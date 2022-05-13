15 историй, доказывающих, что первое впечатление — очень коварный советчик

Говорят, что нет второго шанса произвести первое впечатление, но зачастую оно оказывается ошибочным. Каждый из нас хоть раз сталкивался с предубеждениями из-за своего внешнего вида или нечаянно брошенной фразы.

Мы в ADME уверены, что нельзя судить о книге исключительно по ее обложке, и вот вам доказательства.

Я преподаю в художественной школе. В основном у меня занимаются девочки, но есть один мальчик. Он любит искусство и девчачьи группы, немного пухленький и слегка занудный. Обычно его приводит и забирает мама. Но однажды к школе подъехал мотоцикл, с него слез огромный татуированный байкер и направился к нашему входу. Когда он вошел в дверь, мальчик подбежал к нему и стал хвастаться своими работами. Гигантский байкер, оказавшийся отцом парня, встал на одно колено и сказал ему, как он гордится им. © Unknown author / Reddit

Мой муж выглядит как подросток. Однажды к нам пришли сотрудники сферы образования: они ежегодно ходят по домам, проверяя, все ли дети посещают садики и школы. Муж пошел открывать дверь. Тетушка лет 50–60 окидывает его взглядом и просит позвать маму. Муж (удивленно): «А она с нами не живет». Тетушка (озадаченно переваривает информацию о бедных брошенных детках): «Ну тогда позови кого-нибудь из взрослых». Я слышу через стенку этот разговор и давлюсь от смеха, он залетает в комнату: «Иди, к тебе пришли». © AnnaAnna36 / Pikabu

Когда моей дочери было около года, мы взяли ее с собой на ужин в ресторан. Она вела себя довольно прилично, но немного шумела. За соседним столиком сидели 2 пожилые пары, сверля нас осуждающими, как мне показалось, взглядами. Я сначала чуть ли не съежился, а потом подумал: «Да идите вы в пень, если вам что-то не нравится!» Пары ушли, но через несколько минут вернулись. Один из мужчин подошел к нам и протянул мне 4 красиво упакованные груши. Он пожелал нам удачи как родителям, крепкого здоровья и счастья нашей дочери и улыбнулся. © KenPopehat / Reddit

Когда училась в 5-м классе, нравился мальчик из параллели. Внешность у него была нестандартная: светлые волосы чуть ниже ушей, милые веснушки, носил толстовку и штаны — этакий парнишка из голливудских фильмов. Постоянно ходил в компании других пацанов. Начала выспрашивать про него у друзей и узнала, что объекта моих симпатий зовут Таня... © Подслушано / Ideer

Мне было 14, и мой отец повел меня в зоомагазин, чтобы выбрать кролика. Когда мы с моим новым другом возвращались к машине, двое крутых парней-байкеров припарковали свои мотоциклы рядом с нашей машиной. Они увидели, что я держу зверька, и один из них (мускулистый бородатый мужчина) завизжал: «О-о-о! Кролик!» — и попросил погладить его. А еще дал мне немало советов по уходу за кроликами. © cheechsfeist / Reddit

Я преподаватель английского языка. У меня миловидная внешность, кудряшки от природы, и мой рост — 1,55 м. Как же сложно, когда приходит какой-нибудь начальник, решивший наконец-то выучить английский, и снисходительно смотрит на меня. Мол, ой, девочка, а ты чья? Я магистр педагогических наук! Я могу научить английскому, наверное, даже собаку. И когда я начинаю объяснять очередному начальнику основы языка, он закрывает свой надменный рот и понимает, что не на ту кудряшку Сью нарвался! © Подслушано / Ideer

Однажды перед магазином, где я работал, остановился большой черный грузовик. Из него вышел большой, крепкий байкер в татухах, коже и тяжелых ботинках — словом, выглядел как парень, с которым вы вряд ли хотели бы случайно встретиться. Прежде чем закрыть дверь своего грузовика, он повернулся и вытащил крошечную пушистую собачку с розовым бантиком на голове. И пока он делал покупки, он все время бормотал милые глупости своей собачке-принцессе. © craftycayuse / Reddit

