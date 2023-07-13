15 человек, которые еще долго не захотят идти в гости. И к себе никого не пригласят

Иногда обычный поход в гости может надолго отбить желание посещать чей-либо дом и сильно повлиять на мнение о коллеге или родственнике. Да и сами гости могут принести нам немало странных сюрпризов. В таких случаях очень выручает умение абстрагироваться или относиться ко всему с юмором.