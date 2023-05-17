15 доказательств того, что необычное имя — это повод для гордости и магнит для неловких ситуаций в одном флаконе

Мой отец — Сергей Пушкин. Меня назвали Александр. Я полный тезка писателя. Это особо никем не обыгрывалось: пара шуточек в школе, одна в универе, но, в принципе, всем было по барабану. До ЗАГСа. Там регистратор прослезилась от смеха: жену зовут Анна Керн. © Подслушано / Ideer

Был у меня друг с необычным именем. Его родители до рождения ребенка жили в селе. И случилась у жены задержка, а ей 48 лет. Фельдшер от нее отмахнулась, мол, понятное дело, климакс. Потом оказалось, что беременна. А мужик с юмором, он сына и назвал Климентием, или просто Климом. © Alexeich56 / Pikabu