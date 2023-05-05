15+ историй, начало которых не предвещало ничего хорошего, но концовка перевернула все с ног на голову
Жизнь — крутой сценарист, и порой она придумывает такие закрученные сюжеты, что только диву даешься. И даже если начало истории не предвещает ничего хорошего, это еще не повод опускать руки, ведь реальность умеет преподносить неожиданности.
- Пошла с ребенком в больницу и увидела, что муж моей коллеги ходит по врачам с девушкой и младенцем: сопровождает их, носит автолюльку, держит малыша на руках. Я пришла на работу вся на иголках, не знала, как коллеге сказать. Тогда я обмолвилась, что мне показалось, будто видела ее мужа в детской поликлинике. А коллега мне в ответ и говорит, что да, это был он: с утра возил туда сестру с ребенком, так как у той муж заболел. А я уже такого себе надумала... © Подслушано / VK
- Мой старший сын в 5 лет деду с бабушкой заявил, что знает, чем мужчина от женщины отличается. «Я вам даже нарисую!» Берет лист бумаги. Рисует большую букву Х, потом Y и говорит такой: «Вот, это мужчина». «А вот женщина», — и рисует ХХ. А потом полчаса читает бабе с дедой лекцию про хромосомы. Не зря включаем образовательные каналы в телевизоре. © SiT76 / Pikabu
- Работаю бортпроводником. Однажды на борт поднялась женщина странного вида: в волосах бигуди, лицо без макияжа, сама в спортивных штанах. Выглядела она, прямо скажем, не фонтан, выпила много воды и сразу уснула. Примерно за час до приземления эта дамочка надолго заперлась в туалете, а когда вышла, я потерял дар речи, потому что выглядела она сногсшибательно: легкий макияж, идеальная укладка, свежее лицо, каблуки, чулки, красивое платье и все такое. С самолета сошел совершенно другой человек! За 20 лет работы бортпроводником я видел много страшного, странного и смешного, но ту девушку я никогда не забуду. © Kevin Barrett / Quora
- У нашей семьи в ближайшей родне только девочки. Моего отца это бесило неимоверно. Сестру-то он хотел, а вот мое рождение для него было личной трагедией. Всю жизнь мне ставили в вину, что я не того пола, а значит, не стою ни внимания, ни любви. Потом пошли внуки: у сестры девочка, у меня девочка, у сестры еще девочка... Потом сестра родила третьего — наконец-то мальчик. А у меня через 2 года опять девочка... Я себя чувствовала таким ничтожеством! Боялась сказать родителям, что у них снова будет внучка. В итоге мама выразила робкую надежду, что, может, на УЗИ ошибка. А вот папа сказал, что понял, каким он всю жизнь был дураком, и чтобы я не забивала себе голову этой ерундой: девочка —
это тоже хорошо. © tttuksa / Pikabu
- Стою на остановке, а рядом бабуля с внучкой лет 5. Бабушка крепко держит девочку за одну руку, а второй малышка тянется погладить бездомную кошку. Старушка одергивает ее, мол, не трогай, увяжется и не отстанет, и вообще автобус подъезжает, пошли. Уже перед входом в транспорт бабулька останавливается и выдает: «Ладно, поедем на следующем. Пошли за кормом для твоей подружки! Покормим и потом поедем». Ну что за милота! © Подслушано / VK
- Рядом со мной в метро сидела девушка в наушниках. Подлетает тетка и начитает ее толкать с криками: «Хоть бы место уступила!» Девушка смотрит на нее ошалевшими глазами, достает наушники, говорит какую-то тарабарщину, а потом дует в лицо этой женщине, встает и идет к выходу. Тетка с дикими криками кинулась за ней, стала орать, что девушка на нее проклятие наслала и чтобы немедленно сняла его. Весь вагон в шоке, у тетки слезы, а девушка спокойненько так говорит: «Еще раз тронешь — хуже будет». И добавляет: «Добрее надо быть к людям, нормально просить не умеете». В общем, я теперь максимально вежлив, особенно с незнакомыми людьми. © Подслушано / VK
