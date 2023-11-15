15 историй о людях, которые не верили в мистику, пока им не приснились эти сны
Пока мы спокойно посапываем, уткнувшись в подушку, наш мозг перебирает кучу информации, которую накопил за день, отсеивает неважное и сохраняет нужное. И может вдруг дать нам во сне подсказку давно мучившей проблемы. Люди из этих историй неожиданно для самих себя открыли завесу будущего и рассказали, к чему это привело.
- После того как сестра мужа узнала, что беременна двойней, ей приснился сон. Будто она рожает, а я нахожусь рядом с ней и тоже беременна. Она стала уговаривать меня сделать тест, но я отнекивалась. Я уже 2 года пыталась зачать ребенка, но все было без толку. А тут не выдержала почему-то и утром следующего дня все же сделала тест. Увидела долгожданные 2 полоски! Мы с сестрой мужа родили с разницей в 2 недели. © Weasel_Leigh / Reddit
- Мне как-то девушка приснилась. Она качалась на качелях, что-то рассказывала, а я сидел рядом, был безумно в нее влюблен и о чем-то просил, называя по имени. Я тогда безуспешно ухаживал за другой. И у меня не было знакомых с такой внешностью и даже с таким именем. С любовным интересом ничего не выгорело, а через год после сна я познакомился на работе с будущей женой. Она была совсем не в моем вкусе, я бы даже не обратил на нее внимания, если бы не совпало из того сна все: имя, внешность, голос, манера речи и даже любовь к качелям. Позже выяснилось, что она жила недалеко от института, где я учился, и сама тогда училась неподалеку. Мы годами тусовались в одних и тех же местах, ели в одинаковых забегаловках, но ни разу не встречались. Несколько лет спустя устроились в одну и ту же компанию, но пересеклись лишь 5–6 месяцев спустя. И вот уже 13 лет друг от друга отлипнуть не можем. Мы абсолютно разные, у нас нет ни одного общего интереса или хобби. Но у нас обоих с первой же встречи возникло чувство, что мы уже много лет знакомы. © Nefigator / Pikabu
- У меня был сложный период в жизни, депрессия. И вдруг звонит близкая подруга, с которой давно не общались. Говорит: «У тебя все в порядке? Мне приснился сон, в котором мне позвонили и сказали, мол, у вашей подруги все плохо, только вы можете ей помочь». Я тогда прямо разрыдалась. Встретились, поговорили. Стало намного легче. © Nozima Usmanova / ADME
- Сестра рассказывала. 5 лет назад, когда она была беременной, часто ей снился один и тот же сон: сидит она у реки и расчесывает волосы девочке. И во сне она понимала, что это ее дочь. Все врачи говорили, что у нее родится мальчик, все УЗИ это показывали, а родилась девочка. Недавно ездили с семьей на реку. Подхожу к сестре, а она у реки расчесывает волосы племяшке. До того момента в вещие сны не верила. © Подслушано / Ideer
- Мне приснилось, что я гуляю по центру Сан-Франциско. Коллега подошел ко мне на улице и сказал, что произошло землетрясение и мост рухнул. На следующее утро я рассказал об этом сне своему коллеге, тот посмеялся. А неделю спустя произошло сильное землетрясение, часть моста через залив в Сан-Франциско обрушилась. Я опоздал на работу. Коллега увидел меня и побледнел. А потом схватил меня за плечи и говорит: «С этого момента рассказывай мне каждый свой сон!» © Unknown author / Reddit
- Когда мне было 24 года, мне приснилось, что я пошел в банк в своем родном городе, чтобы взять в кредит немного денег. Кассир предложил мне на выбор 3 конверта, в которых лежали $ 10, $ 20 и $ 100. Суммы были написаны на конвертах черными чернилами. Я выбрал $ 100 и проснулся. А через неделю мне пришло письмо от отца. Мой адрес был написан на конверте черными чернилами, а внутри было $ 100. © PatrickRsGhost / Reddit
- Мне было 16. Я встречалась с одним парнем, он казался мне идеальным. Но как-то мне приснился сон, будто я еду в автобусе, сижу на первом ряду. Сзади какие-то люди, которых не знаю, на месте водителя — мой парень, а двери автобуса открыты. И меня прямо на ходу начинает сдувать наружу, при этом остальные пассажиры спокойно сидят и как будто этого не замечают. И тут парень поворачивает голову и холодно так говорит: «Тебе пора на выход». Спустя пару дней он и вправду попросил на выход из его жизни. © Витамин С / ADME
