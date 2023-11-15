15+ искрометных твитов от тех, кто понял эту жизнь вдоль и поперек

Практически каждый человек, который обладает тонким чувством юмора и острым языком, способен с легкостью превратить любую жизненную ситуацию в уморительный спектакль. Благодаря твитам таких юмористов, настроение тут же улучшается, а серые будни становятся чуточку веселее.

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Кстати, в свободное время посмотрите еще на подборку твитов от остряков, которые рубят правду-матку обо всем вокруг.

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