15 историй, которые доказывают, что без стальных нервов в медицине и дня не прожить

Немало врачей и медсестер отвешивают шуточки и рассказывают байки о своих пациентах за их спиной. Есть мнение, что медработники, которые так делают, на самом деле хорошо заботятся о больных, а эти шутки помогают им восстанавливаться и лучше выполнять свою непростую работу. Так что в медицине без железной выдержки и чувства юмора никак не обойтись. Но, как показывает история из бонуса, иногда этот труд целиком окупается.

Как-то раз, когда папа проходил врачебную практику, ему пришлось помогать принимать роды. Ребенок родился, но не дышал. У всех на душе скребли кошки. Унося младенца, папа вдруг решил сделать закрытый массаж сердца. Шансов, что это вернет малыша к жизни, не было — врачи уже сделали все, что могли. Но ребенок вдруг начал дышать! Так папа вернул родителям их новорожденное чадо. © YonderIPonder / Reddit

Работаю медсестрой скорой помощи. Однажды бригаду вызвали обеспокоенные родители. Цитирую: «Меня волнует белый комок на десне моего ребенка» . Это был зуб. © andreav- / Reddit

. Это был зуб. © andreav- / Reddit У нас одна из медсестер процедурного кабинета нашла способ борьбы с нахалами, заходящими сдавать кровь без бахил в обуви. Когда в очередной раз к ней завалилась девица в сапогах, она взяла швабру, ведро с водой и повесила на дверь табличку: «Уборка 20 минут». В ответ на возмущение толпы она невозмутимо объяснила, что, поскольку пациентка зашла в стерильную зону в уличной обуви, она вынуждена провести уборку и приостановить прием крови. После чего пунцовая от злости девушка выскочила в коридор, где ее уже «радостно» приветствовали 40 ожидающих своей очереди пациентов. © Так будет так / Telegram

«Знакомый дантист в обеденный перерыв связал 2 гвоздя. Я вроде человек неслабый, но распутать не смог. А он говорит, руки натренированные: титановые челюсти почти каждый день гнет»

У меня есть особенность: просыпаюсь от наркоза в середине операции. 3 раза такое было, боли при этом не чувствую. Но врачи, конечно, впадают в ступор. Операция на кишечнике, я выхожу из наркоза и спрашиваю, как дела. Врач в шоке, спрашивает анестезиолога, мол, мало дал анестезии, что ли. Тот тоже поражен: нет, говорит, все по расчету. Вкатить еще — будет передозировка. Пришлось хирургу все мне показывать и рассказывать. А потом они мне все-таки вкатили еще порцию, чтобы не болтала. © Laura Rabenbunt Wax

Врач в шоке, спрашивает анестезиолога, мол, мало дал анестезии, что ли. Тот тоже поражен: нет, говорит, все по расчету. Вкатить еще — будет передозировка. Пришлось хирургу все мне показывать и рассказывать. А потом они мне все-таки вкатили еще порцию, чтобы не болтала. © Laura Rabenbunt Wax Я медбрат, работаю в детском отделении. Одна девочка, очнувшись после операции, посмотрела на мои рыжие волосы и вдруг сказала: «Ух ты! Ты настоящий лепрекон?» © Zeipelt / Reddit

История случилась давно. Знакомая медсестра скорой села на вечерний поезд с 6-летним сыном. В купе с ними оказалась бодрая старушка, которая ехала к своему новорожденному правнуку. Они познакомились, поужинали. И тут вдруг по радио объявляют, что в 6-м вагоне у пассажирки начались роды. Старушка говорит: «Лена! Беги! Ты же медсестра! А я за сыном твоим присмотрю». И протянула ей пакет с чистыми пеленками. Лена пришла в 6-й вагон. Там возле роженицы хлопотал молодой мужчина, как оказалось, лор. Но роды прошли вполне удачно. Пригодились и стерильные пеленки, и бутылка спирта для дезинфекции, и охотничий нож для перерезания пуповины. Утром Лена, прибыв на свою станцию, рассказала маме о происшествии. А та сказала: «Вечно у тебя приключения!» Но чувствовалось, что она гордится дочерью. © Nemolodoj / Pikabu

«Зашел в кабинет врача, чтобы взять ключ от мужского туалета. Мне дали это»

В 1999 году мы с семьей впервые поехали на море, мне было 11 лет. Я все время ныряла, из воды не вытащить. Заработала гнойный отит. До дома ехать трое суток. Села в поезд с высокой температурой. Каждую ночь температура поднималась под 40, на станциях заходили врачи, делали уколы. Добрались до нашего города — и сразу в поликлинику. Лор работала последний день перед отпуском. Увидев меня, она сдвинула отпуск и осталась на работе, лечила меня дома и в поликлинике. Сохранила мне слух, за что безмерно ей благодарна. © Подслушано / VK

Моя сестра-близнец начала бегло говорить по-испански после того, как очнулась от анестезии, в которую ее ввели для удаления зуба мудрости. Мы наполовину пуэрториканцы, поэтому выросли в испаноязычной среде, но ни одна из нас никогда не говорила на испанском. А после наркоза сестра, видимо, вспомнила язык. © creepiest-greek-myth / Reddit

