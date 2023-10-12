15+ историй, которые начинались на отлично, а закончились на троечку с минусом

Удача переменчива, как цвет кожи у хамелеона. Герои наших историй были уверены, что все идет как надо, но результат удивил их самих. Все эти примеры еще раз доказывают простую истину: человек может только предполагать. А если все пошло кувырком, самое лучшее, что можно предпринять — посмеяться над собой.