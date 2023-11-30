15 историй, финал которых закручен настолько лихо, что и в кино ходить не надо

В жизни все порой бывает как в фильме: рутинные диалоги и встречи заканчиваются так, как никто не ожидал. Герои нашей подборки знают об этом не понаслышке, ведь с ними приключились истории, которые так и хочется пересказывать всем подряд.

Вышли с мамой за покупками, встретили соседа. Мило побеседовали, и тут он вдруг говорит: «Вы это, не пугайтесь, если что. У меня змея сбежала!» Но как же тут не испугаться! Вернулись домой, перепроверили каждый угол. Почти неделю мы с мамой переживали, что где-то ползает змея. А потом оказалось, что этот сосед имел в виду свою жену. © Палата № 6 / VK

Меня сегодня жена целый день донимала глупыми вопросами типа: «Ради чего ты бы смог меня бросить?» Когда все вразумительные аргументы вроде: «Нет такой цены», «Ты для меня все» — закончились, раздраженно ответил: «Только если бы мне взамен дали двух тебя!» Сидит теперь, молчит, смотрит в одну точку, глазами хлопает... Сломалась, кажется. © Подслушано / Ideer

Когда я была маленькой, моя бабушка просила меня никогда не становиться неформалкой и стараться избегать весь этот «панк». Что ж, я нарушила все ее просьбы. Но дело тут не в этом: недавно бабушка сама вызвалась оплачивать мои сумасшедшие стрижки и даже стала покупать специальную косметику. © Charlemagne Augustus / Quora

Однажды мы решили завести нового кота. Наткнулись в газете на объявление какой-то женщины о раздаче котят и всей семьей пошли к ней домой. Слово за слово, и леди потянулась ко мне. Тогда я была уверена, что она собирается со мной обняться. Женщина же просто направлялась к выключателю, перед которым я случайно оказалась. В итоге я по ошибке обняла ее сама, но до сих пор съеживаюсь при этом воспоминании. © lauraligator / Reddit

Муж мне сказал: «Ты пополнела». А я радуюсь, что наконец-то ушла чернота под глазами, появился румянец и блеск в глазах, кости не торчат, волосы перестали выпадать. Аж хочется петь и дышать полной грудью. Чувство, будто горы могу свернуть! А стоило-то всего лишь избавиться от причины постоянного стресса — подать на развод. © Подслушано / Ideer

У нас есть подборка историй, в которых женщины честно рассказали, что с ними стало после развода.

Сегодня садилась в такси, водитель мне такой: «Только попробуй меня обмануть!» Я говорю: «А в чем дело?» Оказывается, мне в профиле поставили пометку «Пыталась расплатиться баллами из игры». Ну было, было. Что ж поделать. © dlyaprotokola / Twitter

Едем в поезде в купе. Я, две подруги и мужичок лет 45. Сели, вещи раскидали, уткнулись в телефоны. Я пишу друзьям, прощаюсь. Одна подруга тоже, другая читает книжку электронную. Мужик долго нас изучал, захотел тоже что-нибудь почитать. Достал свой билет, взял в руку как телефон и читал его. 10 минут. Потом убрал, сказал: «Никто не пишет» — и лег спать. © Подслушано / Ideer



Попутчики нередко чудят. У нас есть целая подборка историй о таких кадрах.

Попутчики нередко чудят. У нас есть целая подборка историй о таких кадрах. В 2008 году один из моих сотрудников уговорил меня выложить мои фотоработы на Flickr. Я так и сделал. Какая-то женщина из другой части света их прокомментировала и сказала, что они ей очень нравятся. Оказалось, что она талантливая художница из Аргентины. Сегодня она моя жена, мы женаты вот уже 7 лет. © Kent DuFault / Quora

Во времена своей юности я нашла бумажник с документами и контактными данными. Позвонила, договорились о встрече в метро. Приходят четверо бугаев два на два. И я такая — девочка 17 лет. Оказалось, мужик, чьи документы я нашла, просто подумал, что подстава, а потому с братвой пришел. Долго потом извинялся. Несколько раз на соревнования приглашал — оказался тренером по борьбе — и в кафе «Мороженица» сводил. © Elena Korotkova

Отвезла как-то дочку в детский сад, вернулась — вдруг звонок. Спрашивают: «А где ваш ребенок?» Я, холодея: «У вас». Они: «У нас нет. А вы что, не будете ходить?» Я в панике: «Я же ее вам с утра привела, ее забрала воспитатель». Сказали, что у них такая не работает. Меня затрясло, спрашиваю, как это нет, второй год ее знаем. И тут только выяснилось, что звонят из государственного детского садика, куда мы записывались еще давно, но места не было, и дочь стала ходить в частный садик. Оказалось, что место давно освободилось, а нам не сообщили, вот и удивляются, почему ребенок не ходит. Посмеялись, но я чуть не поседела тогда. © Татьяна Лобанова / ADME

Однажды я нечаянно врезался в девушку, которую принял за свою знакомую. Да, у меня серьезные проблемы с памятью на имена и лица, а еще я плохо помню обстоятельства своих первых встреч с другими людьми. В общем, я пригласил ее на свидание, будучи в полной уверенности, что зову на встречу совсем другую девушку. Я осознал то, что произошло, лишь когда приписывал имя этой незнакомки к данному ею телефонному номеру. Финал истории? Я сходил на свидание. 38 лет совместной жизни, один ребенок, дом и карьера, а мы все еще женаты. И да, она знает о том, что произошло, и уверена, что нам было суждено быть вместе. © John Catiller / Quora

Классе в 7-м дело было. Первый урок — алгебра, контрольная. Слышу с задней парты такое тихое, протяжное, грустное «Бли-и-и-ин!». Поворачиваюсь, смотрю, а сосед по парте на контрольную вместо калькулятора принес пульт от телека. © Horsur / Pikabu

Как-то давно мой начальник попросил меня отложить отпуск ненадолго. Я тогда собирался поехать в Мексику со своей девушкой, но поездка отменилась. Через несколько месяцев мы расстались. У меня не было планов, но я все равно взял недельный отпуск. Путешествуя по сельской местности, я зашел в небольшой книжный магазин. На полу лежал лист бумаги. Я поднял его, чтобы выбросить в мусорное ведро, но случайно увидел, что это флаер музыкального фестиваля. Выглядело многообещающе, так что в следующем месяце я снова взял отпуск и поехал на фестиваль. Там я встретил свою будущую жену. С тех пор мы вместе. © James Jordan / Quora

В старшей школе начала встречаться с парнем. Была буквально окрылена чувствами: прогулки долгими вечерами, поцелуи в школьных пустых коридорах. Но внезапно он начал меня игнорировать, и в итоге я предложила расстаться. Сначала мы старательно не замечали друг друга, а затем он меня будто возненавидел: начались издевки и мерзкие шуточки. А на выпускном при всех он признался в любви и сделал предложение руки и сердца. Отказала. © Подслушано / VK

11 вечера. Сосед сверху вдруг как давай стучать. Решила с ним потолковать. А так как у нас в доме двери в общий тамбур везде закрыты, звонков нет, пришлось спускаться и звонить в домофон. Берет трубку, выкладываю соседу свои претензии, а мужик в ответ чуть ли не плачущим голосом: «Да поймите же вы, я только пришел с работы! Я отбиваю шницель! Я хочу есть!» С одной стороны, стало его дико жалко, с другой — свари себе пельмени и поешь. Как же надо любить шницель, чтобы готовить его в ночи после работы! © Holy.Guakomole / ADME