15 человек, которые действовали из лучших побуждений, а вышло как-то не очень
Часто у нас бывает порыв помочь человеку. Уж мы-то «знаем», как лучше жить и как будет правильно... Только вот оказывается, что помощь эта к добру не ведет. В этой подборке как раз такие истории.
- Родители всю жизнь прожили в деревне, нас с сестрой выучили, и мы уехали в город. Зарабатываем оба неплохо. В этом году сестра решила сделать подарок родителям и купила им путевки в санаторий. Сначала они обрадовались, начали раздумывать: а что туда взять? что там делать? И через 3 часа отказались: «Никогда не видели санаториев ваших, и не надо». Я в недоумении, сестра обижена. © denniska63 / Pikabu
- Коллега поехал к родителям в гости — у отца день рождения. Накупил всяких деликатесов: ну там икорки черненькой, рыбки красненькой, колбаски, сыров, сладостей к чаю. К отцу должны были прийти в гости их друзья, тоже пенсионеры. Короче, он им накрыл шикарный стол, а сам уехал, чтобы гостей не смущать своим присутствием. Вечером вернулся. Видит — ни кусочка из всей еды не съедено. На вопрос: «Почему ничего не поели?» — родители развели руками и говорят: «Слишком дорогие это блюда для нас». На вопрос: «А что ели гости?» — ответили, что гости принесли с собой какую-то еду и ели ее. Родители сказали: «Раз никто ничего не ел, можешь забрать себе». У коллеги от такого поворота буквально сорвало крышу: он взял мусорное ведро и все деликатесы выкинул. Родители в шоке, коллега злой как собака, говорит: «Для них стараюсь, а они этого не понимают». © imv1979 / Pikabu
- Одна моя знакомая слишком опекала своего парня. Она сделала для него так много, что в итоге он начал чувствовать себя беспомощным и некомпетентным. Чрезмерная помощь на самом деле наносила вред другому человеку. Помните: благими намерениями вымощена дорога в ад. © Marcia Sirota / Quora
- Я ненавижу черный и горький шоколад. Прямо терпеть не могу. А мама считает его божественным и всегда при случае берет 2 плитки: одну — для меня. Мол, ну как же можно не любить настоящий шоколад. А я не люблю. Мне нравится только колбаса. © AkunaMatata54 / Pikabu
- Мама очень любит мороженое. Сесть дома перед телевизором и с кофе. Ест из того, что под рукой: тарелка, кружка, блюдечко. Еще мама любит красивую посуду. Часто любуется на витрины, но не покупает — экономит. На 8 Марта я решила ей подарить комплект из 2 пиалок как раз для мороженого. Оставила подарок дома. Передала через папу. И заодно порошок передала: увидела новый, мне понравился, ну я и маме прикупила. Прихожу через неделю: «Ну как подарок, мам?» А она в ответ: «Я не поняла, как им пользоваться — сколько его насыпать». Оказалось, пиалы мама отдала сестре, для племяшей — они как раз очень мороженое любят. А говорила про порошок, так как думала, что это и есть подарок. Кстати, пиалы племянники уже разбили. © RinaS1 / Pikabu
- Будучи психотерапевтом, я часто наблюдаю людей, которые хотят помочь, а в итоге причиняют вред. Один клиент всегда выручал своего друга, когда у того случались проблемы. Но дело в том, что друг своими поступками сам же эти проблемы и создавал. Он должен был учиться на своих ошибках. Выходило, что мой клиент мешал этому человеку быть взрослым и нести ответственность за свою жизнь. © Marcia Sirota / Quora
- Решили с женой мою бабушку порадовать просто так. Купили разных продуктов, ею любимых, вкусных, среди которых голубика, красная рыба, еще что-то. Настоятельно сказали съесть как можно быстрее, и самой — просто, чтобы сама насладилась. Разумеется, не все сразу, чтобы желудок не подвел. Приходим через 2 недели: голубика нетронутая засохла и испортилась, рыба протухла. Бабушка объяснила, мол, экономила, на потом хотела оставить. Нет, прижимистость не вытравить. © nummud / Pikabu