- Снится маленькая девочка, полгодика. Говорю подруге: «Это твоя дочка? Красивая». Проснулась наутро, звоню подруге, рассказываю сон. Оказалось, она на днях узнала о беременности. Через несколько месяцев УЗИ показало, что будет девочка. © Шоколадный кравасан / ADME
- Когда мы еще встречались с бывшим парнем, мне приснилась его мама на операционном столе. Врачи проводили ей операцию на животе. Я проснулась, тут зазвонил телефон моего парня: звонила его мама, чтобы сообщить, что ей будут делать экстренную гистерэктомию. © Boulderingbadly / Reddit
- Как-то в детстве сбежал у меня из клетки хомяк, прогрыз дыру в деревянном полу и ушел под него. Было слышно, как он там бегает, но наверх он все не выходил. Сколько-то времени так продолжалось, потом родителям надоела эта дыра в полу и они сказали, что на следующий день ее заделают. Я в слезы: как это — живого хомяка замуровать?! Родители были непреклонны. Но той же ночью мне приснилось, что хомяк вылез из этой дыры. И тут же я проснулась. Глубокая ночь. Иду на кухню, где была дыра и стояла его клетка. Включаю свет, и — о радость! — из дыры на самом деле вылезает хомяк! Я его хватаю — и в клетку. © Вероника / ADME
- Были в поездке с мужем. Мне приснилось, что мы пошли в оперу, но на следующее утро я уже этого не помнила. Днем гуляем по городу, переходим дорогу. Смотрю, впереди оперный театр — и сразу сон вспомнила. Стоим, машины пропускаем. Я мужу говорю, что мне снилось, как мы в оперу ходили. А он мне отвечает: «А я еще вчера хотел тебя пригласить. Собственно, туда за билетами и идем». © Anastasiya / ADME
- Почти 8 лет встречалась с парнем, была влюблена по уши. И каждый раз, когда я заводила разговор о браке, он переводил тему. Отношения были непростые. И вот его как-то познакомили с девушкой из богатой семьи, а мне приснилось, что они поженились. Но мы продолжали встречаться. Прошло 1,5 года, они действительно поженились. На ней даже было то самое безвкусное платье, которое я увидела во сне. © Unknown author / Quora
- Снится мне деревянный дом, будто я там живу. Вдруг вижу белую крысу — большую, размером с собаку. Чувствую полную растерянность и думаю: «Не может быть! Как это?» Через 2 дня мою голову над ванной и тут меня по имени окликает соседка, с которой мы в контрах. Стоит прямо за моей спиной. Зашла посмотреть, что у нас в детской ей мешает спать (ей кажется, что что-то шумит постоянно). И у меня такая же реакция, как во сне, вот один в один. Будто это она ко мне во сне в образе белой крысы явилась. В реальности у нее белые волосы. Она зашла в квартиру без спросу, ребенок ей дверь открыл, она его в сторонку — и пошла. © Шоколадный кравасан / ADME
- Приснилось, что ходили с супругой по рынку. Попалась мне на глаза копченая свиная нога, и аж до скрежета в зубах мне ее захотелось. Срываю мясо с крюка, бегу, кричу жене, мол, гляди, какая кайфовая нога. Сочная, ароматная, румяная — сил нет, надо брать! На что благоверная холодно сказала, мол, дорого, иди и верни продавцу. И тут сон обрывается, я просыпаюсь, но обида никуда не уходит. Поворачиваюсь к благоверной, которая как ни в чем не бывало залипает в телефон. Ткнул ее в бок недовольно, рассказал сон, поржали. Утро продолжилось своим чередом, пока в дверях не появился курьер с копченой рулькой в сумке. "Что уж нашла«,— сказала супруга и ушуршала на кухню. © cynepM*** / Pikabu
- Когда была на 3-м месяце беременности, прочитала статью о том, что можно спросить нерожденного ребенка о его поле и имени. Я перед сном поговорила с животиком и сказала: «Приснись мне и скажи, кто ты и как тебя зовут». И вот сплю, а во сне передо мной появляется маленькая девочка, которая говорит: «Привет, меня зовут Злата» — и вприпрыжку убегает. Родилась девочка, которая выглядит в точности как и девочка из сна. И естественно, мы назвали ее Злата. © Vilma / ADME
Если вам нравится все необъяснимое и загадочное, возможно, вам придутся по вкусу и эти мистические истории, от которых прямо до мурашек пробирает.
AdMe/Народное творчество/15 историй о людях, которые не верили в мистику, пока им не приснились эти сны
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