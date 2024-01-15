15+ историй из школы, от которых пригорит даже у тибетского монаха
Дети школьного возраста бывают теми еще занозами. Но, как правило, любые их шалости и плохие отметки в дневнике — это цветочки по сравнению с тем стрессом, который может подарить родителям общение с «квалифицированным» школьным психологом или не очень адекватным классным руководителем. Вот истории из учебных будней, которые так выбесили мам и пап, что хоть ребенка из школы забирай.
- Сын перед школой проходит консультацию психолога.
— Что общего между ежом и молоком?
Сын подумал и не смог ответить.
— Ну это же так просто! Оба могут свернуться! Плохо вы к школе подготовились.
А я вот тоже не ответила на этот вопрос. А школу окончила. И институт. А ведь, выходит, была не готова. Как так-то? © Tulala / Pikabu
- В 7 классе к нам пришла новая учительница языка и литературы и сразу меня невзлюбила. Я писала сочинения, исправно получала за них тройбаны, расстраивалась. Старалась писать лучше и долго смотрела на очередной трояк. А потом мне рассказали, что мои сочинения учительница издевательски зачитывает вслух всем остальным классам из параллели и даже тем, что старше. Тогда я стараться перестала. А после 9 класса перешла в другую школу, и там была совершенно другая учительница. С ней я цвела. А в «прощальном дневнике» она написала: «Служенье муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величайшим... Не верь никому, кто в тебе усомнится. Ты — талант». © YelenaG / Pikabu
- Мою сестру как-то тестировали перед 1-м классом. Спросили, что такое «кок». Она ответила: «Повар на судне». Оказалось, «кок» — это звук разбитого стекла. Мол, нельзя бить бутылки. Вердикт: ребенок не умеет мыслить творчески и абстрактно. Папа потом еще долго порывался в школу сходить и с этим психологом пообщаться. © goldyara3 / Pikabu
- У соседа дочка Маша учится в 7 классе. Она, надо сказать, девочка немаленькая, про таких еще говорят «кровь с молоком». Из-за этого ее прочая мелкая шпана из класса периодически задирает. Но она девица боевая, за себя постоять умеет. А тут вдруг класс перевели на дистанционку из-за ОРВИ. Идет урок. Учительница в общей конференции опрашивает Машу по теме. Пока она отвечала, одноклассник ей скинул фото коровы. Она пацана послала лесом во всеуслышание. Училка тут же всполошилась, мол, как не стыдно! Что за нарушение дисциплины?! Ай-яй-яй, прямо при учителе! После урока оставляет Машу для разбора полетов. Маша ей говорит, что Сидоров ее постоянно оскорбляет. Но училка становится на сторону задиры: «Он же просто картинку скинул! В этом нет ничего такого! Ты сама себе напридумывала! Будь умнее, игнорируй!» Маша выслушала ее нотации с каменным лицом. А потом взяла и скинула ту самую картинку с коровой учительнице и сопроводила ее короткой фразой: «Не воспринимайте как оскорбление». И-и-и-и... Угадайте, кто в этой ситуации остался бессовестным и невоспитанным ребенком? Чьим родителям прилетела гневная жалоба в мессенджере? Отец Маши говорит, что в голосовухе визгу было столько, что аж динамики дребезжали. © *****s******* / Pikabu
- Географичка поставила дочери двойку за то, что та назвала столицей Казахстана Астану, а не Алма-Ату (это бывшая столица). Дочь на следующий урок принесла атлас, но географичка оценку не исправила. Пришлось мне идти к директору. Так оказалось, что учительница не знает столиц половины государств.