Сегодня был в магазине сантехники. Передо мной стоял строитель — в спецовке, немного грязный. Продавец — блондинка с ярким макияжем — спрашивает: «Что вам?» Строитель: «Мне нужна такая штука, чтобы смеситель в ванной к стене прикрутить». Продавец: «Эта штука называется эксцентрики 1/2 на 3/4. Уточните материал и длину». Строитель залип: «Э-э-э, ща позвоню, уточню». И отошел звонить. Подошла моя очередь, и я постарался четко сказать: «Картридж для фильтра BB10, механический». © westwood79 / Pikabu

Однажды днем я шла домой из супермаркета. За мной шел здоровый, полностью татуированный парень. Казалось, он следил за мной, и я испугалась. Я ускорила шаг, и он тоже. Я была почти у своего подъезда, когда он начал что-то кричать, а потом подошел ко мне и сказал: «Извините, девушка, вы уронили бумажник». © Unknown author / Reddit

Когда я слышу слово «бабушка», оно у меня ассоциируется с доброй старушкой в платочке, которая печет блины на завтрак, а не с элегантной сногсшибательной соседкой 35 лет, которая выглядит на 28. © Подслушано / Ideer



У каждого, кто работал с дорогим товаром (мебель, техника, ювелирка, недвижимость), есть куча историй на тему покупателей в бедной одежде. И в грязной куртке с дачи приезжали, и из бидонов пачки денег доставали. Но случалось и обратное. Одна пожилая хорошо одетая дама кучу времени, помню, отняла, обсуждая проект интерьера особняка, и даже на «Волге» возила туда дизайнера, показывала достраивающийся дом. Который ей не принадлежал. © Наталия / ADME

Сегодня наблюдал картину. На остановке тетка за малюсеньким столиком рыбу свежую продает. Тетка с виду грозная, здоровенная, вылитая уличная торговка, которая послать может без зазрения совести, если кто не так посмотрит или не то скажет. Тут порыв ветра сносит у нее со столика какую-то бумажку. Тетка вскакивает как ошпаренная и бежит метров 10–15 за этой бумажкой, которую ветром так нормально подхватило. Догоняет. Хватает. Идет обратно. И бросает ее в урну! Блин, на улице холодно, а на душе так тепло сразу стало! Может быть, эта тетка и может послать, но о чистоте заботится. © Batucada79 / Pikabu

Недавно вызывал такси. Подъехал водитель, я сажусь на пассажирское сиденье. Водитель начинает разворачиваться и говорит: «Ну-у, рожай! Куда ехать-то?» Я аж опешил. Не ожидал такой дерзости. Поворачиваюсь к нему:

— Вы бы не могли тон сменить? Тогда я вам скажу адрес.

— Ой, простите! Я это навигатору.

Вместе посмеялись и очень весело доехали до нужного мне места. Мужик оказался приветливым и с чувством юмора. © borillazzz / Pikabu

У нас в универе был преподаватель довольно специфической внешности: он походил на смесь Шрека и стереотипного пацана с района. Подозреваю, что случайные прохожие, встретив его в темном переулке, очень пугались. Они ведь не знали, что перед ними не только доктор наук, владеющий 5 иностранными языками, но и просто добрейшей души человек.

Мы с мужем обедали на открытой веранде ресторана. За соседним столиком сидела мама, полностью покрытая татуировками, и ее дети. Я помню, как прошептала мужу, что у нас никогда не будет ничего общего с такими людьми. А потом произошла занятная вещь. С нами были 2 наши собаки, которые очень заинтересовались столиком «неправильных» посетителей. Я пыталась увести животных, чтобы они не мешали им обедать. Но мама с детьми стали гладить и кормить наших питомцев, и мы начали болтать с ними. Оказалось, что татуированная женщина долго работала в магазине детских книг, рядом с которым я жила, и у нас полно общих знакомых. © Cyndi Perlman Fink / Quora