15 хитрецов, которые взломали эту жизнь с помощью пары лайфхаков

В современном мире у каждого первого на кухне или в кладовке есть десятки вещей, которые помогают облегчить повседневную рутину. Разнообразные вешалки, держатели, органайзеры и прочие аксессуары делают жизнь проще. Однако все же случаются ситуации, когда в ход необходимо пустить фантазию. Тонко нарезать ветчину, если не оказалось под рукой ножа? С помощью хитрой уловки сделать из обычной перчатки сенсорную, чтобы на холоде нажимать на экран телефона? У героев нашей подборки есть решение.

1. «Моя соседка по комнате не режет масло, а просто откусывает кусок и выплевывает его на сковородку»

2. Зашли в общественный туалет, а крючка для сумки нет? Проблема решается легко

3. Изящное решение для тех, у кого много косметики и мало места в ванной комнате

4. «Складываю сюда салфетки во время уборки»

5. Чтобы легко и быстро отмыть губку или кухонную щетку, просто закиньте ее в посудомойку вместе с посудой

6. «Через перчатки не нажать на экран? Я нашел легкий выход — прилепил на них кусочек упаковки от печенья. Работает отлично»

7. «Все хвалят мои ровные стрелки. А вся суть в паре таких движений»

8. Парень в самолете просто засунул посадочный талон в чехол телефона и закрепил его под защелкой столика

9. Обычно нож для пиццы редко используют по назначению

10. «Мой младший брат настоящий гений. Он придумал, как превратить банку в тюбик»

11. «Когда под рукой нет нужной кисти для макияжа, спасает эта маленькая хитрость»

12. Чтоб не плакать, когда режешь лук, можно просто надеть очки для плавания

13. «Я перетягиваю простыни на свою сторону когда сплю, а мою девушку это бесит. Но решение найдено»

14. «Подставка из пробки — и я могу играть хоть всю ночь, и дети не проснутся»

15. «И хлопья поел, и тарелку не запачкал»