15 историй о людях, которых будто клопы жадности покусали
Кажется, что жадность некоторых людей не знает границ. Ведь порой они не только скрупулезно относятся к каждой собственной копеечке, но и замахиваются на подсчет и даже конфискацию чужого. Героям нашей статьи «повезло» столкнуться с такими уникальными кадрами, и они поспешили поделиться своим запоминающимся опытом.
- Мой отец — эгоист и скряга. Думала, уже ничем не сможет удивить, но ошибалась. У нас маленькая дочь, муж работает с отцом. Звонит ему как-то мой папа и подробно расспрашивает, какие детские пюре мы покупаем. Муж был уверен, что дедушка решил передать внучке гостинец. А тот взял и притащил на работу целый пакет пюрешек, заявив: «Я тут решил взять себе, чтобы дробно и здорово питаться». © Подслушано / Ideer
- Решили с друзьями снять посуточно домик. Отдохнули классно, вели себя адекватно. Забирая у нас ключи, хозяйка всерьез заявила, что мы без спроса сожгли в мангале 7 ее поленьев, и счет выставила как за куб. Было весело наблюдать, как прокисала ее физиономия, когда я открыл багажник, в котором у меня вот уже полгода катались дрова — штук 10, которые и деть некуда было, и выкинуть жалко. Отсчитал ей 7 поленьев, а потом еще 3 оставил «на чай». © AlexandrRayn / Pikabu
- Моя невестка — жаднющая девчонка. Муж на нашу 10-ю годовщину подарил мне второе обручальное кольцо с бриллиантами и красивым изумрудом в центре. Когда она его заметила, то сразу завопила: «О, оставите мне это кольцо в наследство?» А потом вообще добила: «И можно еще в паре с этим вашим изумрудным кулоном, чтобы был комплект?» © Cathi Richardson / Quora
- Меня бросил парень, потому что я «отбитая». Первый раз пригласила его к себе. Я живу в достаточно просторной однушке, ремонт там есть, но не бог весть какой. Все достаточно бюджетно, но симпатично и современно. А бросил он меня из-за того, что у меня дома стоит сделанный на заказ большой комплекс для 3 моих кошек. Они там и играют, и отдыхают, у каждой есть свое место. Это нужно и для того, чтобы они жили мирно и не разносили квартиру от скуки и безделья. Увидев это, парень быстренько подсчитал, что это дорого, и решил, что я «отбитая», раз столько денег трачу на каких-то там кошек. На мой вопрос, почему его вообще волнует, на что я трачу свои деньги, он сказал, что смотрит в будущее. Ему, мол, не надо, чтобы столько бабок утекало из семейного бюджета. Отпустила чувака с миром. Про мешок кошачьего корма стоимостью 12 тысяч за 10 кг говорить не стала, поберегла нервы. © Подслушано / Ideer
- Принесла в магазин игрушки сына. Кто-то брал и благодарил, а две бабульки долго разглядывали одну машинку и в итоге спросили: «А нет такой же, только без царапины? Нам на подарок». Я посоветовала купить новую, благо дело было в магазине игрушек — вот они, полные витрины на любой кошелек. Но нет, они хотели бесплатно. И новую. © Raisa1231 / Pikabu
- Я как-то раз просто ошалела от жадности моего дяди. Дело было в Рождество, мы сели ужинать, и он забрал себе всю жареную картошку, вообще никому не оставил. Я в недоумении уставилась на маму, потому что она знала, что это мое самое любимое блюдо. Благо она не растерялась и сказала ему вернуть часть обратно на общую тарелку, потому что он тут не один и она готовила для всех. © Claire Dominique Mcilroy / Quora
- Бывший у меня жадный донельзя. Год, что мы жили вместе, он убеждал меня переходить на овсянку: сам ел только ее, периодически «шиковал» гречкой. Никаких других продуктов не покупал, но мог угоститься. Свет мы включали, только если необходимо («в туалете и наощупь можно добраться до унитаза»). Когда расставались, у него на вкладах было больше 7 миллионов, но он все равно решил попросить у меня половину суммы за электричество за последнюю неделю проживания, потому что мы уже не были парой. © Подслушано / Ideer
- Отец женился на девушке, которой от него нужны были только деньги. Может, и был какой-то намек на чувства, но изначально интерес был явно финансовый. И первым делом она принялась, конечно же, разлучать нас с отцом. Она старалась держать меня подальше от него, а в нем подогревала неприязнь ко мне. Однажды приперлась ко мне с предложением — она, мол, готова «продать» мне моего отца, если я перепишу на нее свое наследство. Я согласилась и все подписала. А знаете, в чем ирония? Она так и не позволила нам общаться. Оказалась жадной не только до денег, но и до времени. © Claire Ellis / Quora
