15 историй о людях, которые столкнулись с сервисом, сколоченным на коленке
Вежливость и внимательность к клиенту — это соль любой услуги. Вот только работники сферы обслуживания часто, глядя в лицо, улыбаются, а за спиной ведут себя не всегда учтиво. А иногда, как в следующих историях, попадается и такой персонал, после общения с которым остается только вопрос: «А что это, собственно, было?»
- Я пошла с парнем в магазин, чтобы выбрать себе ноутбук. Но каждый раз, когда я задавала вопрос — прежде всего о наличии конкретной модели на складе, — продавец смотрел на моего парня и отвечал ему. Единственным, что он удосужился сказать лично мне, было: «Эта модель розового цвета». Разумеется, я у этого чудика и покупать ничего не стала. © sunshine3013 / Reddit
- Мы с мужем были в мебельном магазине. Как раз собирались покупать дом, поэтому нам нужно было буквально все. Продавец был очень обходительным — подсчитал для нас сумму за всю мебель, которую мы выбрали. Эта сумма несколько превышала ту, что мы планировали потратить, поэтому мы решили обсудить покупку наедине. Продавец отошел, после чего сказал довольно громко своим коллегам: «Смотрите и учитесь! Вот как нужно делать продажи. Эта парочка уже клюнула на удочку». Меня покоробило от его слов, я взглянула на мужа, и мы молча вышли из магазина. Поехали в другой филиал того же мебельного, где милая девушка не только оформила наш заказ, но и добавила в подарок полутораметровое зеркало. © ItsJustABigCow / Reddit
- Пришли в закусочную. Сели за столик. Болтали около 45 минут, пока наконец не явилась официантка, чтобы обслужить нас. И сказала: «Раз вы, ребята, ничего не заказываете, то вам следует освободить место». Блин, дай нам меню, мы все это время прождали! © electron-shock / Reddit
- Однажды я забыл книгу в городском автобусе. Решил пойти на автовокзал, чтобы забрать ее в бюро находок. Сказал работавшей там женщине название, автора и уточнил, что книга была светло-серого цвета в мягкой обложке. Она нашла ее и снисходительным тоном отметила, что книга белая, а не светло-серая. После чего спросила у меня фамилию, чтобы отметить у себя, что я ее получил. А дело в том, что моя фамилия сложная для написания и редкая, так что я всегда диктую ее по слогам. Вот и в этот раз я назвал ее так же. После чего эта дама ехидно заметила: «О, молодец, ты, оказывается, можешь написать свою фамилию». Я был в таком шоке от этого неприкрытого хамства, что ничего не сказал, просто взял книгу и ушел. © allothernamestaken / Reddit
- Я все время белье в одном маленьком магазинчике покупала. Продавец Таня — сама хозяйка магазина, глаз — алмаз. Белье красивое, выбор — на любой каприз. А тут Таня родила и ушла в декрет, а работать за нее стала ее маменька. Мне сложно выбрать бюстгальтер, да я и привыкла, что Таня знает все. Так вот эта бабка, Танина мама, вся извелась и с пеной у рта твердила, что это я капризная: «Уж вам не угодишь, берите, что есть!» А ведь раньше хороший магазин был. © Martinika / Pikabu
- В Чикаго есть 2 ресторана, фишкой которых является оскорбительное обслуживание. Очень забавно приглашать туда людей, которые не знают об этом. Самым курьезным был случай, когда мы пришли туда вчетвером и нашему ничего не подозревающему другу не дали вилку. Когда он вежливо попросил ее у официанта, тот бросил на него убийственный взгляд и сказал: «Ага, сейчас я принесу вилку». Друг как раз обсуждал с нами, почему этот официант так злобно на него смотрел, когда тот вернулся и высыпал целое ведро вилок по всему столу и ему на колени со словами: «Вот твоя дурацкая вилка!» В общем, обслуживание было великолепным, хотя, по сути, оно таким не было. © regularITdude / Reddit
- Звоню в один небольшой фитнес-клуб, чтобы по вечерам после работы ходить, cпрашиваю про расписание и виды занятий. Тетка-администратор называет только дневное время: 11 утра, 14 и 16 часов дня. Уточняю, есть ли что-то из занятий после 18 часов. Оказывается, нет. Я извиняюсь, говорю, что клуб тогда мне не подходит. И тут она начинает орать, что я просто нищая и отвлекаю занятых людей почем зря. И такую, как я, они бы все равно не пустили к себе! Офигеваю, но на автомате интересуюсь почему. А она в ответ говорит, что богатые, приличные женщины, в отличие от меня, могут себе позволить не работать. А если я работаю до вечера, я — нищая. © CatKate / ADME
- Поехали несколько лет назад в отпуск. В отеле во дворе стоят велосипеды. Узнаю, можно ли взять напрокат. Мне говорят, мол, да, 500 в час. Смотрю, а там колесо спустило. Спрашиваю, где насос взять — если что, сам накачаю, руки не отвалятся. А мне в ответ говорят, что у них нет насоса, но я могу пойти в магазин и купить. Решил уже уточнить, может, где хоть магазин, подскажут. А мне выдают в ответ фразу, мол, вам надо, вы и ищите. В итоге 5 человек, которые готовы были взять 5 велосипедов на 2–3 часа, развернулись и пошли на море. © DenimDef / Pikabu
- Часто ходила в один и тот же ресторанчик. Там официантом была девушка Настя. Вечно недовольная жизнью, даже если улыбается, то от этой улыбки плакать охота. И вот как-то обслуживает она наш столик. Заказываю салат оливье. Принесла. Чувствую: что-то не то. Ах, в оливье нет горошка. Спрашиваю, почему нет.
