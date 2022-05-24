15 искренних фото, на которых эмоции бьют через край

У каждого бывают в жизни настолько яркие моменты, что совершенно не хочется сдерживать свои эмоции. Счастливыми нас может сделать что угодно: помолвка, встреча с милым животным, общение с близкими или просто вкусное мороженое.

Мы в ADME за то, чтобы чаще делиться своими позитивными душевными порывами, как это сделали герои нашей подборки. Ведь это делает окружающий нас мир еще более красивым и воодушевляющим.

«Мы сегодня обручились. Плакали на протяжении всей церемонии»

«Этот семестр был для меня очень трудным, но сегодня утром я наконец-то хорошо сдал тест. К тому же эта классная утка оказалась очень дружелюбной. Отличный день!»

"Я рассказываю какую-нибудь свою шутку. Моя дочь:

«Скоро переезжаю в другую страну, чтобы жить с любовью всей моей жизни!»

«Моя девушка до и после того, как я порадовал ее мороженым»

«Мой 94-летний дедушка спросил, хорошо ли он будет выглядеть с такими же длинными волосами, как у меня. Я думаю, он будет выглядеть великолепно!»

«Застал свою жену в момент общения с нашей собакой. Я подумал, что это мило»

«Выращенный мною картофель. Я усердно работал и получил вознаграждение»

«Мой муж впервые в жизни участвовал в снежной битве»

«Сегодня мой парень подарил мне котенка»

«Реакция моей собаки на объятия моего парня»

«На прошлой неделе мама моего парня отпраздновала свое 90-летие!»

«Встретил друга на поле для гольфа»

«Сегодня я обручился»

«Моя девушка просто помешана на минипигах, но никогда не встречала ни одного. Сегодня все изменилось»