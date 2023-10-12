15+ историй, которые начинались на отлично, а закончились на троечку с минусом
Удача переменчива, как цвет кожи у хамелеона. Герои наших историй были уверены, что все идет как надо, но результат удивил их самих. Все эти примеры еще раз доказывают простую истину: человек может только предполагать. А если все пошло кувырком, самое лучшее, что можно предпринять — посмеяться над собой.
- Отдыхали в санатории с мужем и 3-летней дочкой. В столовой с нами сидела пожилая, интеллигентная дама. Она всегда очень мало разговаривала, быстро ела и уходила из-за стола. Но однажды за обедом она долго рассматривала нашу дочь, затем улыбнулась и сказала: «Ну надо же, такая красивенькая, хорошенькая девочка!» И тут у меня аж ложка у рта застыла, а у мужа — сильно округлились брови, потому что как ни в чем ни бывало дама добавила: «Интересно, в кого такая?» А женщина и не поняла, чего ляпнула, просто продолжила есть. © Stase4ka / ADME
- Работала с красивым парнем, но он уволился и наши пути разошлись. Лет через 6 увидела его в кафе. Разговорились, начали встречаться. К себе он не звал, потому что, мол, дома ремонт. Начала что-то подозревать, а через месяц он такой: «Ремонт окончен, пошли, оценишь». Я радостная захожу в его квартиру, а там детская кроватка стоит. Оказалось, его беременная жена в отпуске. До сих пор при воспоминании об этом передергивает. © Подслушано / VK
- Тренируюсь в зале. Подходит парень, машет мне рукой зачем-то. Вытаскиваю один наушник, вопросительно смотрю на него. Он такой: «Привет, отлично выглядишь! Что слушаешь?» А я в ответ: «Подкаст про инфекции мочевыводящих путей». Он ушел, короче. © medulla_ossium / Twitter
- Праздничный стол. Сделал предложение девушке. Кольцо было неожиданно отвергнуто: «Я замужем!» Сначала все притихли, а потом рассмеялись, мол, хорошая шутка. Но она снова повторила, что замужем. Смог только выдавить: «Почему ты молчала?» Она пожала плечами: «Так ты не спрашивал!» © Подслушано / VK
- Иду с товарищем по улице. Стоит симпатичная особа. Когда проходим мимо, она спрашивает у меня, есть ли ручка с бумагой. Даю. Отворачивается, прикладывает листок к стене дома и пишет на нем следующее: «Вы мне очень понравились, позвоните мне по номеру...» В этот момент ловлю взгляд товарища, наполненный завистью и уважением. Гордо поворачиваюсь к даме, а она возвращает ручку, говорит спасибо и засовывает листок под дворник припаркованного Лексуса. © heruvimunis / Pikabu
- Ехали с мужем от родителей, и черт меня дернул в дорогу наесться арбуза. Терпела до последнего, но очень уж приспичило и попросила остановиться. Нашли обочину на трассе, встали на аварийку. Я — рысью в лесок, прямо в перспективные кустики. Только присела, слышу из-за спины деликатное покашливание. Повернула голову, а там — влюбленная парочка метрах в 10 от меня. Сидят на пледе в обнимку, пикникуют среди леса. Господи, как же было неловко. © Палата № 6 / VK
- Лет 15 мне было, приехала к нам в гости тетя из-за границы, и у нас собралось несколько семей родственников, включая моего племянника. И вот долгожданная встреча, все радуются, тетя раздает подарки. Моему племяннику дарит крутой телефон, после чего протягивает мне планшет с фразой: «А это тебе». Я в шоке, ничего подобного не ожидал, начинаю рассыпаться в благодарностях. Но меня перебивают: «Да не, у меня в планшете что-то язык не переключается, посмотри». Такое чувство неловкости и разочарования повторить было сложно. © Fekkolper / Pikabu
- В начальных классах играли в «Тайного Санту». Было одно правило — подарок нужно было сделать своими руками. Девочка, для которой я была тайным Сантой, любила кошек, так что я сделала ей красивую шкатулку, в которую положила серьги в виде кошек. Она сияла, когда открывала подарок. Затем пришел мой черед. Я беру подарок, а из него что-то течет. Открываю и вижу размазанное арахисовое масло. В центре — сосновая шишка и кусок веревки. В недоумении оглядываюсь. И вдруг мама одного из одноклассников воскликнула: «Это кормушка для птиц!» Меня учили радоваться любому подарку, поэтому я перешагнула через себя и сказала: «Круто, спасибо!» © Kate Scott / Quora
