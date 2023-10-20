15 историй, которые поднимут настроение не хуже чая с тортиком
Когда в чьей-то жизни происходит нечто из ряда вон выходящее, говорят, мол, такое лишь в кино бывает. Однако хеппи-энды и невероятные события могут разворачиваться не только на экране, но и под самым носом у нас. И герои статьи прочувствовали это на себе.
- У меня на новой работе экстратоксичная коллега. У нее буквально постоянно очень хмурое и недовольное лицо. Она сразу же орет при малейшей ошибке и даже не прощается. Смены стали совсем невыносимыми, и я поняла, что так не пойдет. Сегодня утром я купила ей наггетсы. Пока динамика положительная. © ****yourbaeeeee / Twitter
- Ну вот, я наконец-то полностью разорвала связь с биологическим отцом и сменила отчество. Взяла отчество по отчиму, что было ему подарком на юбилей. Папка очень растрогался. © kkkkkkkk_rt / Twitter
- Жена как-то сидела в машине и ждала свой заказ у окошка выдачи. И тут вдруг мадам, которая стояла в очереди за ней, начала орать, мол, чего жена не подвинулась в очереди. Вместо того чтобы кричать в ответ, супруга оплатила ее заказ. Женщина потом начала всхлипывать и извиняться. Говорила, что у нее был очень тяжелый день и ей жаль, что она нагрубила. © Stewapalooza / Reddit
- Родители в разводе, живу с мамой. Всю жизнь она ущемляла себя во всем, лишь бы я ни в чем не нуждался. А жили очень бедно. С годами я немного выбился в люди. В последнее время начал неплохо зарабатывать. Завтра я везу ее на море, где мы ни разу не были! Любите и цените своих мам! Парень, 25 лет. © Палата № 6 / VK
- У нас в школе училась девочка, мама которой работала техничкой там же. Они вдвоем жили в маленькой школьной подсобке. Я тогда завидовала, что ей не нужно рано вставать и ехать в школу, а потом возвращаться назад. Не понимала, что не от хорошей жизни там жили. А сейчас та девочка выросла, вышла замуж и живет хорошо. Так радовалась за нее, когда узнала, что жизнь у нее удачно сложилась! Ведь никто не заслуживает жить в школьной подсобке. © Подслушано / Ideer
- Нашла мамину записную книжку, где она делала записи лет 7–8 назад. Лучше бы не наxодила. Там не было никакого намека на измену, но была самая страшная фраза, которую я когда-либо читала: «Нас связывают только дети». Мама с папой вместе, родили еще одного ребенка, даже съездили на отдыx. Я никогда не замечала разлада между ними. Сейчас оба выглядят счастливыми. Надеюсь, что у ниx все xорошо. © Подслушано / Ideer
- Я получила письмо от своей ученицы, которая всегда жаловалась на свой класс, школу и домашнюю работу. В письме она призналась: ей нравится, что я ее учитель. У меня на глаза навернулись слезы. Я первый год работаю учителем и очень боялась, что не смогу оказать положительного влияния на своих учеников. Счастлива, что хотя бы на одного! ©
slytherinkatniss / Reddit
- Моя розовая мечта — мраморный дог — наконец исполнилась! Муж знал, о какой собаке я мечтаю. Долго упирался, говорил, что это животное не для квартиры, что есть будет больше нас, да и вообще может задавить маленького пока ребенка. Но на мой день рождения, спустя 10 лет уговоров, я получила такой замечательный подарок. Правда, с весьма оригинальным дополнением: вместе с пятнистым щенком муж вручил мне ковбойскую шляпу и седло для лошади. Сказал, что это полный комплект. © Палата № 6 / VK
- Подруга недавно вышла замуж. История ее знакомства с мужем очень интересная. Их отцы как-то рыбачили рядом (знакомы не были), и тут их удочки запутались. Пока стояли и распутывали, разговорились. Оказалось, что у одного дочь не замужем, у другого сын не женат. Решили познакомить. И те сошлись. Оказалось, у них много общего, и даже постеры одинаковые в спальнях висят. © Подслушано / Ideer
- Будучи студенткой, часто волонтерила. Были мероприятия, где я делала игрушки для детей из длинных шариков. В основном мастерила собак и цветы. Для собачек даже готовила глазки на двустороннем скотче: рисовала, вырезала. Когда я предлагала ребенку шарик, родители спрашивали, сколько он стоит. А я отвечала, что это бесплатно. У них был шок и неподдельная радость! Дети выбирали цвет и вид игрушки, я на их глазах скручивала эту «колбаску», и счастливая семья шла дальше.
