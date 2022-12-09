15+ фотографий из серии «Ага, так вот оно, оказывается, как бывает»
Никто, конечно, не будет нарочно бросать еду в отключенном холодильнике и ждать, пока там образуется растительность, или заливать стеклоочиститель в двигатель. Но раз уж все равно так случилось, можно и фотографию запостить, чтобы другие тоже знали, как это бывает. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые случайно для себя узнали, «что будет, если».
«Вот что бывает, когда ртуть попадает на золотое кольцо. Бабушка хранила золотое колечко в коробочке с ртутным градусником, она упала, и ртуть попала на него»
«Повезло, что быстро успели удалить ртуть, — полировка-чистка-мойка, и колечко спасено».
«Не заметил, что в моей подушке была дыра, прежде чем отправил ее в машинку для сушки белья»
Крысы прогрызли себе путь в холодильник
Если в духовке лопнет защитное стекло
Серная кислота попала на полотенце
«Оставил на месяц соленую воду в стакане, и в нем образовались кристаллики соли»
«Я случайно засунул в стирку коробок спичек, теперь это коробка палочек»
Когда у аккумулятора в телефоне вышел срок годности
Брошенный ботинок в лесу
Если вода будет капать с крыши и постепенно замерзать, образуется ледяная рябь
«Мама узнала, что термометр не стоит использовать в духовке»
Конденсат осел на паутине
Проржавевшая спутниковая антенна
«Постирала в прачечной пакетик с солью и перцем»
«Моя рука после 20 минут мытья посуды»
В выброшенной кукурузе проросли семена
«Купил противень, на стоянке он выскользнул из моей корзины и угадил под машину»
«Уехал на неделю в путешествие, отключил холодильник и забыл, что там была еда»
А вам приходилось сталкиваться с чем-то необычным, что прямо так бы и не стали бы выяснять?
Фото на превью bugikan / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ фотографий из серии «Ага, так вот оно, оказывается, как бывает»
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