15 историй, которые начинались вполне спокойно, а закончились как плохая «Санта-Барбара»
Порой люди выкидывают такие коленца, что не знаешь, смеяться или плакать. Удивить могут как незнакомцы, так и близкие товарищи. Что уж говорить о случаях, когда речь идет о романтических отношениях.
- Мой рост 170 см. Познакомилась на сайте с парнем, он сказал, его рост 180 см. Прихожу на свидание в кроссовках, а он ниже меня. Где-то 165 см от силы. Парняга на меня посмотрел и как заверещит: «Ты такая высоченная, зачем обманула про рост? Если я — 180, а ты меня выше, так это ты 190 где-то!» И обиженно добавил: «Надо сразу предупреждать, что ты такая каланча!» Развернулся и пошкандыбал на остановку. Так и не поняла, он то ли сумасшедший, то ли еще что. © MORE.MORE / Pikabu
- Живу с парнем уже 7 лет. Все это время я пахала на работе, чтобы ему было легче, выхаживала, когда попал в аварию, дарила подарки, технику, одежду. Считала, что это нормально, если любишь человека. О женитьбе он не говорил и слова, а я не хотела давить на человека, ведь не всем близка такая форма отношений. Недавно я заболела, ему пришлось купить лекарства мне. Принес со словами: «Когда вернешь мне долг за них?» Деньги отдала. Хорошо, что до свадьбы так и не дошло. © Подслушано / Ideer
- Парень-однокурсник пригласил на свидание. Вроде неплохим показался, крутился в нашей компании. Пошли в кино. Он сразу сказал, что с деньгами у него туго и за билеты должна заплатить я. Подумала, почему бы и нет, раз уж такое дело. Покупаем еду, тут его рука тянется к сдаче, он берет деньги и кладет к себе в карман. После этого «свидания» больше не общались. © Подслушано / Ideer
- Мне мой ровесник сказал, что я стара для него. Прошло 10 лет, он вдруг начал подкатывать ко мне. Планка, наверное, у него снизилась за это время. Но я ответила: «Извини, я для тебя старовата». © olychik99 / Pikabu
- Первое свидание. Мужчина — успешный бизнесмен. Сидим, вдруг он достает кошелек, показывает деньги и банковские карты. Говорит: «Это чтобы ты видела, что со мной будешь как сыр в масле кататься». Но когда принесли счет, он сказал: «Хочу тебя проверить. Мне интересно, заинтересована ты в моих деньгах или во мне. Оплати весь счет». Не знаю, прошла ли я его тест, потому что на моем лице было написано все, что я об этом думаю. Но мне уже без разницы: я молча все оплатила и ушла. Больше мы не виделись. © KeraTamara / Pikabu
- На прошлой неделе у меня был день рождения, и один парниша пытался подарить мне торт. Мы с ним как-то посидели в кофейне, и вдруг он нарисовался у меня на пороге. Сказал, что испек торт сам. Упомянутый торт явно был куплен в магазине. Парень очень разозлился, когда я это озвучила и заявила, что в дом его не пущу. Швырнул «самодельный» торт на землю и ушел. Стоит ли говорить, что продолжать общение не планирую. © Amelia Baylor / Quora
- За мной очень настойчиво ухаживал молодой человек. Не выдержала его напора, начали встречаться, но отношения не сложились. Все ему объяснила, расстались мирно, без скандалов. Через три месяца пишет: «Неловко спрашивать, но когда ты мне деньги возвращать собираешься?» Оказывается, он считал все наши походы в музеи, кино и кафе и теперь, раз его вложения не окупились, хочет деньги вернуть. © Подслушано / Ideer
- Я знаю одного кадра, ему в этом году 50 лет стукнуло. Давно уже разведен. Кадр гордо носит козлиную бороду и за ней не ухаживает. Выглядит, как обнищавший Кощей, но интересуется исключительно юными блондинками. Говорит: «Они такие романтичные, немеркантильные, от них энергией заряжаешься». При этом он еще хочет, чтобы юная дева вышла замуж за него и хозяйствовала в деревенском доме, не работала. Взамен он готов быть главным. Кадр очень удивляется, что девы не только в очередь не выстраиваются, а еще и бегут прочь, узнав все перспективы. © Polar.fox / Pikabu
