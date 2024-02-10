15 историй о бабулях, которые могут так отжечь, как нам не снилось
Думая о бабулях, мы чаще всего испытываем трепет, вспоминаем о том, какие они добрые, ласковые, безобидные и, в каком-то смысле, даже беспомощные. Однако, последнее все же не совсем правда: некоторым бабушкам будто неведомо старение, и они ведут подчас даже более активный образ жизни, чем молодежь, и часто отличаются незаурядным юмором и оптимизмом.
- Работаю я в больнице санитаром. Сегодня бабулька меня попросила помочь позвонить сыну (ну вы знаете, эти бабульки, в технике не разбираются). Я спрашиваю, мол, как сына зовут? Она отвечает: «Данила». Ищу в телефонном списке хоть какого Данилу. Не нашел. Ей об этом сообщил. А она говорит: «Он у меня в телефоне записан как Тарас». © Boss815ilya / Pikabu
- Я у бабушки в гостях, легли спать, минут 40 тишины, и потом крик:
— Даша!
— Что?
— Спишь?
— Да.
— Максим из третьего подъезда ведь еще не женат... © dasha_dynamite / Twitter
- Недавно подарили бабушке новый телефон. На следующий день она попросила меня записать в телефонную книгу главные контакты. Говорит: «Давай, твою маму подпиши как „дочь“. Себя запиши „внученька“. На номер Петровны напиши „Куропатка“». Я ничего не поняла сначала, посмеялась, спрашиваю, мол, почему именно так, Петровна плохая женщина или что. А бабушка отвечает: «Боже упаси! Петровна — это продавщица на базаре, у нее всегда куропатки свежие продаются по выходным, их твой дедушка любит!» © Палата № 6 / VK
- Недавно гостила у бабули, и она мне рассказала, что за ней бегает ее сосед. Цветы дарит, конфеты, письма подкладывает. Но, мол, зря старается. Первым и единственным мужчиной для нее был и будет мой дедушка, который умер несколько лет назад. Но сосед человек упрямый, продолжает проявлять свои знаки внимания. Тогда же я услышала их диалог, когда бабуля выносила мусор. Сосед как раз из квартиры выходил и предложил ей пойти перекусить вместе. А бабуля ему на полном серьезе отвечает: «А я не ем». Сильная женщина! © Палата № 6 / VK
- У друзей на этаже живет бабуля 75 лет. Недавно она превзошла себя. Мальчик домой забежал в туалет, мама скомандовала санки оставить за дверью и не тащить снег в квартиру. Через 5 минут сын вышел — нет саней. Парень в слезы и к маме. Та пошла осматривать место преступления. А там следы мокрые и желтый шнурок с ручкой из под соседской двери торчит. Постучалась, бабуля открыла: «Ой, а я чего, я ничего! Милая, бес меня попутал!» Препираться не стала, санки отдала. © Juzzzeppello / Pikabu
- Бежала на работу, спешила очень, а меня перевела бабуля через дорогу! Не я ее, а она меня! Стою на зебре, машины быстро едут, а мне бежать нужно. Шустренькая бабулечка подходит ко мне, берет за руку и говорит: «Сейчас перейдем, внученька. Они всегда пропускают меня, только нужно руку поднять, подождать, пока остановятся, и можно идти!» Она так и сделала, перед ней все машины остановились, и бабуля меня перевела! Со стороны это, наверное, выглядело весьма забавно. Я ей очень благодарна, а то сама бы долго переходила ту дорогу, точно опоздала бы! © Палата № 6 / VK
- Стою вчера вечером у плиты, готовлю себе еду на утро и на работу. Как вдруг чуть шею себе не свернула — боковым взглядом вижу что-то необычное. Живу на втором этаже, поэтому в окно было прекрасно видно бабулю, которая вприпрыжку бежала по улице, размахивая клетчатой сумкой. Из открытой форточки до меня еще и донеслось задорное «э-ге-гей!». Блин, я не знаю, что там у этой бабули в жизни произошло, но в старости хочу быть как она — чтобы и сил на попрыгать, и в радости быть. © Палата № 6 / VK
