15 доказательств того, что необычное имя — это повод для гордости и магнит для неловких ситуаций в одном флаконе
«Имя — самый приятный и самый значимый для человека звук», — утверждал легендарный писатель Дейл Карнеги. Мы считаем, он прав, и неважно, носит человек распространенное имя или является счастливым обладателем оригинального. Да только порой некоторым людям время от времени доводится оказываться в странных ситуациях, если родители нарекли их как-то необычно.
- Мое имя Ариа, ударение на И. Но, отдавая дань моде, все меня называют Арьей. Мне нравится, как правильно звучит мое собственное имя, но поправлять задолбалась уже. А еще надоели люди, считающие, что меня назвали под влиянием «Игры престолов», хотя сериал вышел намного позже моего рождения. Но сегодня меня уложил на лопатки вопрос взрослого человека на собеседовании. Женщина лет 40 отмочила: «Зачем поменяла имя? Арья ведь так себе персонаж». © Подслушано / VK
- Моя фамилия — Эрм, имя — Ева. Когда нужно назвать фамилию и имя, говорю: «Эрм Ева». Дальше люди зависают и переспрашивают. Говорю уже с паузой: «Эрм... Ева». Потом обычно записывают как Еремеева или Эрмева и переспрашивают имя. Я тогда говорю: «Вот вам паспорт, спишите оттуда». © Ева Эрм / ADME
- На практике после 3-го курса попала в чисто женский коллектив замужних дам с детьми. И вот была там одна женщина, которая постоянно по телефону своим мелким отпрыскам наставления давала: где суп, где веник, где губки для посуды, как стиралку запустить. И всегда то «Василиса», то «Вася», то «Люся» называла детей. Я думала: «Ого, трое». Поближе познакомились в процессе моей практики — я ее и спросила о детях. Оказалось, ребенок один — девочка Василиса. © LubovMorkov / Pikabu
- Как-то в компании девушка представилась мне как Аида, или Ида, мол, как тебе удобно. Я потом у знакомого спрашиваю: «Она не рассказывала историю своего имени? Очень необычное». А он ржать начал и говорит: «Да ее зовут Зинка! Это она перед незнакомыми выпендривается, стесняется своего имени!» Зинаида, Аида, Ида. Надо же, никогда бы не подумала, что такое обыденное имя можно так интересно загнуть! © Завтразавр / ADME
- Меня зовут Лита, среднюю сестру — Лета, а младшую — Лена (не Елена, а именно Лена). Мне нравится мое имя, но я уверена, что мама у нас немножко ку-ку. Она нас так назвала, потому что гадалка ей сказала, что имена детей обязательно должны быть короткими, начинаться на Л, заканчиваться на А и в имени должны быть буквы Е или И обязательно! Иначе счастья детям не видать. © Подслушано / VK
- В дагестанской деревне, откуда родом мои родители, живет и здравствует замечательная женщина по имени Лимонад. Ее маме это слово показалось очень красивым — так и решила назвать дочь. © МятныйЧифирь / ADME
- Меня зовут Лада. Это имя славянской богини любви и красоты. Бесит, что каждый считает своим долгом, услышав имя в первый раз, сказать с улыбкой: «Лада Калина или Приора?» — а потом глупо засмеяться. Как смешно! © Подслушано / VK
- Моя племянница назвала сына Амадей, только он не Амадей, а Амадеус. Бастиан Амадеус. Но пока что просто: «Басик, стой! Куда пополз?!» © Тетя Нюра / ADME
- У нас в группе была девочка-индуска, она представилась как Чандри Анамалай. Мы все 6 лет звали ее Чандри и только к концу обучения узнали, что это ее фамилия, а мы ни разу не назвали ее по имени за все это время. Было очень неловко. А в 1-м классе с нами учился Рю Сихён, я называла его Психён, но не специально, а просто так услышала. А он плохо говорил по-русски, и я не понимала, почему он так бесится. Тоже стыдно. © Аврора / ADME
- Как-то я познакомилась с парнем по имени Марсельез. Говорил, его мама увлекается французской культурой. © Бутербродик / ADME
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Мой отец — Сергей Пушкин. Меня назвали Александр. Я полный тезка писателя. Это особо никем не обыгрывалось: пара шуточек в школе, одна в универе, но, в принципе, всем было по барабану. До ЗАГСа. Там регистратор прослезилась от смеха: жену зовут Анна Керн. © Подслушано / Ideer
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Был у меня друг с необычным именем. Его родители до рождения ребенка жили в селе. И случилась у жены задержка, а ей 48 лет. Фельдшер от нее отмахнулась, мол, понятное дело, климакс. Потом оказалось, что беременна. А мужик с юмором, он сына и назвал Климентием, или просто Климом. © Alexeich56 / Pikabu
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Детство. Мне лет 6–7. Обедаю у друга на даче, его бабушка наливает суп и говорит мне: «Передай Зюгере вот эту коробочку, скажи, что от меня». Я переспрашиваю: «Кому передать?» Отвечает, мол, бабушке своей передай. Я протестую: «Мою бабушку зовут Зоя!» А она не сдается: «Нет, ее зовут Зюгера!» В слезах побежал домой выпытывать правду. Все оказалось просто: во избежание проблем с произношением татары, да и не только они, часто представлялись схожими по звучанию именами. Правда, в этот же вечер меня шокировала новость: дедушку Сашу на самом деле звали Анвар. © Spartleg / Pikabu
Казалось бы, выбрать имя ребенку — задача не такая уж и замысловатая. Но не всегда. Между новоиспеченными отцом и матерью могут начаться нешуточные споры, а если к ним еще подключатся старшие члены семьи, то принять решение становится в несколько раз труднее. Зато какие уморительные истории сможет потом рассказать человек, когда его спросят: «А почему тебя так назвали?»