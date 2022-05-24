15 искренних фото, на которых эмоции бьют через край
У каждого бывают в жизни настолько яркие моменты, что совершенно не хочется сдерживать свои эмоции. Счастливыми нас может сделать что угодно: помолвка, встреча с милым животным, общение с близкими или просто вкусное мороженое.
Мы в ADME за то, чтобы чаще делиться своими позитивными душевными порывами, как это сделали герои нашей подборки. Ведь это делает окружающий нас мир еще более красивым и воодушевляющим.
«Мы сегодня обручились. Плакали на протяжении всей церемонии»
«Этот семестр был для меня очень трудным, но сегодня утром я наконец-то хорошо сдал тест. К тому же эта классная утка оказалась очень дружелюбной. Отличный день!»
"Я рассказываю какую-нибудь свою шутку. Моя дочь:
«Скоро переезжаю в другую страну, чтобы жить с любовью всей моей жизни!»
«Моя девушка до и после того, как я порадовал ее мороженым»
«Мой 94-летний дедушка спросил, хорошо ли он будет выглядеть с такими же длинными волосами, как у меня. Я думаю, он будет выглядеть великолепно!»
«Застал свою жену в момент общения с нашей собакой. Я подумал, что это мило»
«Выращенный мною картофель. Я усердно работал и получил вознаграждение»
«Мой муж впервые в жизни участвовал в снежной битве»
«Сегодня мой парень подарил мне котенка»
«Реакция моей собаки на объятия моего парня»
«На прошлой неделе мама моего парня отпраздновала свое 90-летие!»
«Встретил друга на поле для гольфа»
«Сегодня я обручился»
«Моя девушка просто помешана на минипигах, но никогда не встречала ни одного. Сегодня все изменилось»
А какие фото, где запечатлены ваши яркие эмоции, есть у вас?
Фото на превью ToddOMG / Reddit
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