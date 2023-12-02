15+ историй, которые можно подытожить фразой «Вот это поворот!»
Некоторые считают, что повороты сюжета — это крутая работа сценаристов, и мы восхищаемся ими только потому, что в реальной жизни ничего подобного не происходит. Однако иногда неожиданные повороты событий, которые подбрасывает нам жизнь, могут показаться даже более уморительными, чем если бы их придумали специально. И истории, которые мы собрали ниже, как раз тому доказательство.
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Вы можете прочитать и другие истории из жизни, которые могли бы стать отличным сюжетом для фильма в этой статье.
Фото на превью africaquiche / Twitter
AdMe/Народное творчество/15+ историй, которые можно подытожить фразой «Вот это поворот!»
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