- Отец предлагает мне свои идеи и помощь по ремонту дома. Я понимаю, что это вроде как мужские дела, которые нас объединяют, но мне 46. И лучшее, чему меня научил отец в смысле ремонта, — нужно найти хорошего специалиста и заплатить ему. С сантехникой, электропроводкой специалист справится лучше. © Derek Wittman / Quora
- Квартира моей матери — это ужас! Наезжаю я раз в год, разгребаю что-то. Очень весело тратить мизерный отпуск на отдраивание и вынос мусора мешками. Под причитания, что это еще хорошее, она на дачу увезет, а газетки в макулатуру сдаст, а старый холодильник на запчасти продаст (5 лет спустя таки продала). В прошлом году я от отчаяния пробовала уборщицу нанять. Ну что, ровно один раз ее в квартиру пустили, потом находили убедительные предлоги, почему убирать пока не нужно. Невозможно позаботиться о взрослом дееспособном человеке, которого его образ жизни устраивает. © Hangover Unicorn / ADME
- Жена часто дает мне советы и пытается помочь. Она все время обо всем переживает. Только на самом деле она больше успокаивает себя, чем реально помогает мне. Но когда я объясняю, что она больше мешала, чем помогала, жена обижается. Иногда эти выяснения отношений происходят, когда она за рулем. Я люблю свою жену, но она ведет себя как ребенок. © Brad S / Quora
- У нас вот такая ситуация с дедушкой мужа: первое время, после того как он остался один, мы ему помогали с продуктами. Он на всем экономил: дешевое, с душком, с гнильцой, по распродаже. Покупали ему фрукты хорошие, рыбу, мясо. А потом узнали, что он сам ничего не ел, а второй своей дочери относил все. А та — зам в администрации и при муже — директоре завода. И не стеснялась и брала все. С тех пор перестали деду что-то возить. © Staktika / Pikabu
- Я давно уже никому добро не «причиняю». Если люди хотят на день рождения есть селедку и винегрет — пусть едят. У мамы был юбилей. Праздновали в ресторане. Сказала маме заказывать что хочет — взяла себе, как всегда, все самое дешевое. Но это ее выбор. Хочет жевать в ресторане картошку с капустой — пусть жует. © BublikVsaxare / Pikabu
- У нас мама жила одна в старой квартире почти 30 лет. На все наши с сестрой предложения сделать ремонт — отказ. Согласилась один раз и только на поклейку обоев в кухне. И когда мы продавали квартиру, ремонт там требовался капитальный. С родителями в этом отношении спорить трудно — остается только смириться. © Ирина Журавлева / ADME
- Когда мы с друзьями едим и я натыкаюсь на какую-нибудь вкусняшку, у меня возникает желание уговорить всех попробовать это. Разговор проходит примерно так: «Это восхитительно, попробуй». Мне в ответ: «Нет, спасибо». И тут мне начинает казаться, что я эгоистка и не имею права одна наслаждаться вкуснятиной: «Ты уверен, что не хочешь попробовать?» Друзья: «Боже! Да! Мы уверены!» © Dushka Zapata / Quora
- Я ненавижу сюрпризы. Все это знают. Я ненавижу нарушение режима. Об этом тоже знают, и это один из поводов для насмешек. У меня ОКР. У меня день рождения 3-го числа. Договариваемся с родственниками, что встретимся в ТЦ и там попьем кофе с тортом. Но в 12 ночи нарисовались гости. Я открываю и вижу сестру со спящей дочкой на руках. Ее старшие дети сыплют лепестки хризантем на пол подъезда и расставляют свечи. Я в бешенстве. Но держу себя в руках. Завожу их домой. Кормлю супом. Пока они едят, стремительно отдираю воск от лестницы в подъезде, собираю лепестки. Мои сонные дочь и муж развлекают гостей.
В половине второго смогли вызвать такси, чтобы отправить гостей домой. Сестренка решила, что замечательно будет оставить сына у меня, чтобы я утром свозила его к стоматологу. В итоге на свой день рождения я везу ее сына к стоматологу. У меня украли ночной сон. У меня украли спокойный день. Мне насорили в подъезде, и мне пришлось его с утра отмывать. А сестра обиделась на меня за то, что мне не понравился ее «сюрприз». © KamiKamisama / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые действовали из лучших побуждений, а вышло как-то не очень
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