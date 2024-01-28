15+ искрометных твитов, из которых через край льется мудрость и юмор одновременно

Есть люди, которые в любой ситуации способны подмечать мельчайшие детали и комментировать их с иронией. Казалось бы, какие-то обычные и повседневные ситуации, но как точно они умеют передать эмоции буквально несколькими предложениями, разбавляя все это юмором.

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Кстати, посмотрите еще на одну нашу подборку твитов, которые поднимают настроение с первых же слов.

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У нас есть еще одна отличная статья с ироничными твитами от людей, которые кое-что поняли в этой вашей взрослой жизни и уже не могут молчать.

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