15 человек, которые еще долго не захотят идти в гости. И к себе никого не пригласят
Иногда обычный поход в гости может надолго отбить желание посещать чей-либо дом и сильно повлиять на мнение о коллеге или родственнике. Да и сами гости могут принести нам немало странных сюрпризов. В таких случаях очень выручает умение абстрагироваться или относиться ко всему с юмором.
- Всегда считала страшилки про свекровей чушью, так как в семье моих родителей в этом отношении была полная идиллия. Вышла замуж. На днях новоявленная «вторая мама» пришла в гости, провела ревизию на кухне. И вылила полную кастрюлю только что сваренного супа в унитаз, аргументируя это тем, что у нее аллергия на морковь. © Подслушано / Ideer
- Мне исполнялось 18 лет, я позвала друзей отмечать. Где-то через час после начала вечеринки ко мне подошел один парень и заявил: «Слушай, тут так скучно, мы решили в кино пойти. Хочешь с нами?» Уже сейчас я понимаю, что надо было им всем в лицо высказать, что друзья они так себе. Как бы то ни было, они реально встали и пошли в кино. А через 3 часа вернулись, чтобы попробовать тортик. © Vivienne Coburn / Quora
- Раньше я часто устраивала разные тусы у себя дома. Позвала как-то знакомых, чтобы посмотреть вместе футбол. Как обычно, приготовила разные закуски: чипсы, сыр, крекеры, разные ассорти. А гости такие: «О, какая тут у тебя нездоровая еда!» Я аж растерялась — это же вечеринка, я не ем такое каждый день. Потом еще пожарила овощи и стейки на гриле. Так-то я мяса не ем, но для гостей готовила. И опять началось: «А это органическое мясо или нет?», «А где ты его брала?», «Мы очень разборчивы». Короче, после того случая у меня дома больше никто не собирается. © Sharon Weiss / Quora
- Заскочили как-то ко мне в гости несколько знакомых, я решила потушить курицу. И в какой-то момент один из гостей подошел к сковородке и бухнул туда просто нереальное количество порошка чили, обосновав это тем, что любит поострее. Ну если любишь, то перчи только свое блюдо, никто не запрещает. В итоге никто, кроме него, не мог нормально есть эту курицу. © Ползучесть / ADME
- Нас как-то пригласили на дачу. Мужики уехали на рыбалку, а женщины меня попытались припахать к огородным работам. Извините, но я почти не знаю этих людей, это далекие родственники мужа. Кто они такие, чтобы что-то от меня требовать? В общем, я демонстративно уселась на качели на веранде. Я ведь приехала отдыхать. Через пару дней муж предложил вернуться в город. Как же я была рада! © Миранда Буш / ADME
- Есть у меня хорошая подруга. Человек она замечательный, но в гости лучше не ходить к ней. Я всегда в шоке от их трапез семейных. Все едят преимущественно руками, чавкают и постоянно суют свою вилку или пальцы в общие люда. Каждый раз не знаю, куда себя деть, когда сидим за столом, и понимаю, что я лишняя на этом празднике хрюнь. © Подслушано / Ideer
- Зашли как-то в гости ко мне знакомая и ее муж. Пока мы с ней общались, он ходил рядом и увидел растение мое:
— О, перец! Острый? Я люблю острый перец, могу прям целиком съесть!
— Не стоит. Это не магазинный чили, а очень острый мексиканский перец. Он не для еды, я вообще его как комнатный цветок выращиваю.
— Супер, я как раз такой люблю.
Он кладет перец в рот и разжевывает. Делать уже нечего, остается только наблюдать.
У мужика багровеет лицо, выступают капли пота на лбу, а потом он начинает орать и носиться кругами по кухне. Его жена застывает в ужасе. Тут его взгляд натыкается на бутылку с водой, он делает несколько больших глотков. Это была его вторая ошибка, поскольку в бутылке было удобрение для цветов. О чем я ему и сообщила. Мужик просипел: «Галя, мы уходим». Больше я их не видела никогда. © Steffika / Pikabu
- Как-то раз у меня в гостях проснулась одна хорошая девушка. Мне нужно было ненадолго смотаться по делам, а вечером мы все равно собирались снова встретиться. Поэтому, когда она спросила, мол, может, я просто тебя здесь подожду, я беспечно ответил: «Ок». Когда я вернулся, то обнаружил, что она сделала уборку. Полы я как следует помыл перед тем, как привести ее в гости. После ее уборки они стали липкими и покрылись разводами. Вместо половой тряпки она использовала ту, на которую ставилась уличная обувь. Она надела мою любимую футболку и основательно облила ее апельсиновым соком. Разбила стакан. Осколки вроде как собрала, но на один из них я почти сразу напоролся ногой. Еще меня ждала горячая домашняя еда — разваренные макароны с кетчупом. «Хорошо, когда в доме есть хозяйка», — подумал я. © Bladerunner42 / Pikabu
- Как оказалось, мои родственники не приучают свою собаку к лотку, потому что она обижается и чуть ли не плачет. Выгуливают раз в несколько недель, считая, что мелким породам больше не надо. Узнала я об этом, придя в гости. Я наступила у входной двери в собачье это самое! И меня сразу же стали звать к столу, а за отказ поесть назвали неженкой. © Подслушано / Ideer
- Брат жены, будучи студентом, часто напрашивался к нам в гости с ночевкой. В очередной раз, в час ночи, звонок. Моя сообщает: «Мишка прется. Да еще с девахой какой-то». Ну, что ж, не оставлять же парочку без крова. Заявляется братик. Один. А на плече сидит ворона. Рассказал, что встретил ее на дорожке парка.
