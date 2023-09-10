15 историй, доказывающих, что первый учитель врезается в память на всю жизнь
Первый учитель может как вдохновить на успешную учебу, так и вовсе отбить все желание к образованию. И он практически всегда оставляет неизгладимый след в памяти своих учеников. Герои нашей подборки вспомнили своих первых учителей и истории, связанные со школой.
- У нас во 2–3 классах учительница была совсем молоденькой. Не знаю, сколько ей было, но она еще на сессии в училище периодически отлучалась. Для нас, девочек с двумя каналами по телевизору и без особого доступа ко всяким модным журналам, она была звездой: модные прически, шикарные наряды, яркий маникюр. Да и еще она была не прочь все это с нами обсудить. А уж когда учительница закрутила роман с физруком, мы просто пищали от восторга! © Марина Чех
- Меня жутко бесило, что наша учительница рассаживала всех «мальчик — девочка». Учился я хорошо, а со мной посадили девочку из неблагополучной семьи, которая у меня списывала и тырила из ранца конфеты и печеньки. Я подошел к учительнице разъяснить ситуацию, а та вдруг решила сообщить об этом моей матери. Мама стала давать мне два кулечка со сладостями, второй для этой девочки. Я был немного в шоке, но как примерный мальчик, дал ей кулек. Девочка разрыдалась и убежала, больше никогда не тырила сладости, ведь я сам с ней делился. © zauralez / Pikabu
- В детстве из мультика узнала, что есть такое животное — игуана. И вот на уроке в 1-м классе учительница просила нас назвать редких животных. Я гордо встаю и на весь класс вещаю: «Игуана — животное, чем-то похожее на маленького динозавра». На что учительница первая моя заявляет: «Ну что ты?! Такого животного нет! Если бы было, я бы о нем знала». Видимо, не очень умная у нас была учительница. © Подслушано / VK
- Помню первую учительницу. 1-й класс, дети из разных социальных слоев. Учитель, поднимая каждого по очереди, спрашивает, кем работают родители. Помню, как после этого опроса изменилось ее отношение к ученикам. Она мило улыбалась одним (догадайтесь, кто были их родители), и была равнодушна к другим (попал в эту категорию и я). Помню, как во время своего дежурства в классе нашел сверток денег на полу. Догадался, что это зарплата учительницы, нашел ее в очереди в магазине и отдал деньги в руки. В ответ услышал сухое, равнодушное «спасибо»... Ей нельзя было доверять маленьких детей с неокрепшими душами. © Иван Усачев
- Когда училась в 1-м классе, очень любила свою первую учительницу. Она всегда очень красиво одевалась и сама была красивая и умная. Я боготворила ее. Однажды я пришла к ней домой, чтобы забрать билет в цирк. Она в этот момент мыла пол и на ней были старенькие спортивные штаны. Для меня было шоком увидеть ее в таком домашнем виде и с тряпкой в руке. Я пришла домой и поделилась с мамой тем, что увидела. На что мама сказала: «Подумаешь, пол она мыла! Она еще и в туалет ходит, как все». Ходит в туалет?! Мой мир рухнул. © Подслушано / VK
- Я учился во 2-м классе. Мальчишкой был стеснительным. После физкультуры захотел в туалет. Понимаю, что терпеть уже больше физически не могу, и, переминаясь с ноги на ногу и отбрасывая всю свою стеснительность, на весь класс ору: «Можно выйти?!» Но понимаю, что уже поздно... Расползающееся спереди на трико мокрое пятно уже нельзя было утаить от одноклассников. Я побежал в туалет и там уже разревелся от обиды и позора. Я с ужасом представлял, как меня теперь задразнят в классе. Жизнь была кончена.
