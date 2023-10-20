15 историй, чью концовку угадать сложнее, чем покорить Эверест
Порой судьба готовит для нас нечто совершенно неожиданное. После некоторых событий можно почувствовать себя героем короткометражки, в которой сначала не было ничего особенного, но финал просто перевернул все с ног на голову.
- У меня выбриты виски, есть цветные пряди в волосах, пирсинг на лице, тату на шее. Случайно нашла свое фото в паблике города с подписью под ним: «Женщина подозрительного вида каждый день стоит возле седьмой школы. Смотрит через забор за детьми. Будьте бдительны, встречайте и провожайте детей!» А я там дочь-первоклассницу с уроков жду, чтобы домой отвести. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 9 лет, мы с мамой поехали в Южную Африку и остановились в отеле. За ужином я решил попить водички, которая стояла на столе. Она была ужасно кислой и шипучей. Мне аж поплохело от этого вкуса и я пожаловался маме, что вода кислая какая-то. Она не поверила, но попробовала сама и аж скривилась. Выплюнула ее обратно в стакан и пошла узнавать, что это такое вообще. Оказалось, это была газированная вода, просто мы оба тогда еще не знали о ее существовании. © Craigk507 / Reddit
- Познакомилась с парнем час назад, договорились завтра попить кофе. Он: «Ты возьми с собой недельку, вдруг что». На мой вопрос «Что?» сразу ответил: «Ну, комплект белья на неделю, на всякий случай, вдруг останешься. И кошку тоже возьми, пусть живет с нами». Ничего себе, мне бы такую уверенность! © tulkoniel / Twitter
- Однажды у меня было свидание из-за сна. Мне нравилась одна девушка, но у меня не хватило смелости пригласить ее куда-то. Все друзья знали, что она мне нравится, и подкалывали меня. И вот как-то я все-таки пригласил ее в кино в пятницу вечером. Она согласилась, а я пошел домой и вырубился. Когда проснулся, отправил ей сообщение с вопросом, в силе ли все. Она сказала, что я никуда ее не звал, но она с радостью бы пошла со мной в кино. Именно тогда я понял, что мне приснились события предыдущей ночи. Хороший был сон. © Finito-1994 / Reddit
- Месяц назад мы с сестрой пошли в магазин одежды. Сестра — небольшого роста, брюнетка, женственная, красивая девушка — стоит и примеряет джинсовую куртку. Тут малец, который только ходить научился, отходит от своей матери, подходит к моей сестре и смотрит на нее ангельскими глазами. Мы молча умиляемся, и тут он выдает с такой наполовину вопросительной интонацией: «Папа?» © turbid.knave / Pikabu
- Написал как-то незнакомец: «Мы познакомились 3 года назад на сайте знакомств, тогда не встретились. Если ты еще свободна, то давай кофе выпьем». На фото симпатичный. Мы поболтали, зашла речь о прошлых отношениях. И тут он выдает: «С бывшей расстался, так как она помешана на чистоте была». Я в шутку: «Не давала носки разбрасывать и в душ гоняла?» А он ответил, что каждый день мыться заставляла. И спросил, неужели и я моюсь каждый день. Не состоялось наше с ним знакомство. Инфа о том, что моюсь аж 2 раза в день, его, наверное, шокировала. © Подслушано / Ideer
- На одном известном сайте решила я купить б/у пылесос (для работы). Нашла, но с припиской «Плохо сосет», а мне больших мощностей и не надо. Договорилась по телефону, в этот же день пошли с парнем забирать. Парень включил пылесос — вообще не работает. Ну ок, разобрал, выбросил оттуда тонну мусора. Включил пылесос — стал отлично работать. Отдаю деньги, а девушка давай истерить: «Он же отлично работает. Вы что думали, я так его и отдам за ту же цену?» — и просит в три раза больше. История о бесплатной чистке пылесоса двумя простофилями. © Подслушано / Ideer
