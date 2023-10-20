15 историй, которые поднимут настроение не хуже чая с тортиком

Когда в чьей-то жизни происходит нечто из ряда вон выходящее, говорят, мол, такое лишь в кино бывает. Однако хеппи-энды и невероятные события могут разворачиваться не только на экране, но и под самым носом у нас. И герои статьи прочувствовали это на себе.