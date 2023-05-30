15 историй о людях, которые оттяпали себе невиданную долю нахальства и бесцеремонности

Если родственники или друзья ни разу не пытались сесть вам на шею, можете счесть себя счастливым человеком. Как показывают истории из этой статьи, не важно, что у вас есть — цветы на грядке, памятные вещи или несколько свободных часов — любителей воспользоваться всем этим найдется в избытке.

В моем детстве джинсы продавались только в фирменных магазинах и щеголяли ими немногие. Но однажды соседний мальчик лазил по заборам и распорол себе ногу железкой. Кровотечение было сильное. Я тогда штудировала учебник по первой помощи, потому быстро наложила жгут из полотенца и вызвала скорую. А через 3 дня родители мальчика принесли мне конверт с деньгами и уговорили маму с папой взять его, сказав, что если бы не я, их сын мог бы не выжить. По итогу родители решили купить мне джинсы. Выбрали день, собрались поехать в соседний город, где можно было их взять. А накануне приехал 18-летний двоюродный брат с тетей. И обиделся: «Этой малявке джинсы! А мне?». В магазин поехали без меня. Джинсы купили брату. Мне было так обидно. © Елена Гиацинта Виткевича

Мама подруги оставила ее со своим ребенком младенческого возраста, а та уговорила меня посидеть с ним 4-6 часов и буквально сбежала. Было 3 часа дня. А я обнаружила, что не знаю как обращаться с младенцами и что она даже не оставила мне подгузников. Пришлось звать на помощь маму. Она была на меня жутко зла, но, так как позаботиться о малыше больше было некому, мы пошли в магазин за подгузниками и остались присмотреть за ним. Проходит 4 часа, 6 часов. Подруга на звонки не отвечает. Мы с мамой всю ночь просидели с ребенком. Забрали его родная мама с бабушкой лишь в 11 утра на следующий день, а подруга после того случая избегала меня целый год. © midnightauro / Reddit

«Свекор приехал к нам и оборвал цветы с моей клумбы, сказав, что его жене они придутся по вкусу. А муж еще и помогал ему в этом»

Звонит как-то мужу друг и предлагает поехать на шашлыки. Мясо, говорит, сам куплю, скинемся потом, только ты это, замаринуй сам, вы так вкусно его маринуете! Не вопрос, замариновали, ждем. Звонок. Муж отвечает, смотрит на меня в полном шоке, а потом берет мясо и уходит. А я выглядываю в окно и вижу там друга, жену друга и ее подружку на велосипедах. В общем, жена захотела подружку взять, а та предложила поехать без нас. Муж вынес им контейнер, и они свалили. Спасибо, что по-братски замариновали им мясо! © tttuksa / Pikabu

Друзья без спросу ворвались в мою квартиру, чтобы устроить там новогоднюю вечеринку. А меня в это время даже не было в городе. При этом, если бы они просто по-человечески спросили, могут ли они расположиться у меня в квартире, я бы сказал «да». © sunset_evileye / Reddit

© sunset_evileye / Reddit Бабушка с папиной стороны оставила мне в наследство квартиру. Она большая, расположена удобно, в хорошем районе. А теперь мама требует разделить ее, и половину денег от продажи отдать моему младшему брату. Типа, это общая бабушка, и нечестно было с ее стороны отдать все одной внучке, у нее вообще-то и внук есть. Вот только ухаживала за бабушкой я. © Подслушано / VK

«Двоюродный брат построил это сооружение на участке дедушки, даже не спросив у того разрешения»

В старших классах школы учитель социологии время от времени советовал дать «пять» людям, которые выглядят одинокими и грустными или сделать им комплимент. В эти дни я, которая была тревожным подростком без друзей, раз 50 давала «пять» разным «добрякам» или выслушивала 23 комплимента моим собранным в хвост волосам. Эти жесты никогда не поднимали настроение и лишь показывали, что ко мне относятся свысока. © zezozose_zadfrack / Reddit

© zezozose_zadfrack / Reddit На 25-летие я решил закатить крупную вечеринку и пригласил три разные группы друзей на барбекю. По итогу никто не обращал на меня внимания. Они просто гуляли за мой счет, а когда я к ним подходил, подшучивали надо мной. Они даже смеялись и говорили: «Не сиди с нами, мы нашли новых друзей». Так что на 30-й день рождения я сделал выводы, и просто пошел с пятью лучшими друзьями в зоопарк. © Eine_Pampelmuse / Reddit

«Брательник злится на меня за то, что отдал ему дешевые принадлежности для рисования. Мол, я ему не доверяю. Да, не доверяю и вот почему»

На протяжении 2 лет мы ежедневно общались с подругой, проводили вместе выходные. И вот однажды она попросила меня устроить вечеринку в честь ее дня рождения. Я спросила, в какое время мне нужно подъехать на праздник, а она ответила: «О, ты не приглашена. Ты же ненастоящая подруга». После этого я перестала с ней общаться. © CrochetedKingdoms / Reddit

