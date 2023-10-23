15+ человек, у которых зачесались руки приготовить что-нибудь эдакое, но все пошло наперекосяк

Даже тех людей, которые не любят готовить, порой посещает желание сотворить на кухне шедевр. И тогда новоявленные поварята радуют близких вкуснейшими блюдами к великому удивлению тех. Но бывает и так, что готовка идет не по плану, и вместо произведения кулинарного искусства на столе оказывается несъедобная масса. Пользователи сети с иронией рассказали о таких кухонных провалах. Также вас ждет бонусная история о том, что и на удачное блюдо может не найтись ценитель.

Хотела впечатлить своего парня омлетом по фирменному рецепту папы. В холодильнике не нашлось молока, и я решила заменить его сливками. Беда в том, что это были не обычные сливки, а сливки со вкусом фундука. Парня впечатлить не удалось, только возмутить. Теперь пару раз в год он напоминает мне об этом случае. © alpacapants / Reddit

alpacapants / Reddit Впервые готовил яблочный пирог. Я был ребенком и хотел все сделать сам. В итоге неправильно понял рецепт и добавил в тесто почти целую чашку корицы. Пирог получился черным как смоль. Мой дядя, этот золотой человек, так не хотел меня расстраивать, что стоически съел большой кусок. © AlaskaWilliams / Reddit

Я разместила это фото на страничке в соцсети, и 3 человека спросили, не сыровато ли мясо. Но это не мясо, это мои блины

Мама готовила курицу по-французски и предварительно отмерила лимонный сок в формочке. А рядом стояла формочка с мыльной водой для уборки вокруг раковины. Теперь угадайте, что она добавила к курице. © LadyCthulu / Reddit

LadyCthulu / Reddit Бабушка моего мужа как-то добавила в картофельное пюре сладкую сгущенку вместо концентрированного молока. Мы говорили ей, что она взяла не ту банку, но бабушка нам не поверила... Наверное, это был единственный раз, когда мы выбрасывали еду. © OneB**rbonS***chB**r / Reddit

OneB**rbonS***chB**r / Reddit Варил пельмени на пару и решил добавить в воду острую приправу для аромата. И вот мы с женой едим первую партию в гостиной, готовится вторая. Вдруг я начинаю чихать как заведенный. Ко мне присоединяется жена. Я бегу на кухню и вижу, как из пароварки валит дым. Оказалось, вода испарилась, а на дне осталась та самая приправа. По сути, она превратилась в своего рода перцовый баллончик. © post_to_nguyen / Reddit

«Моя мама сварила стейки. Зуб даю, меня усыновили»

Я решила испечь крутой торт к вечеринке в честь дня рождения (я и двое моих друзей праздновали именины в один день). Там были бисквитные коржи, французский сливочный крем, абрикосовый мусс. Среди друзей у меня была репутация хорошего пекаря, и все ждали чего-то особенного. И вот 40 человек собрались у меня дома. Спели песенку, и я вручила нож другой имениннице. Она пытается разрезать торт, а потом наклоняется ко мне и шепчет: «Я не могу достать нож». Коржи были просто как резиновая подошва. Я забрала торт и закрылась с ним в другой комнате. Было до слез обидно — я потратила на него 2 дня... © slowercases / Reddit

slowercases / Reddit Однажды на чужой кухне я взял сахарную пудру вместо муки, чтобы загустить говядину по-бургундски. Я все испортил. Только не говорите мне про разную текстуру этих продуктов, я знаю, что нет мне оправдания. © palomino_blackwing / Reddit

palomino_blackwing / Reddit В рецепте было указано: «2 чеснока». Я подумал, мол, зачем так много, положу 1... головку чеснока. Вместо 2 зубчиков чеснока. Мои соседи по квартире мне этого не простили. © Unknown author / Reddit

«Магмовый пирог»

