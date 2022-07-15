15 историй из жизни, от которых в груди становится очень тепло
В жизни случается много неприятностей, но каким бы плохим ни был день, один-единственный добрый поступок может его изменить в лучшую сторону. Кто-то подарил игрушку почти незнакомому ребенку, кто-то просто поставил на ноги перевернувшегося жука, а кто-то даже помог сделать волшебную палочку. И вот уже мир заиграл яркими красками.
Мы в ADME верим, что людей с огромным сердцем очень много. И вот вам очередные доказательства.
- Разговорилась в кафе с незнакомым парнем, и он сказал, что на следующий день ему предстоит операция, а забрать его из больницы некому. В результате я отвезла его туда, подождала, позвонила его родителям, когда он вышел, посидела с ним, пока он приходил в себя, забрала его послеоперационные лекарства, отвезла домой и убедилась, что с ним все в порядке, прежде чем уйти. Больше никогда его не видела, и это нормально. © nevermind-stet / Reddit
- Иногда, когда моя сестра спит, я ставлю ее телефон на зарядку, чтобы, когда она проснется, он был полностью заряжен. © Fancyliving228 / Reddit
- В прошлом году, когда я работал инженером в Диснейленде, мы с друзьями решили сходить туда поразвлечься. В очереди на аттракцион перед нами стояла семья из 3 человек: мама, папа и 8-летняя девочка. Мы разговорились, и мой друг упомянул, что я работал над новым 45-футовым роботом-драконом для нового шоу. Глаза девочки загорелись. Оказывается, ее родители работают в области естественных наук и она интересовалась ими в школе, даже нарядилась Эйнштейном на прошлый Хеллоуин. После аттракциона я пошел в ближайший магазин игрушек и купил робота-игрушку ВАЛЛ-И, нашел их в ресторане, сказал, что выполняю официальные обязанности мага Диснея, и подарил девочке игрушку. Взамен я получил самые крепкие обнимашки в мире и благодарственное письмо в книге жалоб. © FantasmicMurphy / Reddit
- Когда мой приемный сын окончил среднюю школу, я купил ему машину, оформил ее на его имя и оплатил страховку на год. Когда дарил ему автомобиль, пошутил, что это лучшее, что я когда-либо ему давал. А он повернулся ко мне и сказал: «Папа, лучшее, что ты мне дал, — это твое время». Я очень горжусь своим сыном. © c3h8pro / Reddit
- Шла утром на автобус, увидела на земле жука, который лежал на спине и болтал лапками. Прошла мимо. Почти дошла до остановки, но вернулась, перевернула жука и спокойно уехала. Совесть замучила. © Подслушано / Ideer
- Когда я был подростком, решил продать свой старый велосипед. За покупкой приехали 2 мальчугана, тоже на велике — один ехал на багажнике. Парень, который был за рулем, купил мой велосипед для своего друга, чтобы они могли кататься вместе. © SchrockyBalboa / Reddit
- Работаю в городе, но живу в небольшом поселке. Каждое утро приезжает автобус и собирает из таких поселков работников. В 7 утра я и еще некоторые жители встречаемся на остановке и ждем транспорт. В тот день автобус опоздал где-то на час. Все люди дружно болтали, общались, смеялись, а один пожилой мужчина достал из своего рюкзака пакет с красивыми красными яблоками и угостил всех со словами: «Давайте, не стесняйтесь. Я же знаю, что все мы пропускаем завтрак из-за этой работы». © Палата № 6 / VK
- Ехали как-то с подругой в метро с огромной охапкой гелиевых шариков. Напротив нас в вагоне сидел пожилой дедушка. При виде его сердце облилось кровью: он был очень расстроенный и смотрел вниз. Отклонив голову чуть вправо, я заметила у него ящик для пожертвований на лечение больных детей, в ящике было несколько монеток. Переглянувшись с подругой, мы достали последние деньги (около ₽ 8 000) и протянули ему с шарами. Дедушка взял нас за руки и начал плакать. Пожалуй, самая искренняя благодарность. © Подслушано / Ideer