- Не могла пойти в туалет из-за того, что там сидел огромный паук. Живу я одна. Идти выгонять его было страшно. В туалет ходила к подруге (квартиры близко), которая тоже не хотела связываться с пауком. В итоге я собралась с духом, взяла тапку и ворвалась в туалет. Была жутко разочарована, когда увидела, что это не паук, а ком волос, который каким-то образом прилип к стене. © Подслушано / VK
- Когда была на 6-м месяце беременности, заболела ветрянкой. Перенесла ее легко, хотя, говорят, взрослые тяжелее болеют. Но когда я пришла на прием к врачу, та сразу заявила, что нужно вызывать искусственные роды, так как ребенок в утробе тоже переболел и у него уже поражены все внутренние органы. Сидела рыдала в холле, и тут из кабинета вышла медсестра, чудесная женщина, которую я обожала. Она сказала, что это все бред и что максимум, что будет, — это иммунитет к ветрянке у ребенка. В итоге я родила чудесную, абсолютно здоровую дочку. Ей уже 21 год, и да, ветрянкой она не болела. © Allosova / Pikabu
- Недавно я около часа стоял возле витрины зоомагазина и думал, как же сильно я терпеть не могу собак, особенно щенков. А в это время один маленький белый песель начал жалобно смотреть на меня из-за витрины. Наверное, этот комок шерсти наложил на меня какие-то чары, но я купил его и забрал домой. Малышка оказалась девочкой, мы назвали ее Бьянка. Теперь она смотрит со мной фильмы, красиво лежит на диване и влюбила в себя всю семью. Возмутительно. © Mark Lewis / Quora
- Сотрудницы моего мужа сняли видео, где благоверный танцует с женщиной «с ногами от ушей и в очень открытом красном платье». Сняли, естественно, для меня, чтобы открыть глаза. Да вот только «женщиной» я и оказалась. Помимо основной работы (один из нас фармацевт, другой реабилитолог), мы с мужем еще и профессионально занимались сценическим танго. © Olga Guerrero
- Я много лет была влюблена в своего лучшего друга, но что-то постоянно мешало нам быть вместе: то у меня был парень, то он начинал с кем-то встречаться. И вот однажды наш общий приятель сказал мне, что на сегодняшней вечеринке мой лучший друг собирается сделать предложение своей девушке, которую я терпеть не могла. Я прибежала туда, чтобы остановить его, сказать о своей любви и все такое... Поднявшись в комнату, я увидела, что все уже готово к предложению руки и сердца: свечи, лепестки роз — в общем, все то, от чего тают девичьи сердца. Я поднимаю глаза на своего лучшего друга и вижу, как он встает на одно колено и делает предложение мне. © IZ3820 / Reddit
- 11-летняя дочка попросила меня оплатить ее интернет-заказ на сумму $ 130. В корзине было 10 товаров, но я не видел, что именно там лежало. «Ничего себе, вот это ты набрала! Это дорого вообще-то», — сказал я. Дочь посмотрела на меня с мольбой в глазах и попросила: «Папочка, ну пожа-а-алуйста! Это будет сюрприз!» Я решил довериться ей и все оплатил, а через пару дней товары доставили к нам домой. Дочка светилась от счастья. В Рождество после семейного ужина она начала раздавать каждому члену семьи подарки (именно их она и заказала тогда). Это были небольшие вещицы, но казалось, будто она дарит частичку своего сердца. Последний презент был для ее 2-летнего брата: игрушка-качалка в виде пони. Трудно описать восторг малыша, когда он получил этот подарок! Дочка наблюдала за всем этим, и было видно, что она по-настоящему счастлива. © Hector Quintanilla / Quora