Заметила одну деталь. Детям такие штуки, конечно, нравятся, но больше всего им радовались взрослые. Им я тоже делала, если просили. Видя, как взрослый мужчина расплывается в улыбке при виде собачки из шарика, я подумала: неужели такая мелочь и правда может сделать человека чуточку счастливее? А вот женщинам очень нравилось наблюдать за самим процессом скручивания. Когда я делала такие маленькие приятности, мне самой становилось очень хорошо. © SmartPeguin / Pikabu
- Недавно навестила 10-месячного ребенка, которого я забрала у родителей 2 месяца назад. Раньше она была гипертревожной и постоянно плакала. Сейчас она стала улыбающейся и смешливой малышкой. Все благодаря любви, заботе и вниманию со стороны ее новых опекунов. Иногда моя работа действительно имеет смысл. © miss_v_23 / Reddit
- Была у меня одна знакомая, она всю жизнь была скромной девочкой-отличницей, почти ни с кем не общалась, по клубам не ходила. Парней у нее не было, и мы думали, что серая мышка останется старой девой с 47 кошками. Однако в нее влюбился точно такой же интроверт, сын известного бизнесмена. И сейчас та мышка и мышонок путешествуют по миру, придерживаются ЗОЖ, занимаются бизнесом, но просто ни с кем не общаются. © Подслушано / Ideer
- Мама всю жизнь работала, ничего себе не покупала: все на нас с сестрой уходило. Так и жили. И она полжизни мечтала о золотых сережках. А я мечтала, что когда вырасту и начну зарабатывать, куплю ей такие, какие она захочет. И вот наконец купила, сделала сюрприз. Мама плачет, обнимает, а я самый счастливый человек на Земле. © Zaim.vsem / Pikabu
- Моя постоянная пациентка скончалась в возрасте 89 лет во время операции по замене сердечного клапана. Я, как никто другой, понимаю, что такие вещи случаются, но все равно мне было очень грустно. Сегодня утром я получил письмо от ее семьи, в котором говорилось, что я всегда был ее любимым доктором, она всегда чувствовала заботу, когда приходила на прием. Это очень порадовало меня. © RunsWithApes / Reddit
- Муж моей родственницы однажды разругался с закадычными друзьями и кумовьями. Предыстория: он женился на моей родственнице, а у нее уже была дочь лет шести. Оба были бедные и решили вкалывать по-черному, чтобы хоть что-то свое было. Завели 4 коровы, 8 свиней, тьму огородов и набрали земли в аренду. Ее дочь сызмальства таскала полные ведра корма свиньям, мыла посуду после трактористов, помогала готовить еду и носила маленьких брата и сестру в поля, чтобы мама кормила их грудью.
Лет через 5 таких трудов купили дом, зажили неплохо. У старшей замаячил впереди 11-й класс, стали готовиться к выпуску и поступлению в вуз. Репетиторы, хорошие шмотки, дорогие стрижки, маникюр и прочее — все это стало требовать много денег. И тут друзья ее отчима по-братски говорят ему, мол, чего ты тратишься, не твоя кровь же, ты у своих родных детей отбираешь ресурсы, чтобы чужое дите шиковало. А мужик взял и все им высказал: «А вы чего не называли ее чужой, когда она вам еду готовила и таскала ее в поле? Мыла после вас, с подружками не могла погулять, детей нянчила, пока жена пашет. Чего вы мне тогда не напомнили, что она — „чужое“?» Скандал был знатный. Но каждый так и остался при своем мнении. © Bramarbas / Pikabu
Кстати, довольно часто складываются настолько необычные ситуации, что люди будто становятся героями бразильских сериалов, не иначе.
AdMe/Народное творчество/15 историй, которые поднимут настроение не хуже чая с тортиком
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