Когда я работала медсестрой, на нашем этаже лежала довольно активная старушка. Она всегда боролась, пиналась, пыталась встать с постели. Была очень беспокойной и нервной. Однажды нас вызвали в палату, так как ее сердцебиение замедлилось и она лежала неподвижно с открытыми глазами. Мы проверили пульс — его не было. Мы закрываем ей глаза, звоним семье. А через 10 минут старушка снова в деле, всех бьет, пинает, пытается встать с кровати. Она вернулась к жизни без всякой реанимации. © cheeezus_crust / Reddit

«2 месяца назад я упал с балкона и сломал все кости лица. Этот снимок МРТ показывает, как его реконструировали»

«Синие стержни и круги — это пластины, вставленные, чтобы вернуть моему лицу прежнюю форму. Современная медицина удивительна».

Однажды в детстве, лет этак в 13, попал в больницу с подозрением на аппендицит. Медсестра завела в отдельную комнату, дала бритву и сказала: «Брейся пока». Я и не понял, зачем это. Ну сказано — сделано. Мое лицо было гладко выбрито, и я пошел на прием к врачу. Аппендицит так и не подтвердился, я отправился домой. Спустя какое-то время до меня дошло, как жестко я затупил. Было смешно и стыдно одновременно. Теперь понятно, почему хирург так улыбался. © Подслушано / Ideer

Было смешно и стыдно одновременно. Теперь понятно, почему хирург так улыбался. © Подслушано / Ideer Несколько лет назад мне делали стоматологическую операцию. Я почти вышла из наркоза и просто ждала врача и выписки. Рядом со мной был высокий австралиец, который отходил от наркоза и пытался улизнуть. Он оглянулся по сторонам, схватил свою стойку для капельниц и на цыпочках направился к выходу. Медсестры притащили его обратно. Он снова попытался сбежать. Минут 20 я так просидела, наблюдая за его забавными выходками. Честное слово, у медсестер ангельское терпение! © csb7566381 / Reddit

Несколько лет назад рожать приехала одна странная пара. Я спросила, какой метод обезболивания они предпочитают. А они посмотрели друг на друга и захихикали. Прошла пара часов, схватки в самом разгаре, я провожу осмотр и тут вижу, что роженица со всей дури грызет кулак мужа. А муженек корчит гримасу, но не издает ни звука. Так они и рожали: когда начинались схватки, она набирала полные легкие воздуха и тужилась, грызя своего мужчину что есть силы. У них все получилось, но смотреть на это со стороны было как-то неловко. © pitpusherrn / Reddit

«Моя жена — медсестра. А это ее ланч-бокс»

«Человеческий орган для пересадки».

Работаю врачом. Для осмотра приходится просить снимать или приподнимать одежду. Пришел пациент на осмотр щитовидной железы (это на шее). Говорю: «Расстегните рубашку, чтобы мне вас осмотреть». Он долго копошился за ширмой и вышел в одних трусах! Сказал, что ему так удобнее и что он всегда у всех докторов так раздевается. © Подслушано / Ideer

Я, приходя в себя после общей анестезии у стоматолога:

— Вы должны спасти их.

— Кого? — спросил мой дантист.

— Сов.

— Каких еще сов?

— Совы застряли в машине для наркоза, они ухали, я их слышал! Вы должны спасти их! © Cryptid-Fluff / Reddit

— Вы должны спасти их. — Кого? — спросил мой дантист. — Сов. — Каких еще сов? — Совы застряли в машине для наркоза, они ухали, я их слышал! Вы должны спасти их! © Cryptid-Fluff / Reddit Принимали роды. Будущими родителями была очень милая пара — оба светловолосые и голубоглазые. А родился у них смуглый бутуз с черными кудрявыми волосами. Врач положил малыша, еще связанного с мамой пуповиной, на грудь роженице, а та вдруг как закричит: «Это не мой ребенок!» «Отец» стоит молча, не зная, что делать. Комнату заполняет долгое неловкое молчание, после чего «папа» выходит из палаты подышать воздухом. А мы стараемся не подавать виду, что что-то не так, и весело пеленаем малыша. Проходит еще 10 минут, к регистрационной стойке подходит высокий темнокожий парень и спрашивает, как пройти в палату молодой мамы. © chasesurf / Reddit

Бонус

Работаю детским кардиологом. Сегодня на плановый прием пришла девочка, которая почти с рождения наблюдается у меня с оперированным пороком сердца. Заполняю протокол исследования и краем уха слышу, как девочка что-то спрашивает у мамы, а та отвечает, мол, спроси у доктора. И тут девочка: «Можно я вас обниму?» Я-то дядька суровый, но когда это милое создание обняло меня за шею и сказало «спасибо», я «поплыл». Еле допечатал протокол, отдал маме, вышел проводить их из кабинета, а девчушка обняла меня за ноги еще раз. Зашел в кабинет, и пошла слеза! © Tavegil / PIkabu