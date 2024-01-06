15+ фотографий, которые могут стать отличными иллюстрациями для журнала «Как это устроено»

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Мир — это огромная лаборатория, где можно хоть каждый день ставить всевозможные опыты. Стирайте штаны с отбеливателем, проращивайте картофель в погребе, хоть кокосы полируйте. Главное — не забывайте фиксировать результаты своих экспериментов и выкладывать их в сеть.

Это вареное яйцо пролежало в холодильнике год и приобрело текстуру мрамора

Когда забыл банку энергетика в морозилке

Черные брюки постирали с отбеливателем

Банан, который пролежал 5 лет

Кусок мыла, который не использовался, а просто лежал в душе

Мармеладные мишки лежали в разогретой машине

Морозильную камеру оставили включенной с открытой дверцей

«Семена проросли внутри моего яблока»

Монета, которую положили на железнодорожные пути

Что будет, если отполировать кокос?

Вы получите гигантский киндер-сюрприз. © ExplodyMan / Reddit



«Я добавила синий пищевой краситель в воду с белыми розами»

Вот что произойдет с шариком, если его сначала нагреть на огне и тут же бросить в холодную воду

Оставили коробку с картофелем фри на 30 минут в микроволновке

Попробуйте не обрывать салат и просто дайте ему вырасти

Вот так выглядит древесина, через которую пропустили электричество

Забыли картофель в погребе на полгода

В посудомоечную машину положили мыло

«Все не мог понять, почему от окна холодом тянет и птицы орут. Разобрал и офигел от увиденного»

«Воробьи за 10 лет пробили монтажную пену и устроили себе очень уютные гнезда».