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15+ искрометных твитов от тех, кто понял эту жизнь вдоль и поперек

Народное творчество
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Практически каждый человек, который обладает тонким чувством юмора и острым языком, способен с легкостью превратить любую жизненную ситуацию в уморительный спектакль. Благодаря твитам таких юмористов, настроение тут же улучшается, а серые будни становятся чуточку веселее.

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Кстати, в свободное время посмотрите еще на подборку твитов от остряков, которые рубят правду-матку обо всем вокруг.

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Авторы всех этих твитов настолько точно описывают жизненные ситуации и преподносят их с долей юмора, что даже немножко завидно, ведь это настоящий талант. Порой кажется, что даже у некоторых детей язык острый, как кошачьи коготки.

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AdMe/Народное творчество/15+ искрометных твитов от тех, кто понял эту жизнь вдоль и поперек
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