15 ироничных твитов от людей, которые кое-что поняли в этой вашей взрослой жизни и уже не могут молчать

Взрослая жизнь подкрадывается незаметно. Сначала ты начинаешь разговаривать со своими комнатными растениями, а потом тебя узнают в аптеке у дома. Мы похихикали над меткими твитами людей, на которых новая реальность упала как снег на голову. Хорошо, что чувство юмора оказалось при них.