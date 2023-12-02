AdMe
AdMe

15+ историй, которые можно подытожить фразой «Вот это поворот!»

Народное творчество
6312

Некоторые считают, что повороты сюжета — это крутая работа сценаристов, и мы восхищаемся ими только потому, что в реальной жизни ничего подобного не происходит. Однако иногда неожиданные повороты событий, которые подбрасывает нам жизнь, могут показаться даже более уморительными, чем если бы их придумали специально. И истории, которые мы собрали ниже, как раз тому доказательство.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Вы можете прочитать и другие истории из жизни, которые могли бы стать отличным сюжетом для фильма в этой статье.

Фото на превью africaquiche / Twitter
2
6312
AdMe/Народное творчество/15+ историй, которые можно подытожить фразой «Вот это поворот!»
Поделиться этой статьёй