- Когда мне было немного за 20, я по выходным подрабатывал в зоомагазине, где продавалось множество экзотических животных. Я не знал, что главной достопримечательностью здесь был питомец хозяина — львица по имени Тэмми. И вот однажды владелец попросил меня выбросить мешок с мусором в помойку, которая располагалась в дальней части участка. Там везде была трава по пояс. Когда я добрался до мусорного бака, на меня набросилась львица весом явно больше 100 кг, повалила меня на землю и начала обнюхивать мое лицо. (Это уже потом я узнал, что Тэмми ручная и очень любит играть с людьми, а в тот момент мне было чертовски страшно.) Неожиданно появился хозяин магазина и отругал львицу за то, что она набросилась на меня. К счастью, кроме испуга, никакого вреда она мне не нанесла. © Ken Mason / Quora
- Свою свекровь я увидела первый раз в 27 лет, когда была уже в разводе с ее сыном и в одиночку воспитывала 2 детей. На вид она показалась мне очень суровой женщиной, и я ее, честно говоря, побаивалась. На все каникулы мы приезжали к ним, а это 3 суток пути в поезде. И вот приходит время уезжать, она мне дает денег на билет и шепчет: «Папке не говори». (Это она так мужа своего называла.) А за ужином спрашивает меня: «У тебя деньги-то на билет есть?» И сама отвечает: «Да откуда у нее деньги? Папка, нужно дать». И мне повторно дают деньги. Я просто немею от происходящего. И так каждый наш приезд... Все-таки первое впечатление бывает обманчиво. © TamaraBu / Pikabu
- Я работал менеджером в модном китайском ресторане. Блюда подавались на суперкрасивых подносах, которые официанты должны были элегантно нести на уровне плеча. Однажды я тренировал новичка, и тот неплохо справлялся, поэтому его допустили в зал. И вот я вижу, что он пытается красиво подать поднос через плечо, но ошибается с углом и чуть ли не роняет всю еду прямо на гостей. 2 тарелки оторвались от подноса, вылетели на середину стола и приземлились с небольшим грохотом, но еда осталась на месте, притом ни одна капля не пролилась. Гости посмотрели на официанта с благоговением и даже зааплодировали: так сильно впечатлил их этот трюк. Когда парнишка вернулся на кухню, он сам был в шоке от произошедшего. Но стоит отметить, что в тот день ему достались потрясающие чаевые от впечатленных гостей. © Bianca Katz / Quora
- Когда моя мама только вышла замуж, ее мама (моя бабушка) стала постоянно жаловаться на здоровье, мол, тут колет, там стреляет и вообще она деньги на похороны отложила, помирать готова. И так каждый раз. И вот однажды, когда молодожены пришли в гости и снова начался спектакль «умирающей», добрый зятек вздохнул и говорит: «Ой, мама, вы только обещаете...» Бабушка поперхнулась и — о чудо! — перестала с тех пор жаловаться. А на вопрос «Что со здоровьем?» подозрительно смотрела в ответ и утверждала, что хоть сейчас в космос. С тех пор прошло уже лет 25, а бабуля, тьфу-тьфу-тьфу, в здравии. © Lana3Svetlaya / Pikabu
- Летел на самолете. Примерно через 10 минут после взлета я посмотрел в иллюминатор и заметил небольшой белый след, исходящий от двигателя. Пошел сказать об этом младшей бортпроводнице, та лишь отмахнулась: «Ой, это просто облака». Но ни над нами, ни под нами облаков было. Я указал ей на этот факт, а стюардесса заявила, чтобы я успокоился и сел на место. Тогда я пошел к старшей бортпроводнице и изложил ей свои опасения насчет двигателя. Она сначала побледнела, затем покраснела и побежала в кабину пилотов. Ситуация была такой, что нам пришлось запросить экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Через несколько недель мне пришло письмо, в котором сообщалось, что младшая стюардесса отправлена на переподготовку, а мне начислены 2 000 баллов на покупку билетов и еще полагается полет в бизнес-классе. © Robert Sharpe / Quora
Жизнь и правда бывает полна неожиданностей: стоит заехать в ТЦ на часик, как бац — и уже прошло 22 года 9 месяцев и 7 дней. А если уснуть в автобусе, то можно встретить мужчину неземной красоты. Никогда не стоит недооценивать реальность, ведь она круче любого кино, и герои наших статей узнали об этом на собственном опыте.
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