- Однажды я пришла в гости с большой коробкой конфет, а хозяйка сразу их убрала в шкаф и выдала: «К чаю ничего нет». Лет 15 назад было, а я до сих пор это помню. © anchous87 / Twitter
- Написал одной милой девушке, с которой раньше учился, пригласил на ее свидание. Она в ответ: «Давай! Я так хотела снова тебя увидеть!» Договорились встретиться в боулинге через неделю. Подъезжаю, а она такая: «Ого, не ожидала тебя здесь увидеть!» Я ничего не понял, спросил, мол, может мне пока пойти и выбрать дорожку. Она: «Да, конечно, но подойдет еще один мой друг. Твой тезка, кстати». Я пошел в зал, жду. Вдруг от нее приходит сообщение: «Ты где? Встретила тут одного знакомого, не хочу с ним торчать». Тут до меня дошло: все это время она думала, что писала другому парню. Короче, отправил ей СМС: «Извини, не смогу сегодня». Она зашла в зал, но играть не стала и вскоре ушла. © Jollies / Reddit
- Узнал про полифазный сон, когда делишь его как бы «на части», чтобы спать меньше. Решил попробовать. Выбрал тактику: сплю 3 часа ночью и 2 часа днем. Получилось ночью 7, а днем 6. Кажется, что-то пошло не так. © SBOTTWIGRM / Pikabu
- Я как-то забыла насыпать какао-порошок в кружки и просто налила туда горячую воду. Дети играли в снежки, вернулись с прогулки, взяли кружки и ни слова не сказали. Я настолько ужасно готовлю, что мои дети реально решили, что я приготовила им горячую воду. © Unknown author / Reddit
- Как-то раз парень позвал меня на свидание — ужин и кино. Он был очень симпатичным, высоким. В общем, нравился он мне, я и согласилась. Но за день до свидания мы переписывались и он отвечал как-то странно. Я уточнила, в силе ли все на завтра. Он ответил: «Да! Только давай просто закажем пиццу и посмотрим фильм у меня дома?» Меня это смутило, но я решила дать ему шанс. А потом он добавил: «Еще я тут только что расстался с девушкой. Она забрала всю мебель, но телик остался. Я постараюсь найти пару шезлонгов, но, если что, ты не против посидеть на полу?» Я плакала от смеха. И, естественно, никуда не пошла. © Charissa Enget / Quora
- Несколько лет назад встретил даму. Она пригласила меня поужинать. Поехали в ресторан на другом конце города, моя спутница оказалась очень интересной собеседницей. И вот мы закончили ужин, я зову официанта, чтобы расплатиться, протягиваю ему карту и вдруг падаю в обморок. Позже очнулся, вижу толпу. Все пытаются помочь, кто-то вызвал скорую. А я вскакиваю и пытаюсь найти ту женщину. Обыскал весь ресторан. Подумал, может, она за помощью пошла. Но нет, она просто ушла. С тех по ничего о ней не слышал. © stimbus / Reddit
- Договорились с парнем лететь на отдых: я беру билеты, он — отель. Заранее сказала, что отель нужен приличный. Полетели бизнес-классом, а вместо отеля какой-то клоповник! Парень такой: «Мы же тут спать будем только». Съехала сразу, нашла годную гостиницу, его билет обратно аннулировала. Так этот кадр еще и пытался вселиться в мой новый оплаченный номер, а потом возмущался, что самому надо билет обратно покупать. © Подслушано / VK
- Коллега рассказывал, как попал к одному известному человеку на собеседование, а тот потом написал статью с заголовком «Мне стыдно за вас, коллеги» и примерами из его собеседования. © Ohirro / Twitter
- Подруга встречалась с парнем. Однажды в магазине она положила в корзину колготки, а тот состроил недовольную гримасу и заявил: «Ты слишком дорого мне обходишься!» Все товары он брал строго по акциям, а за туалетной бумагой ездил на другой конец города. При расставании этот скупердяй забрал из холодильника початый кусок сыра. Но самое безумное — это то, что они опять вместе. Любовь зла. © Подслушано / VK
Кстати, о магазинах. Интернет-пользователи заметили, что нередко дверь в супермаркет ведет не за покупками, а просто в театр абсурда какой-то. И на самом деле в магазинах частенько можно встретить таких эксцентричных, наглых или забавных покупателей и продавцов, что, кажется, вовек их не забудешь.
AdMe/Народное творчество/15+ историй, которые начинались на отлично, а закончились на троечку с минусом
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