Перед Рождеством сестра мужа категорично заявила, что ее дети не нуждаются в подарках, а им следует вручить деньги, и даже озвучила сумму. Муж ее поддержал. Я 3 месяца экономила и подарила каждому из ее троих детей по $ 200 в конверте. А сестра мужа, даже не поблагодарив меня, вручила моим детям подарочные карты по $ 20 каждая. После этого я просто забрала своих детей и ушла с рождественского ужина. © Snoo-39259 / Reddit

Ехала в плацкарте. Рядом на нижней полке был парень. Через пару остановок заходит куча людей и с ними пожилая женщина. И к нему — мол, у меня верхнее место, давайте меняться. Парень отказался, а она и стонала, и заламывала руки, и звонила кому-то, и на весь вагон жаловалась на молодежь, и в ногах у него сидела. Часа 1,5 продолжала концерт, а потом полезла на свою полку. Чтобы позже выяснилось, что она ехала в одном вагоне со своей семьей — 9 человек, в том числе и с нижними полками. Но, блин, она 1,5 часа стонала над бедным парнем, который законно купил нижнее место. © HappyXUXU / Pikabu

«Ненавижу, когда так делают»

Встречалась с парнем. В мой день рождения он повел меня в дорогущий ресторан. Когда принесли счет, предложил заплатить пополам. Причем закрыть счет моей картой, а половину он вернет. И мою карту в руки для оплаты взял себе, чтобы ему было не стыдно, что плачу по счету я. Мы тогда встречались полгода, и я как-то не смогла отказать, хотела быть милой и согласилась. А сейчас думаю: что это была за дичь? © Подслушано / VK

Мы тогда встречались полгода, и я как-то не смогла отказать, хотела быть милой и согласилась. А сейчас думаю: что это была за дичь? © Подслушано / VK Есть у меня любимый племянник, пацан 11 лет. Он серьезно увлекается робототехникой, поэтому решил ему купить в подарок на Новый год игрушку в тему. Жена добавила к подарку футболку с молодежным принтом и конфеты. Заехали в гости к родне, вручили, ребенок был рад. И вдруг позавчера узнаю, что подарок у ребенка отжали. В тот день дома гостили бабушка с дедушкой и решили, что он мал еще им баловаться. Потребовал вернуть ребенку игрушку, а оказалось, что ее уже передарили сыну соседей. Скинул им фото чека и, несмотря на их истерику, сказал вернуть все потраченные деньги, а племяннику купили такую же, но в другом цвете. © master.lolmaster / Pikabu

«Подруга была у меня дома. Когда я вернулась, увидела, что она без спросу смешала 4 разных вида фасоли между собой — по ее словам, для экономии пространства»

Когда дети подрастают, я раздаю большую часть их одежды, но что-то особенно памятное оставляю себе — например, рубашечки, в которых из роддома принесли, крестильные вещи. И вот как-то днем свекровь сидела с детьми, а вечером мы все вместе пошли в гости. Зашли в подъезд, свекровь идет впереди, в руках полупрозрачный пакет-майка. И тут моя старшая говорит: «Бабушка, а что это у тебя в пакете?». Смотрю — а там пинетки вязаные, которые были среди отложенных вещей. Короче, у свекровиной подруги родилась внучка, и она решила сделать ей подарок. © Ebonyblack / Pikabu

Смотрю — а там пинетки вязаные, которые были среди отложенных вещей. Короче, у свекровиной подруги родилась внучка, и она решила сделать ей подарок. © Ebonyblack / Pikabu Есть у меня коллекционная фарфоровая кукла, которая дорога мне не только из-за своей стоимости, но и как память о человеке. Как-то поехала отдыхать и оставила ключи от квартиры бабушке, чтобы поливала цветы. Возвращаюсь — куклы нет. Сразу звоню бабушке, та в отказ, мол, ничего не знаю. Перерыла всю квартиру — не нашла. Тем же вечером в расстроенных чувствах пошла в магазин, а на встречу идет соседка, спрашивает, что случилось. Жалуюсь, что у меня фарфоровую куклу украли, и добавляю, что завтра пойду в полицию писать заявление. А соседка: «Как украли?! Нам же твоя бабушка подарила! Она сказала, ты разрешила!». © Подслушано / VK

Пригласили нас с парнем на свадьбу его племянницы. Семья была состоятельная, и я не ударила лицом в грязь: положила в конверт ползарплаты. Приезжаю утром торжества к парню, а он говорит, мол, давай из твоих денег цветы купим, а то у меня зарплата маленькая. Я знатно ошалела от того, что он не собирается докладывать свою долю денег, но отдала ему конверт. Пошел он за цветами, а принес за мой счет 3 букета: от нас, от его мамы и от его младшей сестры. Приехали на свадьбу, из моего конверта платятся какие-то шутливые дани, он худеет прямо на глазах. И вот доходит до нас очередь поздравлять. Я заливаюсь соловьем, и тут мой парень забирает у меня микрофон, машет моим конвертом и радостно объявляет, что мы дарим подарок от всей нашей дружной семьи: от нас двоих, матери, сестры с мужем и взрослыми детьми — в целом, около 10 человек. © Unknown author / Pikabu