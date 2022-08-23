15 доказательств того, что медикам на привычные будни рассчитывать не приходится

Будни медработников — настоящее остросюжетное кино. Причем за одну смену жанр может поменяться несколько раз: тут вам и драма, и триллер, и комедия. Доктора, медсестры, санитары — все они твердо знают: кто в здравоохранении работал, тот видел в этой жизни все.

Мы в ADME поулыбались, читая медицинские байки, и лишний раз убедились: для того чтобы быть медиком, нужно настоящее призвание, а иначе легко слететь с катушек.

Я доктор. Проходил недавно профосмотр. Карточка на руках, кабинеты пронумерованы: 13, 15, 16, 17. Подхожу к 17-му — гинеколог. Ну я же умный, да? Не нужен мне гинеколог. Дохожу до председателя медкомиссии:

— А почему вы гинеколога не прошли?

— Я, как мужчина, думал, что освобожден от посещения гинеколога.

— Идите, коллега, не умничайте, она УЗИ живота делает, идите. © Iggorko / Pikabu

— А почему вы гинеколога не прошли? — Я, как мужчина, думал, что освобожден от посещения гинеколога. — Идите, коллега, не умничайте, она УЗИ живота делает, идите. © Iggorko / Pikabu Не раз замечал: в нашей реанимации нередко собираются больные как на подбор. Вспомню навскидку. Была неделя птиц: Голубева, Соловьев, Воронов. Была неделя частей тела: Ручкина, Головин, Ухова и Попов. Ударение на последний слог, но в компанию попал. А сегодня день необычных имен: Генриетта, Инесса и Августа. © Vooly52 / Pikabu

Работала в клинике, где был стоматолог по фамилии Глухенький. Как только его не называли пациенты! И Хроменький, и Кривенький, и Слепенький. Одна пациентка вообще попросила записать ее к доктору: «Фамилию не помню, но с каким-то физическим недостатком». © Вероника/ ADME

Как-то у нас был пациент на операцию, мужчина за 50 с роскошной копной светло-каштановых волос. Мы, как обычно, опросили его на входе в операционную, есть ли у него имплантаты, украшения, небольничная одежда. На все вопросы ответил «нет». Но только пациента ввели в анестезию и начали брить ему голову (операция была на головном мозге), как в руках у медсестры остался парик. Мужчина все это время его носил и даже перед операцией не признался. © Ephemeralle / Reddit

Работал в операционной. Пациенту ввели анестезию, и он уже начал засыпать. И тут я слышу его слова проходящей мимо медсестре: «Если, пока я буду спать, случится зомби-апокалипсис, не могли бы вы отвезти меня в безопасное место?» Медсестра, усмехнувшись: «Нет проблем, вы будете в безопасности». Пациент: «Ооооооо, спасибо!» © Freddie Feldman / Quora

Как-то к моей маме без записи пробился один мужчина: вручил цветы, подарил кулон в виде Гиппократовой чаши и искренне благодарил за то, что спасла ему жизнь, мол, такой профессионал. Дальше — больше: каждую неделю мужичок нарисовывался с подарками, попутно расспрашивая о том о сем, оставил свой номер. Наконец она сдалась и сама пригласила его на свидание. Тогда-то и выяснилось, что мама-то моя никак ему жизнь спасти не могла, ведь она гинеколог. Но уже год эти влюбленные живут вместе и радуются. © Палата № 6 / VK

Друг работает гинекологом, рассказывал историю. Приходит к нему девушка, садится на кресло и выдает: «Посмотрите, все у меня там нормально? А то я гадалке звонила, она сказала, что детей у меня никогда не будет». Он ей: «Девушка, для того чтобы узнать, будут ли у вас дети, вам с мужем нужно сдать анализы». Пациентка: «Ну мне — понятно, это же я гадалке звонила, а мужу-то зачем? По нему видно, что у него могут быть дети!» © Подслушано / Ideer

Привела папу в поликлинику. Вопрос врача: «Год рождения?» Папин ответ: «Тридцать седьмой». Дальше врач: «Поточнее, пожалуйста». И тут папа очень четко и внятно отвечает: «Тысяча. Девятьсот. Тридцать. Седьмой». Посмеялись втроем. © Томми / ADME

Пациенты постоянно говорят очень странные и смешные вещи. Последним было: «Меня беспокоит этот белый комок на десне моего ребенка». «Белым комком», как вы понимаете, был зуб. © andreav- / Reddit



«После этого отзыва решила не рисковать, так как 3 детей уже есть»

Я работаю в роддоме, и каждый день у нас случаются какие-то казусы. Вчера 2 девушки с одной палаты родили утром с разницей в полтора часа. Приехали к ним их мужья и собрались рисовать краской на асфальте под окнами палаты. Вот только проблема была в том, что у одного родился сын, у другого — дочь, а места для 2 надписей не было. И они, как настоящие мужчины, начали кричать друг на друга. Кто-то подал им идею просто написать «Спасибо за ребенка». Вроде бы все уладили, но теперь не знали, какую краску выбрать. В конце концов их жены не выдержали, отругали, как детей, и сказали, что никаких текстов под окнами не надо и лучше бы те привезли что-то вкусное. © Палата № 6 / VK

Когда мама рожала мою младшую сестру, как раз шел футбольный матч перед Суперкубком. Мой отчим, брат и доктор в один голос твердили ей, чтобы она подождала, пока они не досмотрят игру. Она до сих пор вспоминает эту историю. © audio-blood / Reddit

Когда мой папа был подростком, ему пришлось удалять аппендикс. У него был один талант: он умел чирикать как сверчок. И прямо перед тем, как вырубиться после анестезии, он зачирикал. Последнее, что папа услышал, был вопль доктора кому-то: «Да уберите вы отсюда наконец этого чертового сверчка!» © eeeidna / Reddit

Коллега после универа перед устройством на работу проходила медкомиссию. Пришла к дерматологу. Он что-то писал. Не поднимая головы сказал, чтобы прошла за ширму и разделась до пояса. Коллега смотрит, а за ширмой — гинекологическое кресло. Начала раздеваться. После вопроса «Юбку снимать?» врач чуть со стула не упал, крича: «Сверху до пояса! Сверху!» © Gula Skazka / ADME

Пришел на прием мой пациент, говорит, что у него проблемы с одним из принимаемых им лекарств. «С каким из?» — спрашиваю. «С лекарственным пластырем. Медсестра сказала мне клеить новый каждые 6 часов, но мне уже просто некуда!» Я попросил его раздеться и обнаружил, что у мужчины более 50 пластырей на теле! Теперь мы всегда поясняем, что, перед тем как клеить новый пластырь, нужно снять старый. © Dr. Syed Shakeel Badshah / Quora

Поступил к нам бездомный. Его одежда была уже непригодна для носки, поэтому мы собирались ее сжечь. Но когда мужчина услышал «Сожги его пальто», он заволновался. Мы его успокоили и, так как он не мог говорить, дали ему ручку и бумагу. Он написал следующее: «Загляните в подкладку». К нашему изумлению, в подкладке этого пальто было зашито $ 20 тыс. Кто бы мог подумать! © Susan Movizzo / Quora