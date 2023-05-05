15+ историй, начало которых не предвещало ничего хорошего, но концовка перевернула все с ног на голову

Жизнь — крутой сценарист, и порой она придумывает такие закрученные сюжеты, что только диву даешься. И даже если начало истории не предвещает ничего хорошего, это еще не повод опускать руки, ведь реальность умеет преподносить неожиданности.

Жизнь и правда бывает полна неожиданностей: стоит заехать в ТЦ на часик, как бац — и уже прошло 22 года 9 месяцев и 7 дней. А если уснуть в автобусе, то можно встретить мужчину неземной красоты. Никогда не стоит недооценивать реальность, ведь она круче любого кино, и герои наших статей узнали об этом на собственном опыте.