- Я некоторое время работал официантом, и у меня была коллега-новичок. Было уже поздно, и руководство отправило большую часть персонала домой. Коллега старалась изо всех сил, но нас с ней не хватало на всех посетителей. Вдобавок ей попались очень грубые клиенты, они довели ее до слез и нервного срыва. Когда они ушли, я незаметно для нее положил на стол $ 15, чтобы она подумала, что это чаевые, и ее уверенность в себе выросла. И это сработало, она сказала: «Вау! Похоже, что я не такой уж ужасный официант». © MaxtheCatismyFav / Reddit
- Не нашла одну варежку — потеряла. Так и ходила без рукавиц. Чтобы добраться на работу, мне нужно полгорода объехать, езжу разными маршрутами. И вот стою возле дома, жду маршрутку. Подходит ко мне суровый мужчина, стал напротив и грубым тоном мне говорит: «Я с твоей варежкой 2 недели катаюсь!» — и протягивает ее мне. Так приятно было и так тепло! © Подслушано / Ideer
- Я ехал к своей девушке дождливым субботним днем. Передо мной катил мужчина на велосипеде и вдруг упал. Его велик сломался, а сам он сильно поранил руку. Я забросил велосипед в багажник, отдал мужчине свою старую толстовку, чтобы забинтовать руку, и отвез домой. Когда я его подвозил, он дал мне свою визитку. Оказалось, он дантист в местной больнице. Спустя 3 года этот человек бесплатно удалил мне зубы мудрости в рамках «исследовательского эксперимента». И я до сих пор не уверен, что ученым так уж сильно были нужны мои зубы. © salty_snacky / Reddit
- У дома небольшой сетевой магазин, там у входа стопкой стоят корзинки. Я всегда после того, как воспользуюсь автоматом самообслуживания, погружу все в сумки и заплачу, беру свою корзину и все накопившиеся и отношу ко входу. Ну мне же несложно, реально по пути. На днях был случай. Там 2 точки самообслуживания, я на ближней к выходу, на второй — девушка. Мы одновременно оплатили и стали выходить. Я взял корзину. Она сначала двинулась к выходу, потом повернулась и тоже взяла корзину. Победа! Я сделал мир чуточку добрее! © Dragon*** / Pikabu
- Наблюдала сегодня за невероятной милотой. У нас больше недели шли дожди. Только вчера прекратились. Соответственно, образовалось много луж. Во дворе возились дети, я смотрела на них с балкона. Девочки играли в куклы, к ним подошли мальчики. Сначала 2 хороших парня, тоже сидели играли. А чуть позже явились хулиганы. Забрали у девочки куклу и кинули в огромную лужу. Один из хороших мальчиков долго не думал. Он просто взял и пошел за куклой в лужу. По колено залез, но достал и гордо отдал ее девочке. © Палата № 6 / VK
- Когда я был во Вьетнаме, я пытался перейти дорогу. Там люди ездят как сумасшедшие, не останавливаются даже на красный свет. Местная девушка увидела, что я боюсь, подошла ко мне, схватила меня за руку и помогла безопасно перейти улицу. Вроде мелочь, но она была такой искренней и милой. Я никогда этого не забуду. © pic- / Reddit
- Сегодня я была в торговом центре и заметила растерянного пожилого мужчину, который стоял посреди дорожки, оглядываясь то влево, то вправо. Я уже собиралась подойти к нему, но меня опередила группа школьников. Они говорили с мужчиной уважительно и быстро поняли, что он не знает, где находится. Один мальчик побежал, чтобы дать объявление о потерявшемся человеке, другие в это время пытались отвлечь старика. Через несколько минут прибежала очень взволнованная пара. Муж и жена поблагодарили школьников, и те, вежливо попрощавшись, ушли. Старик посмотрел вслед детям, повернулся к паре и спросил: «Куда пошли внуки?» Пара улыбнулась ему и мягко сказала: «Все в порядке, отец. Они идут в школу». Старик ответил: «Они такие хорошие дети. Ты хорошо их воспитал». © Verneita Boonlom / Quora
Расскажете нам самую добрую историю из вашей жизни?
AdMe/Народное творчество/15 историй из жизни, от которых в груди становится очень тепло
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