Оказалась подранком, правое крыло подбито. Он просто погладил, посочувствовал ее незавидному положению. Поговорил с ней за жизнь, ну и пошел дальше. Оглядывается, а она шкандыбает следом. Пришлось взять. Я потом у жены спрашиваю:
— Ты откуда про подругу-то взяла?
— А что я должна была подумать? Говорит: «Наташ, можно к вам? Только я не один. Я тут с вороной одной». © Sanviktorovi4 / Pikabu
- Как-то мы с тетей и братьями поехали на выходные в один маленький городок. У тети там жила подруга, которая была не против, чтобы мы переночевали у нее. Заходим в дом, а там кошмар. Мухи, тараканы, мусор, испортившаяся еда. Кучи одежды, мешки, кипы старой почты и газет. А еще в доме жило по меньшей мере шесть кошек. И все они ходили где-то здесь в туалет — от запаха у меня аж глаза заслезились. Посмотрели мы на это, достали из машины палатку и разбили лагерь во дворе. Тогда я впервые осознала, что люди могут жить в такой грязи. © Joy / Quora
- Пошла как-то в гости к школьному другу, чтобы вместе поработать над одним проектом. Дома у него было чисто и стильно, но в воздухе стоял очень странный запах. Друг отлучился, а я как раз в туалет захотела. Открываю дверь и от неожиданности начинаю орать. В ванной было 4 хорька! Он объяснил мне, что им нужна свобода, поэтому в клетках их не держат. © Kelly Ackroyd / Quora
- Собирали мы родственников посидеть по-семейному. Брат предупредил, что он с семьей немного задержится. Задержались они на 4 часа, причем после часа опоздания перестали отвечать на звонки. Взволновали всех, так как им нужно ехать из другого города, мало ли что могло случиться в дороге. Когда они наконец явились, оказалось, что супруга брата решила «прошвырнуться по магазинам», и процесс несколько затянулся. © Ползучесть / ADME
- Неделю назад новоиспеченный коллега пригласил нас с женой в гости. Познакомиться, так сказать. Живет этот Иннокентий один. Вроде не бедствует. Но попросил нас купить что-то из еды. Дома моя благоверная наготовила салатов и запекла курицу. Приехали, покушали. Я, глядя на гору посуды в раковине, без задней мысли предложил помыть. Хозяин великодушно позволил. В процессе мытья Кеша подходил раза три и раздраженно напоминал мне, что у него счетчики и неплохо бы мне выключать воду в процессе. Последней каплей стало его замечание в конце. Почти что криком он попросил убавить напор струи до уровня «кап-кап», чтобы смыть пену с чистой посуды. Ведь у него счетчики.
Я сходил за кошельком и принес ему деньги. Думал, у него совесть проснется. Я ошибся. Он, не моргнув глазом, убрал купюру в карман. Мы сразу засобирались домой. Уже в такси жена ржала почти до слез: «Где ты еще сможешь помыть гору посуды за свои же деньги? Цени меня, дорогой. Ведь я дома позволяю тебе делать это бесплатно!». © WitchGiggles / Pikabu
- Никак не могла понять свою коллегу. Постоянно жалуется, что часто болеет: то простуда, то цистит, то герпес, то отравление, то еще фигня какая-нибудь. Искренне ей сочувствовала, пока случайно не попала в гости. Такого треша я давно не видела. Вековая пыль, жирные засохшие пятна, одежда под мебелью, в ванную вообще лучше не заходить. Ага, подруга, действительно странно, что ты болеешь постоянно. © Подслушано / Ideer
Порядки, принятые у кого-то дома, для сторонних людей могут оказаться дикостью. Вот почему хозяева порой очень сильно удивляются поведению своих гостей.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые еще долго не захотят идти в гости. И к себе никого не пригласят
Поделиться этой статьёй