- Была я на 5-м курсе института. Приехала в гости к бабушке. Пьем чай, она так смотрит заговорщически и говорит: «И как тебе медок? Хороший, да? Вчера купила, у Сергея, да-а-а... Он с женой развелся, вот баба-дура, в город усвистала за „лучшей жизнью“. А мужик-то он — ВО! А главное, мед-то какой! А? Может, вас познакомить? На свидание там сходите, в кино. У него пасека своя. Мед будет нам бесплатный!...» А Сергей мужик правда ВО! Только вот ему тогда было 47 лет, а его дочь — моя ровесница. Но мед правда был хороший, конечно. © Juzzzeppello / Pikabu
- У бабушки моего мужа был юбилей — 80 лет. Организовали для нее шикарное торжество в отличном ресторане с живой музыкой. Бабушка весь вечер отжигала, но в конце внезапно объявила, что никаких подарков — ей нужны только деньги. Мы спрашиваем, мол, зачем? А она заявляет, что пожить хочет, поездить по театрам и музеям, устраивать с подружками посиделки. Надоело ей летом день-деньской пахать на даче, а зимой целыми днями сериалы смотреть и выбираться только в магазин. На новогодних праздниках она уже сходила на концерт и в музей. Хочу такую же старость. Буду копить. © Подслушано / VK
- Работала как-то продавщицей в магазине сувениров. Приходит ко мне бабуля такая забавная, хочет выбрать что-то с морем, в память о нашем городе. Магниты не захотела брать, зато приглянулись ей чашки с якорями и морским узором. Я объяснила ей, что это последние, с браком. Говорю: «Там все хорошо, только краска слезла немножечко...». Она улыбнулась и ответила мне: «Ой, а я подруге беру! Я на эти чашки 10 минут смотрела и не видела ничего. А у нее зрение ужасное, еще хуже, чем у меня. Она этот брак и не заметит никогда в жизни!». © Палата № 6 / VK
- — Ложитесь, будем делать кардиограмму!
— Ой, девушка... а делать вы будете?
— Я буду, а что такое?
— А можно... А можно мне ваш мальчик симпатичный снимет кардиограмму?
— С удовольствием уступлю ему!
Женщина, 77 лет, боль в грудной клетке. © yadeathcoree / Twitter
- Подарила своей бабушке на день рождения подписку на приложение для изучения иностранных языков. Она у меня часто бывала в Германии в свое время, всегда хотела выучить немецкий. С телефоном бабуля на «ты», приложение изучила за пять минут, каждый день уделяла много времени для языка. Сейчас уже может спокойно говорить на немецком, пишет, продолжает учить слова, а самое прикольное, что бабушка сама нашла себе немецких подруг-одногодок, с которыми она регулярно практикует немецкий язык. Горжусь бабулей, а ведь ей уже почти 80 лет! © Палата № 6 / VK
- Моя бабушка работала инженером на заводе «Луч». Отправили ее в Швейцарию, чтобы посмотреть механизм часов. Бабушка приехала, но никто ничего ей не показывает, только отмахиваются... Потом директор предприятия сказал: «Покажи все, женщина ничего не запомнит». Еще его фраза: «Бегает, как клоп». Да, моя бабушка была маленькая, всего 1,45 см. Не восприняли всерьез и показали все, но записать не дали. А она вернулась и четко расчертила механизм. Горжусь бабушкой! © Happygerl / Pikabu
- Мы с мужем решили позвонить моей любимой 85-летней бабушке, чтобы рассказать, что я получила новую работу. Она поздравила нас, мы немного поговорили, и все. Через какое-то время она позвонила мне, чтобы сказать, что мне нужно открыть свой банковский счет и никогда не рассказывать о нем мужу. © Mommy__Owl / Twitter
- Я хожу в бассейн. А там в основном сплошные бабульки, которые отмокают в мелкой зоне, играют с мячом и так далее. Однажды одна из них заплыла на глубину и как давай тонуть! Остальные бабки начали орать, я кинулась к ней, вытащила на берег, и тут такое началось: она стала считать меня своей лучшей подругой, забив на остальных бабок. Рассказывала о своих детях, внуках, по триста раз на день благодарила меня за спасение, начала приглашать к себе в гости и даже набивалась, чтобы прийти ко мне. Первые несколько раз было приятно, но долго я не выдержала и просто начала ходить в другой бассейн. © Палата № 6 / VK
Жизнь полна колоритных историй, которые ничем не уступают самым лихим голливудским сюжетам. Не верите? Проверьте: в этой статье мы собрали 17 историй с таким твистом, что хоть челюсть с пола подбирай.
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