Как-то решили с подругой сделать себе горячий шоколад. В рецепте значились какао, крахмал, молоко, сахар. Она перепутала пакеты и вместо молока налила кефир. Чего добру пропадать — решили из этого сделать шоколадные оладушки, вмешали муку. Плюхнули на сковородку и вспомнили, что крахмал был всыпан еще до кефира. Пробовать не рискнули, выбросили. © FaenirMorne / Pikabu

FaenirMorne / Pikabu Как-то на заре своего увлечения кулинарией, когда я еще многого не знала, решила испечь лимонный пирог. В тесто нужно было добавить лимонную цедру. А я понятия не имела, что в таких случаях натирается только желтая часть корки, белую пленку ни в коем случае трогать нельзя. Я же сняла все вплоть до долек и добавила в тесто. В итоге пирог получился горьким как полынь какая-то. Пришлось выбрасывать.

Была в положении, до одурения захотелось съесть чак-чак. Резво нашла в сети рецепт и принялась сооружать сию сладость. Тесто для него «варится» в раскаленном масле... Иду я, значит, с пузом наперевес выливать использованное раскаленное масло в унитаз (не в раковину же, там трубы пластиковые, логично ведь). Унитаз чуть не треснул, а я от испуга едва не родила. © NaborBukof / Pikabu

«Жена готовила баклажаны»

Буквально час назад я вернулся домой с работы и решил сварить овсянку. Я терпеливо варил крупу в смеси молока и воды, потом настал черед специй. Добавил соль, коричневый сахар, ваниль, корицу и куркуму. Перемешал и зачерпнул ложкой, попробовал. Оказалось, куркумы там не было. Вместо нее — карри. Выкинул все. Теперь ем утешительный банан. © painauchoc / Reddit

painauchoc / Reddit Однажды я решил приготовить брауни по рецепту, который записала моя бабушка. Там значилось: «Полчашки ореховых ядер». А я не мог догадаться, что такое ядра, и подумал, что речь идет о мускатном орехе. Короче, даже собака есть не стала. © PanickedPoodle / Reddit

PanickedPoodle / Reddit Пытался испечь печенье с шоколадной крошкой, но, кажется, забыл добавить соду. Когда пошел проверять готовность, обнаружил, что все печеньица слились в одну большую лужу. Мне разрешили больше не печь ничего для семьи. © iam_melon_lord / Reddit

«Сосед по комнате сварил немножко риса»

На днях подруга позвала к себе, чтобы приготовить «Раффаэлло». Сидим, я в телефоне, а она готовит. Смотрю на нее, а она миндаль очищает от шкурки зубами. Засовывает между зубов и давай тереть. На мой вопрос: «Ты всегда так готовила?» последовал ответ: «Да». А ведь я всегда с удовольствием ела. © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer Я варил манную кашу, и все шло хорошо... Даже слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я беру кружку, отмеряю нужное количество манки и высыпаю содержимое в кастрюлю. И, когда я уже засыпал, я неожиданно вспоминаю, что уже делал эти все действия две минуты назад! Степень густоты манки зашкаливает, и мне приходится по кусочку, отламывая от общей субстанции, есть манку как сухарики. © RudGreyRat / Pikabu

RudGreyRat / Pikabu В школе на уроке трудов мы пекли пиццу. Наша пицца была уже готова, когда одна девочка закричала: «Не ешьте ее!» Оказалось, мы смазали противень жидкостью для мытья посуды вместо масла — они были в одинаковых контейнерах. 30 лет прошло, а я до сих пор хихикаю, когда вспоминаю этот случай. © Turn_On_The_Dark / Reddit

Бонус: даже если получилось соорудить шедевр, это не значит, что все его оценят по достоинству

Решила я, значит, выпендриться и приготовить французский луковый суп. Битый час нарезала лук, еще дольше его карамелизовала... Подала суп красиво: с гренками из багета с сыром, как полагается. А муж попробовал и полез в холодильник за банкой с остатками кабачковой икры. Берет свою порцию и выливает ее к икре. А на мой немой вопрос выдает: «Так еще вкуснее будет». И, пока я пребывала в шоке, заточил все это дело прямо из банки. Вот и заморачивайся с изысканными блюдами.