— Его нет на кухне.
— А почему вы не сказали?
— Я не обязана всем говорить.
За салат, естественно, не заплатила. © EkhVasyaVasya / Pikabu
- Сел в такси. Водитель:
— «Балтламинат»?
— Да.
— Держи! — протягивает мне на заднее сиденье конфетку-леденец.
Вид у водителя простецкий-простецкий. Но он везет по тарифу «Комфорт». И по скрипту, видимо, должен быть вежливым, спросить, не дует ли, не жарко ли, возможно, должен иметь какие-нибудь конфеты для пассажиров. В общем, демонстрировать уважение в соответствии с тарифом. Ситуация по-доброму комична — как умеет, так и показывает. Я сказал спасибо и съел леденец. Это был классический «Дюшес» в форме маленького рифленого параллелепипеда в вощеной обертке. © YohjiYapapoto / Pikabu
- Из недр магазина выруливаю к кассе самообслуживания. Там, кроме меня, девушка и душный бородач у нее за плечом. Успеваю услышать: «Что так долго, можно быстрее? Почему карты нет? Сэкономили бы». Пробиваю покупки и думаю, чем же он так хорош, что даже ворчание не мешает общению. Заканчиваю свои дела и вижу: девушка выходит из магазина, а вот бородач остается. Он не ее душнила, он магазинный душнила! Специальный, чтобы вы себя чувствовали еще более некомфортно, покупая гречку по акции. © MadTillDead / Pikabu
- Я хотела произвести впечатление на гостей, приехавших ко мне в Европу, поэтому повела их в гриль-ресторан на берегу озера. На французском языке говорила только я, поэтому я переводила официантке то, что захотели заказать мои друзья. Но та уперто делала вид, будто меня не понимает. Я была добродушно настроена, но, глядя на пренебрежение, которое она нам выказывала, в конце концов рявкнула на нее и стукнула кулаком по столу. Этого-то она и ждала. С криком «Я этого не потерплю!» она убежала жаловаться на нас менеджеру. Друзья хоть и не понимали слов, уже чувствовали себя неловко. Я им сказала, что, вероятно, нам придется пойти куда-то в другое место, и подошла сама к менеджеру, чтобы обрисовать сложившуюся ситуацию. И тут менеджер обращается ко мне на английском: «Понимаете, она слегка не в себе. Но я не могу ее уволить, потому что она — моя родственница. Но не беспокойтесь, я лично обслужу вас». В итоге вечер прошел как нельзя более удачно: менеджер извинился перед моими друзьями, а потом в течение всего ужина не отходил от нашего стола. Вот только впечатление на друзей я так и не произвела. © JulyJohnson / Reddit
- Друг страдает от аллергии на пшеницу. Мы собирались компанией устроить вечеринку, поэтому заранее уточнили в местной пиццерии, можно ли заказать у них пиццу без пшеничной муки. Они сказали, что да. Проблема была в том, что у другого друга, как выяснилось, была непереносимость лактозы. Делать нечего — мы заказали пиццу без сыра и пшеницы. Но они решили, что мы веселимся, поэтому курьер привез нам просто 2 коробки с помидорами в соусе и ждал, что мы за это заплатим. © AnonymousJimmy / Reddit
- Никогда раньше не красила волосы. И тут в наш городишко приехал какой-то супермастер и я пошла на мастер-класс, куда меня пригласили в качестве модели. То, что меня покрасили в бледно-зеленый, хотя планировался шоколадный, — это еще ничего... Вот когда при сушке мои волосы стали разлетаться в разные стороны, тут я, конечно, офигела. © Подслушано / Ideer
- Я жил в Париже год, работал там и уже говорил по-французски, как истинный парижанин. Никто бы меня даже не принял за иностранца, за исключением тех моментов, когда я читал газету на родном языке. И вот как-то я решил перед работой забежать в уютное кафе и заказать себе эспрессо. Зашел, сел — во Франции вполне нормально выбирать себе место самому. Официант увидел меня и ушел заниматься своими делами. Я ждал его добрых полчаса. При этом он, думая, что я его не понимаю, на французском говорил обо мне всякое, подхихикивая, и отзывался обо мне как о «тупом американце». Я громко откашлялся, крикнул ему: «Гарсон!», прекрасно понимая, как оскорбительно это звучит, и сказал ему, что хочу эспрессо. Он взглянул на меня, как на грязь под своими ногами, и вскоре вернулся с кофе, недовольно брякнув его о стол. А я ему сказал на чистом французском, чтобы он почувствовал себя вполне оскорбленным: «Спасибо за ваше великолепное обслуживание. Вы очень хороший официант, гарсон». После чего оставил ему в качестве чаевых бумажку в $ 1 — совершенно бесполезную там, где в ходу евро. © remarkless / Reddit
Думаем, ситуация с клиентом из последней истории слегка сбила спесь с официанта и, возможно, ему даже стало неловко за свое поведение. Так, как героям этих твитов, которые, сами того не желая, попали в неудобную ситуацию.
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