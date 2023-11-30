15+ фотографий, которые наглядно покажут «что будет, если...»

Оказывается, если, например, сварить яйца с капустой, то их цвет едва ли будет вызывать аппетит. А если забыть рулет на целых четыре дня, то вы рискуете найти на своем столе целую плантацию проросших растений. Само собой, никто не станет проверять такое специально, но уж раз это уже получилось, то почему бы не поделиться своими наблюдениями с окружающими.

«Вот, что случилось с рулетом, который я оставил на 4 дня. В нем проросла фасоль»

«На дне банки с кленовым сиропом вырос огромный кристалл сахара»

«Я положил сырое яйцо на 24 часа в уксус, потом в кукурузный сироп, а затем в дистиллированную воду»

«Ношу этот ремень с 16 лет, сейчас мне 39»

«Забыл про яблоко и оно почернело»

«Щетка, которой пользовались каждый день больше трех лет, по сравнению с новой»

«Дерево проросло через сетчатый забор»

«Вот что произошло с монеткой, застрявшей в стиральной машине»

«Я оставил клей на долгое время. Он затвердел и стал бесполезен»

«Я сварила яйца вместе с капустой и они посинели»

«Дерево выросло в бутылке»

«Фиолетовые цветы делают воду фиолетовой»

«Яблоко, которому больше 20 лет»

«Я думал, что выдернул сорняк, а это оказался проросший желудь»

«Вода замерзла в форме мусорного бака»

«Что будет, если заморозить мармеладных червячков»

«Кактусы, которые я посадил в бутылке, изменили свою форму»

«Так выглядит очищенное сырое яйцо»

Это сломало мой мозг. © MxPlume / Reddit

