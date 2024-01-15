15+ историй из школы, от которых пригорит даже у тибетского монаха

Дети школьного возраста бывают теми еще занозами. Но, как правило, любые их шалости и плохие отметки в дневнике — это цветочки по сравнению с тем стрессом, который может подарить родителям общение с «квалифицированным» школьным психологом или не очень адекватным классным руководителем. Вот истории из учебных будней, которые так выбесили мам и пап, что хоть ребенка из школы забирай.