- Моя лучшая подруга познакомилась с парнем в интернете. Боялась идти на первое свидание одна и позвала меня посидеть в ними в кафе. Парень сразу стал вести себя со мной грубо, ведь я была «третьим колесом». Под конец очень настойчиво предлагал проводить подругу домой, но она не хотела, чтобы он узнал ее адрес. Короче, она решила, что такой стремный тип ей не нужен. Так он нашел ее в соцсетях и закидывал сообщениями с интимными предложениями. Поняв, что с ней ему ничего не светит, спросил: «Ладно, ты не хочешь, а как насчет той твоей подруги?» Вау, да он, бедолага, совсем отчаялся найти девушку. © Rebecca Black / Quora
- Коллега всегда вещал, что он чайлдфри (дети его раздражали), при этом был женат на девушке, с которой встречался со студенчества. Она детей очень хотела, но ради любимого решила не настаивать. Тут его переводят работать в другой город. Жена, естественно, едет с ним. Через несколько месяцев он загулял с дамой на 10 лет его старше, у которой на тот момент уже было двое детей. Дама беременеет. Он уходит от жены к этой даме, владелице нескольких фирм. Девочку жалко, больше 10 лет на него потратила. © Подслушано / Ideer
- Была молодой и глупой, познакомилась с парнем в интернете. Мы проболтали неделю, потом решили встретиться. Он сказал, что хочет показать свое новое место работы и... отвез меня на городскую свалку. Да, его работа была связана с уборкой мусора. Я не ханжа, да и знаю, что такие специалисты неплохо зарабатывают, но это было первое свидание! Я в мини-юбке и на каблуках гуляла по свалке. Он понял, что все испортил и, подвозя меня домой, спросил: «Может, хоть обнимемся?» Я неловко похлопала его по плечу и удрала. Больше в интернете не знакомилась. © Tess Arturo / Quora
- Был у меня парень из богатой семьи. Я на тот момент была студенткой, жила в общежитии, но денег у него не просила. Повстречались месяца два, потом разбежались, ибо ничего серьезного. Через год наткнулась на него в соцсети, добавила в друзья (не врагами же расстались). А он мне пишет: «А помнишь, я тебе денег на такси давал? Отдать не хочешь?» Я выпала в осадок. За такси он заплатил один раз, когда я ехала к нему и забыла кошелек. Ничего не ответила, а он меня из друзей удалил. © Подслушано / Ideer
- Была безумно влюблена в парня. Он звал меня на свидание пару раз, но оба раза отменял все в последнюю минуту. Я решила, что ничего уже и не сложится, но вдруг он позвал меня на вечеринку к друзьям. Парень предупредил, что там может быть «чокнутая» девушка, которая бегает за ним, но вероятность этого минимальна. Конечно же, эта девушка оказалась там. Парень, увидев ее, стал ко мне холоден. В какой-то момент он растворился в толпе и не брал трубку. Я осталась одна среди незнакомых людей. Мы с той барышней пообщались — оказалось, она уже пару месяцев встречалась с моим кавалером. Пришли к выводу, что парень — самый обыкновенный лгун. © Amanda Steinhauer / Quora
- Через две недели после подачи заявления в ЗАГС я выгнала парня из дома. За это время человек показал себя с такой стороны, что перечеркнул 7 лет совместной жизни. На деньги, скопленные на свадьбу, съездила на Бали, купила шубу, выучила два языка, получила права. Десять тысяч и кольцо, которые он мне подарил, вернула. Ни о чем не жалею. Счастлива, что избавилась от него. Но, девочки, будьте осторожны, он где-то ходит! © Подслушано / Ideer
- Есть знакомый. Пусть будет Саша. Саше 51 год. Женат не был, детей нет, жил до недавнего времени с мамой. Работал телемастером, сейчас временно безработный. Внешность у Саши обычная. Квартира, в которой он живет, после смерти мамы постепенно приобрела сильно запущенный вид. И тут озаботился Саша поиском дамы сердца. Спрашивает меня, нет ли у меня одинокой подруги. Такая подруга у меня есть, о чем я ему и сообщила. Саша спросил, сколько ей лет. «Сорок», — ответила я. А Саша такой: «Да ну нафиг. Она же очень старая». © Adalinda / Pikabu
Некоторые мужчины отказываются от отношений по странным причинам. Например, они считают, что женщина, которая младше их на 4 года, слишком старая.
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