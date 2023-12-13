15 историй о людях, которые столкнулись с сервисом, сколоченным на коленке

Вежливость и внимательность к клиенту — это соль любой услуги. Вот только работники сферы обслуживания часто, глядя в лицо, улыбаются, а за спиной ведут себя не всегда учтиво. А иногда, как в следующих историях, попадается и такой персонал, после общения с которым остается только вопрос: «А что это, собственно, было?»