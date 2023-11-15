15 историй о людях, которые не верили в мистику, пока им не приснились эти сны

Пока мы спокойно посапываем, уткнувшись в подушку, наш мозг перебирает кучу информации, которую накопил за день, отсеивает неважное и сохраняет нужное. И может вдруг дать нам во сне подсказку давно мучившей проблемы. Люди из этих историй неожиданно для самих себя открыли завесу будущего и рассказали, к чему это привело.