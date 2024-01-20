15 историй о людях, которых будто клопы жадности покусали

Кажется, что жадность некоторых людей не знает границ. Ведь порой они не только скрупулезно относятся к каждой собственной копеечке, но и замахиваются на подсчет и даже конфискацию чужого. Героям нашей статьи «повезло» столкнуться с такими уникальными кадрами, и они поспешили поделиться своим запоминающимся опытом.