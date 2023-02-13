15 ироничных твитов от людей, которые кое-что поняли в этой вашей взрослой жизни и уже не могут молчать
Взрослая жизнь подкрадывается незаметно. Сначала ты начинаешь разговаривать со своими комнатными растениями, а потом тебя узнают в аптеке у дома. Мы похихикали над меткими твитами людей, на которых новая реальность упала как снег на голову. Хорошо, что чувство юмора оказалось при них.
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AdMe/Народное творчество/15 ироничных твитов от людей, которые кое-что поняли в этой вашей взрослой жизни и уже не могут молчать
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