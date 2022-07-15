15 историй из жизни, от которых в груди становится очень тепло

В жизни случается много неприятностей, но каким бы плохим ни был день, один-единственный добрый поступок может его изменить в лучшую сторону. Кто-то подарил игрушку почти незнакомому ребенку, кто-то просто поставил на ноги перевернувшегося жука, а кто-то даже помог сделать волшебную палочку. И вот уже мир заиграл яркими красками.