15+ фотографий из серии «Ага, так вот оно, оказывается, как бывает»

Никто, конечно, не будет нарочно бросать еду в отключенном холодильнике и ждать, пока там образуется растительность, или заливать стеклоочиститель в двигатель. Но раз уж все равно так случилось, можно и фотографию запостить, чтобы другие тоже знали, как это бывает. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые случайно для себя узнали, «что будет, если».

«Вот что бывает, когда ртуть попадает на золотое кольцо. Бабушка хранила золотое колечко в коробочке с ртутным градусником, она упала, и ртуть попала на него»

«Повезло, что быстро успели удалить ртуть, — полировка-чистка-мойка, и колечко спасено».

«Не заметил, что в моей подушке была дыра, прежде чем отправил ее в машинку для сушки белья»

Крысы прогрызли себе путь в холодильник

Если в духовке лопнет защитное стекло

Серная кислота попала на полотенце

«Оставил на месяц соленую воду в стакане, и в нем образовались кристаллики соли»

«Я случайно засунул в стирку коробок спичек, теперь это коробка палочек»

Когда у аккумулятора в телефоне вышел срок годности

Брошенный ботинок в лесу

Если вода будет капать с крыши и постепенно замерзать, образуется ледяная рябь

«Мама узнала, что термометр не стоит использовать в духовке»

Конденсат осел на паутине

Проржавевшая спутниковая антенна

«Постирала в прачечной пакетик с солью и перцем»

«Моя рука после 20 минут мытья посуды»

В выброшенной кукурузе проросли семена

«Купил противень, на стоянке он выскользнул из моей корзины и угадил под машину»

«Уехал на неделю в путешествие, отключил холодильник и забыл, что там была еда»