- 15 лет назад было. Шабашим с товарищем по отделке. Приехали посмотреть квартиру. Элитная. Но денег у людей в обрез, потому что ипотека. Задача — покрасить потолки и переклеить обои. Считаем только обдирание старых обоев, покраску, поклейку. Обои начинают обдираться со слоем шпатлевки, потолок после грунтовки идет трещинами. Работы по шпатлевке, зашкуриванию, грунтовке не считаем — вошли в положение, нет денег у людей. И потом нам привозят обои. Каждый рулон стоит как наша зарплата за месяц. В осадок мы тогда выпали знатно. Оказывается, когда «нет денег» — это нет их для работника. © comcom / Pikabu
- В гости обычно приглашают на обед, на ужин или на чай. В любом случае надо хоть что-нибудь поставить на стол и угостить людей — это всем известно. Только мой муж настолько жадный, что, когда родственники с подарками едут к нашему 5-месячному сыну и я прошу денег на продукты, он говорит: «Они же не жрать едут, а ребенка навестить — сами что-нибудь захватят». Как же я задолбалась колдовать на кухне за час до прихода гостей и пытаться слепить из ничего конфетку! Бесит! © Подслушано / Ideer
- Младшая дочь решила избавиться от залежей плюшевых игрушек. Ну куда их? Выкинуть жалко... Я их положила в коробку возле входа в магазин. С надписью: «Можно забрать бесплатно». Хорошие, чистые, красивые, когда-то для себя купленные игрушки. Разобрали потихоньку. Осталось две. Сегодня зашли две бабульки, что-то купили по мелочи. Увидели коробку:
— Что это?
— Игрушки. Если есть внуки, можете бесплатно взять.
— Что-то мало у вас здесь игрушек...
Да, осталось мало бесплатных игрушек. И такие претензии бывают. © CBOEBPEMEHHOCTb / Pikabu
- Когда-то работала менеджером по продажам и мне разрешали забирать излишки товаров. Как-то раз я притащила домой две коробки, под завязку набитые конфетами. А у нас в это время гостили друзья семьи. Я оставила коробки в своей комнате, решила, что сейчас приведу себя в порядок и вынесу, чтобы разделить на всех. И вот выхожу я из ванной и вижу, как тетушка жадно набирает горстями конфеты и пихает их в свою сумочку. Когда она меня заметила, то заметно покраснела, но не постеснялась заявить: «Не знала, будешь ли ты делиться, поэтому решила взять одну». © Chantellie Alisha Marie / Quora
- Начальник — жадный до денег человек. Вечно сказки плетет, как можно питаться на 3 тысячи в месяц и прекрасно себя чувствовать. Несколько лет назад был юбилей у нашей начальницы повыше. Целый день все поздравляли: кто с цветами заходил, кто-то с конфетами. А наш не нашел ничего лучше, чем вытянуть из кармана пиджака помятую шоколадку со словами: «Это вам от всего коллектива». Стыдно почему-то было нам. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз стал свидетелем того, как взрослая дочь орала на свою мать за то, что та купила новую мебель, потому что так она якобы тратит ее наследство. Девка даже ко мне подскочила и такая: «Ну разве не возмутительно?!» Я ответил: «Ага, просто невероятно. Взрослая дочь думает, что имеет право на деньги своей матери, и позволяет себе орать на нее за то, что та их тратит! На ее месте я бы просто сказал тебе: „Не волнуйся, дорогуша, не будет у тебя никакого наследства“». © Eliot Steele / Quora
- Подруга встречалась с парнем. Поняла, что он жадный, когда в магазине положила в корзину колготки, а тот сделал недовольное лицо и сказал: «Ты слишком дорого мне обходишься!» Оказывается, у него стояло приложение на телефоне со всеми акциями в магазинах, он покупал строго по ним. Ездил за туалетной бумагой на другой конец города, если там акция. А при расставании забрал из холодильника початый кусок сыра. Но они опять вместе. Любовь зла. © Подслушано / Ideer
Иногда хочется, чтобы окружающие понимали, что всему должен быть предел. Бестактности, жадности и, кстати говоря, железному женскому терпению. Крайне не рекомендуется испытывать последнее, ведь в какой-то момент оно может дать трещину, как у героинь нашей подборки.
AdMe/Народное творчество/15 историй о людях, которых будто клопы жадности покусали
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