- Повели дочку перед школой к психологу, а она вообще не захотела отвечать на вопросы. К слову, девочка очень робкая, с чужими людьми предпочитает молчать. А тут такой напор на ребенка. Во-первых, женщина разговаривала грубо и нагловато, совершенно не пытаясь найти общий язык с маленьким человеком, который попал в необычные обстоятельства. Во-вторых, постоянно ее одергивала: «Сиди прямо, не вертись, смотри на меня...» Дочка пыталась делать задания по карточкам, но, видимо, через пару минут ее это доканало, она замкнулась. А далее тетя вынесла вердикт — у девочки явные отклонения. Побежали мы в местный диспансер, попали к детскому психотерапевту. Та с первых секунд разговорила ребенка. Дочка отвечала на все вопросы. Решила все карточки. Заключение: развитие выше среднего, просто очень скромная. © KisunyaK / Pikabu
- Мой учитель языка признался, что намеренно занижал мне оценки весь учебный год просто потому, что считал, что я могу учиться лучше. Я был в шоке: и так учился отлично, но из-за вечных низких оценок считал себя тупым. © DigitalStefan / Reddit
- В старших классах одноклассники меня частенько доставали. Хуже всего приходилось на уроках труда. И вот на самых последних занятиях учительница труда неожиданно отвела меня в сторону и попросила не обижаться на зачинщицу травли, потому что, мол, той нелегко, у нее родители разводятся. Не помню, что я чувствовала в тот момент. Возможно, даже небольшую гордость, что я вот такая разумная и со мной по-взрослому общаются. Но сейчас я думаю, а почему я должна была входить в чье-то положение? Я не была старше или умнее, у меня тоже были проблемы дома, только вот это никого не интересовало. © Lambyta / Pikabu
- Как-то раз учительница наказала меня за жевание жвачки. А я даже не успела толком войти в класс. Она просто почувствовала запах мяты у меня изо рта, когда я пожелала ей доброго утра. © -Punjabi- / Reddit
- Одноклассники сына написали на доске его фамилию и всяческие оскорбления. Сын устроил разборки, учительница вызвала меня на ковер. Втирала, что мой неправильно все понял, что ничего плохого детки не имели в виду. Я послушала-послушала, а потом взяла в руку мел и как написала на доске фамилию учительницы, добавив к ней то же самое, что писали дети. Спросила, приятно ли ей. Визгу было... Благо, шел последний месяц учебы, а 1 сентября мы ушли к другому классному руководителю. © koldi2303 / Pikabu
- Учительница рисования никогда не ставила мне 5. И это при том, что она каждый год показывала мои работы в качестве примера отличной техники другим ученикам. То есть мои рисунки были недостаточно хороши для пятерки, но при этом были примером того, как нужно рисовать, для всех остальных. До сих пор не могу понять. © wyntereign / Reddit
- Помню, перед поступлением в 1 класс надо было пройти психолога. Она дала мне разные карточки: свинья, кролик, капуста, морковь, свекла, стол, шкаф. И сказала, что надо распределить их, но критериев никаких не было. Но я жил на даче все лето и решил положить капусту на стол (чтоб люди поели), морковь бросил кролику, а свиньям — свеклу. Зачем там шкаф, я не понял, поэтому отложил ту карточку в сторону. А 1 сентября мы с мамой узнали, что я пойду не в класс «А», а в «Д». Туда попали дети, которых забраковал психолог. Сейчас, спустя 20 лет, я понимаю что в класс «Д» попали дети с нестандартным мышлением. Почти все отличники параллели были у нас. Вот так психолог, сама того не подозревая, собрала класс, который стал самым лучшим за всю историю школы! © dea94 / Pikabu
- Помню, в 3 классе нам нужно было нарисовать один из предметов, которые учительница выложила на стол. Я рисую, а она вдруг берет мой рисунок и показывает его всему классу в качестве примера того, как не надо рисовать. И объясняет при этом, что не так. Я была застенчивым ребенком и просто потихоньку начала рисовать что-то другое. В итоге мой новый рисунок победил на местной выставке. Учительница это никак не прокомментировала, но этот мой рисунок провисел в ее классе долгие годы. По рисованию я, кстати, получила тройку. © ****27 / Reddit
- В средней школе я сделал диораму, используя настоящие окаменелости, которые мне ради такого случая одолжили из своей коллекции родители. Учитель, увидев их, тут же попытался у меня купить эти окаменелости. Но я отказался. Нужно ли уточнять, что за свою диораму я получил двойку? © Chrome_Armadillo / Reddit
- Мы переехали, дочка пошла в новую школу, в 7 класс. Там была девочка-лидер, ее мама вязала вещи для классной руководительницы и постоянно таскала ей подарки. Тут появилась моя красотка: гимнастика, танцы, театральная студия, отличная успеваемость. При этом очень общительная, улыбчивая, с копной длинных кудрявых волос. Внимание мальчишек переметнулось к ней, а компашка девчонок начала ей угрожать. Мальчишки специально мою провожали до дома, чтобы ничего не произошло. Дочь все рассказала. Я срочно созвала, вопреки нежеланию классного руководителя, родительское собрание, причем со всеми участниками конфликта. По привычке классная начала читать мораль, мол, моя сама виновата, она привлекает к себе чрезмерное внимание. Уф! Я считаюсь уравновешенным человеком, но в тот раз в гневе я была страшна. Мамам и их дочкам я посулила постановку на учет, а классному руководителю — педсовет и поднятие вопроса о профессиональной непригодности. И это подействовало! Учились мы относительно спокойно, а другие мамочки, смеясь, рассказывали, что когда я не могла попасть на родительское собрание, у классной улучшалось настроение.
- Одна девочка на уроке ответила на отлично. Учительница ее похвалила и сказала, что ставит пятерку, а сама в журнал поставила четверку. Я, как классный руководитель, спрашиваю у нее, почему так. А она говорит: «Хотела поставить 5, но рука поставила 4».
Понятно, что своим детям мы готовы прощать все. А как насчет приемных? Чтобы усыновить и вырастить ребенка, перетерпеть все кризисы подросткового возраста и возможные проблемы со здоровьем, нужно обладать недюжинным терпением и золотым сердцем.
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