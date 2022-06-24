15 гениальных хитростей от пользователей сети, которые знают, как сделать эту жизнь чуточку легче

Наверное, каждому человеку хоть раз в жизни хотелось обзавестись волшебной палочкой, которая легко решала бы большую часть проблем. К сожалению, в реальности такой палочки, конечно, не существует. Однако ее роль порой вполне удачно компенсирует собственная человеческая смекалка.

Мы в ADME обожаем полезные выдумки пользователей соцсетей, которые действуют в реальной жизни словно какой-то чит-код. Поэтому просто не могли не поделиться с вами этими простыми и практичными наблюдениями.

Если на вашем участке есть проблемы с осами, попробуйте в весенний период, когда они чаще всего ищут себе место для гнезда, повесить гнездо искусственное. Просто возьмите и сомните коричневый бумажный пакет в круглую форму и повесьте на окно или на балкон. Осы крайне глупы, но внимательно относятся к территориальным особенностям. Решив, что здесь уже есть осы, они станут избегать это место. © ipakookapi / Reddit

Первый в моей семейной жизни суп муж метко окрестил «Галина Бланка». В нем стояла ложка, и это был не суп, а лапша с картошкой и морковью. Прошло 11 лет. Я не стала знатным кулинаром, по-прежнему варю «Галину Бланку», только теперь раскладываю его по формочкам и замораживаю. В нужное время кидаю в воду, кипячу — и у меня вкусный суп. Часто в морозилке приличный выбор первого. Так и вспоминаю чью-то фразу: «Никогда не говори, что ошибся. Скажи: „Как интересно получилось!“» © Подслушано / VK

Чтобы ребенок перестал плакать, просто дайте ему стакан воды. Питье заставляет чаще делать вдох и позволяет ему отвлечься, а как итог — успокоиться. © hanginonwith2fingers / Reddit

Если вам срочно нужно связаться по телефону с сотрудником банка, а голосовой помощник ну никак не хочет соединять вас с оператором, говорите, что вы хотите взять кредит или оформить кредитную карту. Работает безотказно. Уже через минуту-другую вы задаете интересующий вас вопрос специалисту. Проверено! Работает 100 %. © Подслушано / VK

Чтобы легко поймать таракана, к тому же не опасаясь, что он побежит на вас, просто оторвите несколько кусочков бумажного полотенца, обильно смочите водой и бросьте прямо в него — влажная бумага буквально зафиксирует его в ловушке. © Laser-Pe*** / Reddit

При покупке замороженной рыбы я обязательно выбираю упаковку, где для достижения товарного веса доложен маленький стейк или кусочек. Большие куски готовлю, а маленьким угощаю свою кошку. Довесок и размораживается быстро, и мне не надо пилить замороженную рыбу и портить полноценную порцию. Да еще и кошка не лезет на стол в попытке грабежа и разбоя, а садится рядом гипнотизировать свою порцию вплоть до того, когда она станет комнатной температуры. © Подслушано / VK

Чтобы удостовериться, что компания, в которую вы хотите устроиться, не полный отстой, — задавайте встречные вопросы. Например, в ходе интервью вас спросили, почему вы хотите работать здесь, какими были ваши достижения в продажах и как бы вы представляли ценности компании. А в конце уже вы попробуйте адресовать интервьюерам те же вопросы: чем выделяется их компания? как они сами поддерживают свои ценности? каковы показатели их отдела продаж? У хорошей компании будут четкие ответы. Если же их нет, скорее всего, они ожидают, что именно вы будете разгребать их проблемы в случае найма. © PGal55 / Reddit

Я держу корзинку для белья в багажнике машины. Это позволяет более аккуратно довезти продукты, так как в корзинке пакеты зафиксированы и не разлетаются в поездке. © Fit-Toe-1817 / Reddit

Может, кому-нибудь будет интересно, но я для себя ввел правило, от которого мне самому кайфово. Суть правила: все дела — в будни. Не копить посуду, стирку, уборку, походы в магазины за покупками и другие бытовые дела. Стараюсь распределить эти дела на всю неделю равномерно. И вот суббота, утро, только открыл глаза — и приходит понимание, что ничего не надо делать! Замечательное чувство! Полный холодильник, чистое белье, убранная квартира, с самого утра можно с чистой совестью сидеть в инете и смотреть сериалы. Полный кайф на 2 дня! © Aldar.g / Pikabu

Как-то на прежней работе одна женщина присела на уши Виталику. Он сидел с отрешенным видом и сосредоточенно тискал клавиши на клавиатуре, вводя информацию в базу данных. Тут женщине захотелось увидеть реакцию на свой монолог и она его спросила: «Виталий, вы меня слышите?» И он громко сказал: «Вы что-то сказали, Лариса Ивановна?» Возмущению женщины не было предела. Полезный лайфхак по игнорированию надоедливого рассказчика. © PolAnd1962 / Pikabu

Родителям на заметку: рассказывайте менее интересные сказки, чем ваш супруг, чтобы дети каждую ночь просили именно его, а не вас рассказывать им сказку перед сном. © MetteAngerhofer / Twitter

Иногда пара часов сна — это залог счастья в семье. Так вот, когда сыну было около 3, он сильно залип на динозавров. И я придумала топовую игру — «Юный палеонтолог». Чувствуя приближающийся коматоз, я заворачивалась в пару одеял, вручала ему палочки для суши и говорила раскапывать динозавриков, которых спрятала в складки одеяла. Только задача была не разбудить маму при этом. Разбудил — проиграл. 2 или более часа покоя и тишины было обеспечено. Динозавры были раскопаны как следует, я успевала отдохнуть, все счастливы. © Deliria00 / Pikabu

Стала мамой 4 года назад. По натуре я интроверт. Но этим мамам на площадках вечно будто заняться больше нечем, кроме как со мной болтать: по часу не уйдешь от них... Кое-как терпела это 3 года, пока сын не пошел в сад. Но почти сразу снова родила. Поняла, что второй раз этого не выдержку, поэтому придумала хитрость: покрасила волосы в яркий красно-оранжевый, стала носить модные черные оверсайз-вещи, тяжелые ботинки... И вот, счастье: никто не подходит ко мне на детских площадках! А старые «знакомые мамы» переходят дорогу, увидев меня. © Подслушано / VK

Мой брат — гений. Когда он начал жить самостоятельно, он позвонил и сказал, что купил стиральную машинку на 5 кг и 5 кг одинаковых мужских носков черного цвета. Приезжаю к нему, а там мешок с чистыми носками в комнате, а с ношеными — в ванной. И когда мешок в ванной наполнится, брат запускает стирку. За ночь носки высыхают — и мешок в комнате опять полный. Не нужно разбирать по парам, и, если дырочка образовалась — выкидываешь, всегда есть второй чистый носок. © Подслушано / VK

Когда вы надолго уезжаете из дома, например на дачу или в отпуск, воспользуйтесь такой хитростью: заморозьте чашку с водой, затем положите сверху монету и снова уберите в морозильник. А когда вернетесь, проверьте положение монеты. Если она все еще лежит на льду, скорее всего, продукты в порядке. Если же монета продвинулась вниз, значит, холодильник какое-то время был обесточен и продукты могут быть испорчены. © Irving Martinez Acosta / Quora