнился

Когда вижу такое в реальности, верю в то, что мы живем в матрице. © Mad***87 / Reddit

Попробуйте не сломать глаза. Вид издалека и снизу