- Еду я вчера с бокса, стою на остановке, жду автобус. Стою минут пять, подходит парень лет 19-20, ждет тот же автобус. Когда тот приехал, я села в самом конце. Где сел он — не знаю. Перед своей остановкой вспоминаю, что купила кучу продуктов и ключи, наверное, теперь в самом низу рюкзака под завалом лежат. Не могу их найти и думаю: «Ладно, придется искать в подъезде или ждать, когда кто-то откроет дверь». Подъезжаем к остановке, выхожу и вижу, что этот парень тоже выходит и идет к двери моего дома. Думаю, ну ничего себе удача, и чуть-чуть ускоряюсь, чтобы успеть, пока дверь будет еще открыта. Тут важно сказать, что я невысокая, на мне тяжеленный рюкзак, на плече еще пакет с продуктами, грязные волосы после тренировки. Короче, этот парень замечает, что я ускорила шаг, и, клянусь, начинает бежать изо всех сил! Он просто перешел в турборежим, забежал в подъезд, силой закрыл за собой вторую дверь, которая открывается ключом уже, убежал к лифтам и бешено стал жать на кнопку. Дверь, которую он запирал, стеклянная, поэтому я видела его красное лицо, когда он захлопывал ее передо мной. Добралась до квартиры, задыхаясь от смеха, и просто не могла поверить, что так кого-то напугала. © KantWilde / Twitter
- Ехали с подругой на такси и обсуждали наших домашних животных. Подруга рассказывала о приключениях своей собаки, таксист вставлял истории про своего пса. Высаживаем мою подругу, а я еду дальше. Тут водитель спрашивает: «А у вас тоже собака?» Отвечаю, что у меня кот. Водитель улыбаясь: «А вы замужем?» Я, немного польщенная, говорю: «Да». И тут водила выдает: «Странно. Кошатницы обычно замуж не выходят». Спорить я не стала. © Burumbyaka / Pikabu
- Стою в продуктовом магазине, не могу дотянуться до нужной банки на самой верхней полке. Тут подходит очень высокий мужчина лет 50, смотрит на меня, улыбается, берет банку и просто уходит. © Unknown author / Reddit
- Понравилась одна девушка. Я сидел и ожидал свой заказ, а она ела. Посмотрел на нее, раздумывая, как лучше подойти познакомиться. Всего через пару секунд она сжала кулаки, закрыла глаза и демонстративно вздохнула. Потом встала с перекошенным от злобы лицом, ушла в другой конец зала, швырнула поднос на стол и села ко мне спиной. Не знаю, сколько времени я сидел как дурачок с открытым ртом и пустой головой. © Подслушано / Ideer
- Сегодня был в торговом центре. Зашел в магазин обуви. Понравились кроссовки, но на них не было ценника. Спросил девушек у стойки про цену. Они сказали, что это витрина дублирует другую, где такие же кроссы стоят с ценником, и одна из девушек проводила меня к этой витрине. Я взял кроссовок в руки, посмотрел цену, покрутил его еще немного в руках, поставил на место и сделал движение в сторону выхода. Но девушка перегородила мне дорогу и удивленно спросила: «А что не так?» Я сказал, что все хорошо, но я не целовал кроссовки и поэтому жениться на них не буду. Вру. Я так не сказал, я так подумал. Но девушке респект. Еще бы чуть надавила, и я бы купил. © ramesses1984 / Pikabu
- Случилось это через месяц после свадьбы. Я работал барменом в ночном клубе, доехал до дома, и у подъезда с меня слетело обручальное кольцо (оно великовато было). Я ползал, искал минут 15. Выпал свежий снежок, кольцо как на перину упало куда-то. Поднялся домой, рассказал жене. Мы собрались и спустились, а там уже дворник заканчивает убирать площадку. Потом в подъезде делали ремонт, все перед подъездом было в строительном мусоре. И вот наступает апрель, только сошел снег. Я стою у подъезда и смотрю по сторонам — с тех пор появилась привычка. Захожу за подъезд, чтобы выкинуть мусор и вижу — что-то блестит! Поднял, а это мое кольцо — чуть погнутое, но целое! Кольцо было приметное: внутренняя часть из белого золота вращалась относительно основания из обычного. Как его до меня не нашли, ума не приложу. Там просто проходной двор. © zloyptich / Pikabu
- Очень тщательно готовился к встрече однокурсников. Надел все самое лучшее: синий костюм, белая рубашка, галстук, блестящие туфли. Выхожу из дома весь такой идеальный! Погода солнечная, жизнь прекрасна, иду к машине, и на меня падает банка краски. Теперь сижу дома и ем мороженое. © Подслушано / Ideer
- Вчера захожу в лифт, а там на полу просто лежат два подростка. Я жму плечами: «Ну, до самого верха едем, ребят» — и нажимаю кнопку. Они явно ожидали другой реакции, так что продолжают лежать. Говорю: «Не переживайте, на этот пол явно никто не ходил по-маленькому». Подскочили сразу же. © winewinecode / Twitter
Такие истории случаются сплошь и рядом. Но рассказать их всему миру удается не каждому, а жаль.
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