В туалет вошла учительница. Она принесла одежду, портфель, чтобы я смог спрятать физкультурную форму, и сказала мне переодеваться и идти в класс. Я так и сделал. Потом был урок, потом пошли домой. Об инциденте никто не вспоминал, никто не тыкал в меня пальцем и не обзывался. Мне это было непонятно: почему меня не дразнят? Только от мамы потом я узнал, что, когда убежал из класса, учительница сказала ребятам, мол, обо всем этом забудьте, а если кто-то вспомнит, то... и красноречиво погрозила кулаком. Ни разу никто из одноклассников не припомнил мне этот случайный детский конфуз. Спасибо тебе, моя первая учительница! © OldScooterman / Pikabu
- 3-й класс, у нас открытый урок по скорочтению, я выступаю первой. В связи с этим бабушка связала мне кружевной воротник. Но как только я начала читать, учительница подбежала ко мне и сорвала его, после чего выгнала из класса. Потом завуч высказала маме, что не может дочь школьной уборщицы выглядеть лучше, чем дети врачей и товароведов. Прошло много лет, но помню до сих пор поникшую от стыда голову мамы, мой порванный кружевной воротник в руках и мое опухшее от слез лицо. © Подслушано / VK
- В началке мы с соседкой решили задачку на контрольной по математике, но чувствую, что неверно. Сказала той девочке про ошибку, она не согласилась, а я рискнула и исправила. В итоге у нее 5, а у меня 4, так как, со слов учительницы, «у меня верно, но грязно, а там все красиво». Короче, сейчас я преподаю в лицее математику, стараюсь быть объективной, так как не забывается несправедливость. И дело ведь не в четверке. © Konul Eliyeva
- Года 3 назад, 1 сентября. Соседскую девочку ведут в 1-й класс. Она, счастливая, очень хочет в школу. Мама с дачи собрала ей красивый букет, разные цветы, но очень удачно все подобрано, в симпатичной упаковке и с лентой. Прошло часа полтора. Идут обратно: мама расстроена, девочка рыдает. Как оказалось, эта «учительница» из всех букетов выбрала несколько «красивых», а остальные, соседский в том числе, при всем классе бросила на парту и сказала: «Кто-нибудь вынесите эти веники в мусорные баки». © lena.elena70 / Pikabu
- Был у меня одноклассник Игорек, хороший, добродушный. Дело было в третьем классе. Игорек сделал поделку на основе коробки из-под конфет и подарил нашей учительнице. Та сначала очень обрадовалась, но потом разглядела подарок и как давай орать: «Тут же хлам, а не конфеты!» Так я разлюбила первую учительницу. © BEPA.P / Pikabu
- У меня рыжие волосы. Сейчас уже больше медные, а в детстве были золотые, почти оранжевые. Как я завидовала девочкам с обычными, русыми волосами! Меня никто не гнобил, не обижал, но внутри я свой цвет ненавидела. И выросла бы я с жуткими комплексами из-за ничего, если бы не моя первая учительница в школе. Она назвала меня «девочкой-солнцем», «золотой девочкой» и говорила, какие у меня волосы шикарные. К классу 6-му почти все одноклассницы красились в рыжий. © Подслушано / VK
Некоторые учителя запоминаются с плохой стороны, а другие, напротив остаются в памяти как нечто доброе и светлое.
- Я левша, и, когда пошла в школу (уже умела писать), родители с чего-то решили, что нужно меня обязательно переучить писать правой рукой. Когда учительница увидела ужас в моей тетради и узнала причину этого, конечно, быстро им мозги вправила. Спасибо ей, а то, чувствую, мучили бы меня родители и дальше. © Agnetc / AdMe
- Денег в семье не было даже на символический подарок учительнице. Я полвечера перебирала открытки, писала пожелания. День Х. Учительница решила похвастать подарками перед классом. Она доставала хорошие наборы по уходу, конфеты, букеты. А когда дело дошло до моей открытки, она взяла и бросила ее куда-то под стол со словами: «Эта некрасивая, на нее смотреть не будем». Было обидно и непонятно, как можно так жестоко обойтись с учеником, который не имел возможности подарить что-то лучше, но старался. Я больше никогда не дарила этой учительнице подарков. © Alisrazor / Pikabu
- В начальной школе учительница как-то занизила моей дочке оценку за то, что та решила задачу типа «В саду посадили 5 рядов яблонь по 4 яблони в каждом. Сколько всего в саду яблонь?» выражением 5×4 = 20. Оказывается, правильно будет так: 4×5 = 20, потому что — внимание! — по мнению учительницы, если умножать ряды на яблони, получатся ряды. © Silverchiffa / AdMe
- Помню нашу первую учительницу. И мы у нее были первые. Наша любовь! Никогда никого на родительских собраниях не ругала, не хвалила. Она вела на каждого ученика тетрадку и клала ее на стол, где сидел ребенок. Родители читали про свое чадо. Уже 20 лет, как школу окончили, а она нас всех помнит, при встрече всегда по имени обращается! © Елена Цыбулина
Школа — это то место, откуда без ярких воспоминаний не выходит практически никто.
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