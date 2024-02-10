15 историй о бабулях, которые могут так отжечь, как нам не снилось

Думая о бабулях, мы чаще всего испытываем трепет, вспоминаем о том, какие они добрые, ласковые, безобидные и, в каком-то смысле, даже беспомощные. Однако, последнее все же не совсем правда: некоторым бабушкам будто неведомо старение, и они ведут подчас даже более активный образ жизни, чем молодежь, и часто отличаются незаурядным юмором и оптимизмом.