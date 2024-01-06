15+ фотографий, которые могут стать отличными иллюстрациями для журнала «Как это устроено»
Мир — это огромная лаборатория, где можно хоть каждый день ставить всевозможные опыты. Стирайте штаны с отбеливателем, проращивайте картофель в погребе, хоть кокосы полируйте. Главное — не забывайте фиксировать результаты своих экспериментов и выкладывать их в сеть.
Это вареное яйцо пролежало в холодильнике год и приобрело текстуру мрамора
Когда забыл банку энергетика в морозилке
Черные брюки постирали с отбеливателем
Банан, который пролежал 5 лет
Кусок мыла, который не использовался, а просто лежал в душе
Мармеладные мишки лежали в разогретой машине
Морозильную камеру оставили включенной с открытой дверцей
«Семена проросли внутри моего яблока»
Монета, которую положили на железнодорожные пути
Что будет, если отполировать кокос?
- Вы получите гигантский киндер-сюрприз. © ExplodyMan / Reddit
«Я добавила синий пищевой краситель в воду с белыми розами»
Вот что произойдет с шариком, если его сначала нагреть на огне и тут же бросить в холодную воду
Оставили коробку с картофелем фри на 30 минут в микроволновке
Попробуйте не обрывать салат и просто дайте ему вырасти
Вот так выглядит древесина, через которую пропустили электричество
Забыли картофель в погребе на полгода
В посудомоечную машину положили мыло
«Все не мог понять, почему от окна холодом тянет и птицы орут. Разобрал и офигел от увиденного»
«Воробьи за 10 лет пробили монтажную пену и устроили себе очень уютные гнезда».
Все на свете знать невозможно. К счастью, вы всегда можете зайти в интернет, найти нашу подборку и насладиться безбашенными экспериментами пользователей сети.
Фото на превью unclerazor / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ фотографий, которые могут стать отличными иллюстрациями для журнала «Как это устроено»
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